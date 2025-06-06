Какие праздники отмечают 7 июня 2025 года: что можно и нельзя делать

Суббота, 7 июня 2025 года, предлагает разнообразную палитру событий. Православные христиане отмечают Троицкую родительскую субботу — день поминовения усопших. В то же время любители современных технологий отмечают День краудфандинга. Не забудьте и о Дне сказок. URA.RU представляет обзор наиболее значимых событий дня.
Православные праздники 7 июня 2025 года
Троицкая родительская суббота
Троицкая родительская суббота — один из значимых дней в православном календаре, посвященный всеобщему поминовению усопших. Отмечается накануне праздника Святой Троицы (Пятидесятницы), который всегда приходится на 50-й день после Пасхи.
Традиция вселенского поминовения в этот день уходит корнями в апостольские времена. Согласно Деяниям апостолов, Петр в этот день обратился к иудеям, говоря о воскресшем Спасителе: «Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти» (Деян. 2, 24). Апостольские постановления гласят, что апостолы, исполняясь Духом Святым в Пятидесятницу, проповедовали о Христе как о Судии живых и мертвых.
В этот день во всех православных храмах проводятся заупокойные литургии и панихиды. Верующие подают записки с именами усопших, ставят свечи и заказывают сорокоусты (особое 40-дневное поминовение). По церковной традиции, после посещения храма следует отправиться на кладбище, чтобы привести в порядок могилы родственников, возложить цветы и помолиться об упокоении душ.
Дома в этот день принято устраивать поминальную трапезу, главным блюдом которой является кутья — особое блюдо из крупы с медом и изюмом. Важно помнить, что в Троицкую субботу нельзя устраивать шумные застолья, употреблять алкоголь, ссориться, сквернословить, предаваться унынию или заниматься тяжелой физической работой.
Третье обретение главы Иоанна Предтечи
7 июня православная церковь также отмечает третье обретение честной главы святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, произошедшее около 850 года.
История этого праздника связана с событиями в Византии первой половины IX века. Во время иконоборческих гонений и постоянных набегов сарацинов главу Иоанна Крестителя перенесли в город Команы и скрыли в земле. После восстановления почитания икон в Константинополе в 843 году патриарху Игнатию во время ночной молитвы было указано в видении место, где сокрыта святыня.
Император Михаил III организовал специальную экспедицию в Команы, где главу обрели в указанном месте. С великими почестями она была перевезена в Константинополь, где ее встретили император и патриарх. Святыню поместили в придворной церкви, а часть ее позднее была перенесена на Афон.
Иоанн Креститель — один из самых почитаемых православных святых после Девы Марии. С его именем связано семь праздников в церковном календаре, включая зачатие (6 октября), рождество (7 июля), усекновение главы (11 сентября), первое и второе обретение главы (9 марта), третье обретение главы (7 июня) и перенесение правой руки с Мальты в Гатчину (25 октября).
Память святителя Иннокентия и священномученика Ферапонта
В этот день также чтится память святителя Иннокентия (Борисова), архиепископа Херсонского и Таврического (1800–1857), прозванного «Русским Златоустом» за выдающийся проповеднический талант. Его проповеди отличались простотой, ясностью выражения и умением обращаться к сердцам слушателей. Святитель оставил после себя множество богословских трудов, включая «Жизнь святого апостола Павла», «Памятник веры» и «Жизнь святого Киприана».
7 июня также является днем памяти священномученика Ферапонта, епископа Кипрского. О его жизни известно немного — он принял монашеский постриг и позже был рукоположен во епископы острова Кипр. В период гонений на христиан при императоре Диоклетиане (конец III — начало IV века) Ферапонт мужественно исповедовал веру, за что принял мученическую смерть. Его мощи первоначально находились на Кипре, где прославились многочисленными чудесами, а в 806 году были перенесены в Константинополь.
Народный праздник 7 июня 2025
Иван — Медвяные росы
Народный праздник Иван — Медвяные росы связан с церковным днем третьего обретения главы Иоанна Предтечи. Название «Медвяные росы» день получил из-за особого явления — утренние росы в это время года могут иметь сладковатый привкус.
На Руси считалось, что с этого дня на растениях появляются «медвяные росы» — сладкие выделения тлей и других насекомых, питающихся соками растений. О них говорили: «Медовая роса ржавами ведает, сладко стелется да больно выедает». Такие «росы» считались вредоносными для детей, скота и растений. Для защиты от мора скотины крестьяне проводили животных через пепелище от костра.
В то же время обычная роса в этот день считалась хорошим предзнаменованием для урожая. «Без росы и трава не растет», — говорили наши предки. С этого дня начинался поздний посев ярового хлеба, особенно ячменя и конопли.
Люди обращались к святому Иоанну Предтече с просьбой оградить поля и огороды от медвяной росы, которая могла повредить колосья ржи, листья тыквы, огурца и винограда. Существовало поверье, что если медвяная роса все же появлялась, это было Божьим наказанием.
Что можно и нельзя делать 7 июня 2025
В народных традициях существует целый свод рекомендаций и запретов на этот день:
Можно: высаживать рассаду капусты утром, до восхода солнца, произнося заговоры на хороший урожай, собирать лекарственные травы, особенно покрытые росой. Также наблюдать за природными явлениями и делать прогнозы на погоду и урожай, проводить день в спокойствии и умиротворении, проводить обряды очищения и защиты от злых духов.
