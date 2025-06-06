Глава Тамбовской области раскрыл подробности атаки БПЛА на город Мичуринск

В ночь на 6 июня город Мичуринск в Тамбовской области подвергся атаке дронов со стороны Украины. В результате происшествия пострадали три человека, двое из которых были госпитализированы. Подробностями инцидента поделился губернатор региона Евгений Первышов.
«В ночь на 6 июня террористический украинский режим атаковал беспилотниками город Мичуринск. В результате падения обломков БПЛА произошел пожар на одном из предприятий, который был оперативно ликвидирован. К сожалению, пострадали три человека, двое в настоящее время госпитализированы», — написал глава региона в своем telegram-канале. В связи с произошедшим он поручил своему заместителю по соцвопросам и министру здравоохранения контролировать оказание медпомощи пострадавшим.
Первышов добавил, что на месте происшествия работают экстренные службы и правоохранительные органы. Главе Мичуринска Максиму Харникову также поручили информировать о ходе ликвидаций последствий вражеской атаки на регион.
Этой ночью в Мичуринске зафиксировали взрывы и пожар на территории местного предприятия, возникший из-за падения обломков БПЛА. Сообщалось, что экстренные службы оперативно ликвидировали возгорание, а дороги вокруг места происшествия были временно перекрыты. Этой ночью подобные атаки со стороны ВСУ отмечаются сразу в нескольких российских регионах, включая Москву и Саратовскую область.
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