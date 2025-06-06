Адвокат из ХМАО усомнился в предъявленном обвинении редактору URA.RU

06 июня 2025 в 13:23 Размер текста - 17 +

Адвокат усомнился в обвинениях, которые были выдвинуты свердловскому редактору URA.RU Денису Аллаярову Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Редактора URA.RU Дениса Аллаярова обвиняют в передаче своему дяде «взятки» 20 тысяч рублей Предъявленные обвинения редактору свердловской редакции URA.RU Денису Аллаярову о якобы даче взятки в 20 тысяч рублей его дяде-полицейскому Антону Карпову вызывают сомнения, поскольку речь идет об отношениях между родственниками. Такое мнение выразил адвокат и член общественного совета при УМВД ХМАО Антон Бушланов. «По версии правоохранителей он якобы дал деньги своему дяде за совершение определенных действий. Но если между ними родственные отношения, они же могут одалживать деньги друг другу? Дарить? Согласовывать какие-то покупки? Если дело касается родственников — это не выходит за рамки правового поля», — сказал Бушланов журналисту агентства. При этом сам Аллаяров вину не признает, сам факт взятки отрицает. В ходе многочасовых обысков, проведенных в редакции и по домашним адресам сотрудников доказательств передачи якобы существующей взятки сотруднику полиции не обнаружено. Задержанию Дениса предшествовали обыски в редакции, из-за которых на 6 часов была парализована работа всего агентства. Вчерашние события агентство расценивает как провокацию, а поведение силовиков во время следственных действий считает чрезмерным. URA.RU поддержали известные журналисты и правозащитники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предъявленные обвинения редактору свердловской редакции URA.RU Денису Аллаярову о якобы даче взятки в 20 тысяч рублей его дяде-полицейскому Антону Карпову вызывают сомнения, поскольку речь идет об отношениях между родственниками. Такое мнение выразил адвокат и член общественного совета при УМВД ХМАО Антон Бушланов. «По версии правоохранителей он якобы дал деньги своему дяде за совершение определенных действий. Но если между ними родственные отношения, они же могут одалживать деньги друг другу? Дарить? Согласовывать какие-то покупки? Если дело касается родственников — это не выходит за рамки правового поля», — сказал Бушланов журналисту агентства. При этом сам Аллаяров вину не признает, сам факт взятки отрицает. В ходе многочасовых обысков, проведенных в редакции и по домашним адресам сотрудников доказательств передачи якобы существующей взятки сотруднику полиции не обнаружено. Задержанию Дениса предшествовали обыски в редакции, из-за которых на 6 часов была парализована работа всего агентства. Вчерашние события агентство расценивает как провокацию, а поведение силовиков во время следственных действий считает чрезмерным. URA.RU поддержали известные журналисты и правозащитники.