Нельзя: ходить босиком по росе — считалось, что это может привести к болезни — Срывать или ломать ветки и цветы шиповника, давать или брать деньги в долг. Плакать, грустить, жаловаться на жизнь, ссориться, ругаться, злиться, купаться в водоемах — верили, что в это время русалки особенно активны, свистеть, чтобы не привлечь нечистую силу.
Российский праздник 7 июня 2025
День краудфандинга в России
Ежегодно 7 июня, начиная с 2015 года, в России отмечается День краудфандинга. Дата выбрана неслучайно — именно 7 июня 2012 года официально начал работу один из первых российских краудфандинговых сервисов — Planeta.ru.
Краудфандинг (от англ. crowd funding — «народное финансирование») — это коллективное сотрудничество людей, которые добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы для поддержки проектов, инициированных другими людьми или организациями. На русский манер краудфандинг можно перевести как «с миру по нитке».
Этот современный способ привлечения средств позволяет реализовать самые разнообразные проекты — от создания книг, музыкальных альбомов и фильмов до благотворительных акций, финансирования стартапов и политических кампаний. Особенность краудфандинга заключается в том, что множество людей вносят небольшие суммы, которые в совокупности составляют необходимый бюджет для реализации идеи.
Интересно, что по своей сути краудфандинг — явление очень древнее. Когда у человека есть интересная идея, и он может заинтересовать ею других, они «скидываются» на реализацию задуманного. В обычной жизни мы пользуемся краудфандингом, когда собираем деньги с друзьями на общее мероприятие или с соседями на ремонт подъезда. Но с развитием интернета этот метод получил новый импульс, позволяя привлекать средства на масштабные проекты без участия банков и других финансовых институтов.
Одним из первых успешных примеров краудфандинга в мировой практике стала кампания британской рок-группы Marillion, которая еще в 1997 году собрала средства на музыкальный тур по США среди своих поклонников. В России краудфандинг активно развивается последние десять лет, став эффективным инструментом для реализации творческих, социальных и бизнес-проектов.
Международные праздники 7 июня 2025 года
Всемирный день безопасности пищевых продуктов
Всемирный день безопасности пищевых продуктов был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2018 года (резолюция A/RES/73/250) и отмечается ежегодно 7 июня. Инициаторами создания этого дня выступили Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).
Цель праздника — привлечь внимание к проблемам здорового питания населения и качеству производимых пищевых продуктов. По данным ВОЗ, небезопасные продукты питания ежегодно вызывают около 600 миллионов случаев различных болезней пищевого происхождения. От употребления загрязненных продуктов ежегодно умирают около 420 тысяч человек, причем 40% бремени этих болезней приходится на детей до 5 лет.
В 2025 году девизом Всемирного дня пищевой безопасности является: «Безопасность пищевых продуктов: наука в действии!». Праздник подчеркивает важность научного подхода при принятии решений в сфере производства и контроля пищевых продуктов.
Безопасность пищевых продуктов должна обеспечиваться на всех этапах — от выращивания и производства до транспортировки, хранения и приготовления. Все участники процесса, включая государство, производителей и потребителей, несут ответственность за безопасность продуктов питания.
Международный день сказок
Ежегодно 7 июня отмечается Международный день сказок — праздник, посвященный волшебному миру фольклора и литературы. Примечательно, что этот день следует сразу за днем рождения Александра Пушкина (6 июня), который считается родоначальником жанра литературной сказки в России.
Достоверных сведений о том, когда именно возник этот праздник, не сохранилось. Известно, что слово «сказка» в современном понимании появилось в период XVII-XIX столетий, хотя изначально (в XVII веке) этот термин означал «точное описание».
Великий ученый Альберт Эйнштейн говорил: «Если хотите, чтобы ваши дети росли умными, читайте им сказки. Если хотите, чтобы они были еще умнее, читайте им больше сказок».
Кто родился 7 июня
7 июня — день рождения многих выдающихся личностей, оставивших след в истории, искусстве и культуре:
Лиам Нисон (1952) — британский актер ирландского происхождения, звезда фильмов «Список Шиндлера», «Заложница», «Банды Нью-Йорка». Актер дважды номинировался на премию «Золотой глобус» и получил множество других наград за свою впечатляющую кинокарьеру.
Поль Гоген (1848-1903) — французский живописец, один из главных представителей постимпрессионизма. Его яркие полотна, созданные на Таити, стали классикой мирового искусства. Художник прославился своими экзотическими картинами, на которых изображал жизнь полинезийцев.
Петр Чаадаев (1794-1856) — русский философ и публицист, автор знаменитых «Философических писем». Его смелые идеи о развитии России и ее месте в мировой истории вызвали широкий общественный резонанс в свое время и не теряют актуальности до сих пор.
Дарья Донцова (1952) — российская писательница, автор более 200 ироничных детективов, совокупный тираж которых превышает 190 миллионов экземпляров. Ее произведения завоевали популярность благодаря легкому стилю и увлекательным сюжетам.
Александр Маршал (1957) — российский певец, рок-музыкант, автор песен, заслуженный артист РФ. Бывший участник групп «Парк Горького» и «Цветы», успешно продолживший сольную карьеру.
Наталья Ионова (Глюкоза) (1986) — российская поп-певица и актриса, чьи хиты «Невеста», «Танцуй, Россия» и «Schweine» стали настоящими символами 2000-х годов.
Карл Урбан (1972) — новозеландский актер, известный по ролям в фильмах «Властелин колец», «Стартрек», «Судья Дредд» и сериале «Пацаны».
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