Адвокат Колосовский об уголовном деле редактора URA.RU: глупейшая история

06 июня 2025 в 13:34 Размер текста - 17 +

Адвокат Сергей Колосовский считает ситуацию бредовой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Редактора URA.RU Дениса Аллаярова обвиняют в передаче своему дяде «взятки» 20 тысяч рублей Адвокат Сергей Колосовский в разговоре с URA.RU назвал уголовное дело в отношении редактора свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова глупейшей историей. По его мнению, все претензии следствия лишены оснований. «Глупейшая история, которая пока говорит лишь об одном: насколько правоохранители боятся СМИ и насколько радуются, когда поступает команда сверху „фас“. Из той фабулы, которая сейчас есть, складывается совершенно бредовая ситуация. Якобы родственник передал какую-то информацию, якобы за деньги. Все это настолько писано вилами на воде, что я думаю, защитникам журналистов не составит труда доказать всю надуманность этих обвинений», — отметил адвокат. Другой адвокат Константин Акулич ранее заявил, что статья, инкриминируемая Аллаярову, относится к категории преступлений небольшой тяжести. Она не предполагает избрание суровых мер пресечения на период расследования и судебного разбирательства, а равно и наказания, связанного с реальным лишением свободы. Аллаяров был задержан вечером 5 июня. Ему, без наличия каких-либо доказательств, предъявили обвинения в даче взятки в размере 20 тысяч рублей своему дяде-полицейскому, который сейчас проходит по другому уголовному делу. В агентстве считают информацию о коррупции недостоверной. Там уверены, что дядя оговорил Аллаярова в рамках досудебного соглашения, чем и воспользовались правоохранительные органы. Каких-либо доказательств вины Аллаярова силовики во время шестичасового обыска в редакции, из-за которого была парализована работа всего агентства, и на который они вопреки всем нормам права ворвались в масках, с кувалдой и ломом, не нашли. Сейчас Аллаяров находится в ИВС, что, с учетом его статуса, URA.RU считает давлением на СМИ. Избрание меры пресечения должно состояться в 14:00 по московскому времени. Все подробности — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Адвокат Сергей Колосовский в разговоре с URA.RU назвал уголовное дело в отношении редактора свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова глупейшей историей. По его мнению, все претензии следствия лишены оснований. «Глупейшая история, которая пока говорит лишь об одном: насколько правоохранители боятся СМИ и насколько радуются, когда поступает команда сверху „фас“. Из той фабулы, которая сейчас есть, складывается совершенно бредовая ситуация. Якобы родственник передал какую-то информацию, якобы за деньги. Все это настолько писано вилами на воде, что я думаю, защитникам журналистов не составит труда доказать всю надуманность этих обвинений», — отметил адвокат. Другой адвокат Константин Акулич ранее заявил, что статья, инкриминируемая Аллаярову, относится к категории преступлений небольшой тяжести. Она не предполагает избрание суровых мер пресечения на период расследования и судебного разбирательства, а равно и наказания, связанного с реальным лишением свободы. Аллаяров был задержан вечером 5 июня. Ему, без наличия каких-либо доказательств, предъявили обвинения в даче взятки в размере 20 тысяч рублей своему дяде-полицейскому, который сейчас проходит по другому уголовному делу. В агентстве считают информацию о коррупции недостоверной. Там уверены, что дядя оговорил Аллаярова в рамках досудебного соглашения, чем и воспользовались правоохранительные органы. Каких-либо доказательств вины Аллаярова силовики во время шестичасового обыска в редакции, из-за которого была парализована работа всего агентства, и на который они вопреки всем нормам права ворвались в масках, с кувалдой и ломом, не нашли. Сейчас Аллаяров находится в ИВС, что, с учетом его статуса, URA.RU считает давлением на СМИ. Избрание меры пресечения должно состояться в 14:00 по московскому времени. Все подробности — в онлайн-трансляции URA.RU.