Адвокат Чудинов: обвинение в адрес редактора URA.RU шаткое

06 июня 2025 в 14:02 Размер текста - 17 +

Дениса Аллаярова обвиняют в даче взятки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Редактора URA.RU Дениса Аллаярова обвиняют в передаче своему дяде «взятки» 20 тысяч рублей Адвокат Александр Чудинов в разговоре с URA.RU заявил, что обвинение в даче взятки в адрес редактора свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова шаткое. По его мнению, грамотные юристы поставят все доводы следствия под сомнение. «Обвинение в отношении Аллаярова шаткое. Любой грамотный адвокат поставит его под сомнение», — заявил Чудинов. По его мнению, проводя следственные мероприятия и возбуждая уголовные дела в отношении журналистов, силовики пытаются показать свою власть. При этом зачастую подобные действия могут привести к неожиданному результату. «Они (силовики) надеются получить одно, но выходит совершенно по-другому. Люди знают, что URA.RU объективно отражает события, выдерживает высокие стандарты журналистики. Поэтому я думаю, что у агентства все будет хорошо. URA.RU было, есть и будет. Агентство является лицом Урала, а Урал — опорный край державы, на секундочку. Сотрудникам в высоких кабинетах, которые приняли решение о проведении следственных действий, стоит напомнить цитату Лаврентия Берии о том, что провокация хороший способ, но он не всегда вызывает нужные последствия», — добавил адвокат. Адвокат Сергей Колосовский также считает, что доводы следствия лишены оснований, и что адвокатам не составит труда разбить всю надуманность обвинений в адрес редактора URA.RU. Само же уголовное дело в отношении Аллаярова юрист назвал глупейшей историей. Другой адвокат Константин Акулич в разговоре с URA.RU заявил, что вменяемая редактору статья не подразумевает избрание суровых мер пресечения на период расследования и судебного разбирательства, а равно и наказания, связанного с реальным лишением свободы. Аллаярова обвиняют в даче взятки родному дяде — начальнику отдела уголовного розыска ОП № 10 по Екатеринбургу Андрею Карпову. Следствие считает, что редактор передал 20 тысяч рублей родственнику, задержанному в рамках другого уголовного дела. В URA.RU же считают эту информацию недостоверной. По мнению агентства, Карпов оговорил Аллаярова, чтобы облегчить свою учесть. Сейчас Аллаяров находится в ИВС. Ему грозит срок в СИЗО, что URA.RU считает давлением на СМИ. Заседание по делу редактора должно начаться в 14:00 по московскому времени. Все подробности — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Адвокат Александр Чудинов в разговоре с URA.RU заявил, что обвинение в даче взятки в адрес редактора свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова шаткое. По его мнению, грамотные юристы поставят все доводы следствия под сомнение. «Обвинение в отношении Аллаярова шаткое. Любой грамотный адвокат поставит его под сомнение», — заявил Чудинов. По его мнению, проводя следственные мероприятия и возбуждая уголовные дела в отношении журналистов, силовики пытаются показать свою власть. При этом зачастую подобные действия могут привести к неожиданному результату. «Они (силовики) надеются получить одно, но выходит совершенно по-другому. Люди знают, что URA.RU объективно отражает события, выдерживает высокие стандарты журналистики. Поэтому я думаю, что у агентства все будет хорошо. URA.RU было, есть и будет. Агентство является лицом Урала, а Урал — опорный край державы, на секундочку. Сотрудникам в высоких кабинетах, которые приняли решение о проведении следственных действий, стоит напомнить цитату Лаврентия Берии о том, что провокация хороший способ, но он не всегда вызывает нужные последствия», — добавил адвокат. Адвокат Сергей Колосовский также считает, что доводы следствия лишены оснований, и что адвокатам не составит труда разбить всю надуманность обвинений в адрес редактора URA.RU. Само же уголовное дело в отношении Аллаярова юрист назвал глупейшей историей. Другой адвокат Константин Акулич в разговоре с URA.RU заявил, что вменяемая редактору статья не подразумевает избрание суровых мер пресечения на период расследования и судебного разбирательства, а равно и наказания, связанного с реальным лишением свободы. Аллаярова обвиняют в даче взятки родному дяде — начальнику отдела уголовного розыска ОП № 10 по Екатеринбургу Андрею Карпову. Следствие считает, что редактор передал 20 тысяч рублей родственнику, задержанному в рамках другого уголовного дела. В URA.RU же считают эту информацию недостоверной. По мнению агентства, Карпов оговорил Аллаярова, чтобы облегчить свою учесть. Сейчас Аллаяров находится в ИВС. Ему грозит срок в СИЗО, что URA.RU считает давлением на СМИ. Заседание по делу редактора должно начаться в 14:00 по московскому времени. Все подробности — в онлайн-трансляции URA.RU.