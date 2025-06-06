Юрист Варфоломеев подтвердил версию о наговоре на свердловского редактора URA.RU для смягчения наказания

Юрист Варфоломеев назвал показания экс-силовиков под следствием необъективными

06 июня 2025 в 18:13 Размер текста - 17 +

Человек под следствием может дать показание с выгодой для себя Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Редактора URA.RU Дениса Аллаярова обвиняют в передаче своему дяде «взятки» в 20 тысяч рублей Показания экс-сотрудника полиции, находящегося под следствием, может быть направлено на смягчение собственной ответственности, на получении более мягких условий и на влияние на журналистскую деятельность. Об этом в беседе с URA.RU, комментируя ситуацию с экс-начальником отдела уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу Андрея Карпова, оговорившего редактора Свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова — своего племянника — по делу о взятке, юрист частной практики Денис Варфоломеев. «В данной ситуации есть несколько тревожных аспектов. Использование показаний бывшего сотрудника правоохранительных органов, находящегося под следствием, может быть направлено на смягчение собственной ответственности, оговор других лиц, получение более мягких условий, влияние на журналистскую деятельность — создание прецедента давления на СМИ, ограничение доступа к информации, возможное сдерживание журналистских расследований, правовая защита СМИ», — объяснил Варфоломеев. Юрист подчеркнул, что для защиты интересов редакции и журналистов нужно документальное подтверждение наличия договоров с источниками информации, протоколов допросов, материалов, подтверждающих законность получения информации. «Масштаб следственных мероприятий в данном случае может быть оправдан необходимостью всестороннего расследования. Однако важно следить за тем, чтобы действия правоохранительных органов не переходили границы разумного и не создавали прецедента для ограничения свободы слова. Необходимо помнить, что защита прав журналистов и СМИ должна осуществляться в рамках закона, но при этом не допускать необоснованного давления на профессиональную деятельность», — добавил он. Редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров был задержан вечером 5 июня. Его обвинили в даче «взятки» должностному лицу из-за, якобы, передачи 20 тысяч рублей своему дяде-полицейскому, проходящему по другому уголовному делу. Эта информация недостоверна. Последний оговорил Дениса, пытаясь облегчить свою участь по другому обвинению, и этим воспользовались правоохранительные органы. Каких-либо доказательств вины Аллаярова силовики во время шестичасового обыска в редакции, из-за которого была парализована работа всего агентства, и на который они вопреки всем нормам права ворвались в масках, с кувалдой и ломом, не нашли. Сейчас Аллаяров задержан, что, с учетом его статуса, URA.RU считает давлением на СМИ. Суд по его делу должен пройти 6 июня. Все подробности — в онлайн-трансляции URA.RU. Карпова суд отправил под домашний арест на два месяца до 4 августа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Показания экс-сотрудника полиции, находящегося под следствием, может быть направлено на смягчение собственной ответственности, на получении более мягких условий и на влияние на журналистскую деятельность. Об этом в беседе с URA.RU, комментируя ситуацию с экс-начальником отдела уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу Андрея Карпова, оговорившего редактора Свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова — своего племянника — по делу о взятке, юрист частной практики Денис Варфоломеев. «В данной ситуации есть несколько тревожных аспектов. Использование показаний бывшего сотрудника правоохранительных органов, находящегося под следствием, может быть направлено на смягчение собственной ответственности, оговор других лиц, получение более мягких условий, влияние на журналистскую деятельность — создание прецедента давления на СМИ, ограничение доступа к информации, возможное сдерживание журналистских расследований, правовая защита СМИ», — объяснил Варфоломеев. Юрист подчеркнул, что для защиты интересов редакции и журналистов нужно документальное подтверждение наличия договоров с источниками информации, протоколов допросов, материалов, подтверждающих законность получения информации. «Масштаб следственных мероприятий в данном случае может быть оправдан необходимостью всестороннего расследования. Однако важно следить за тем, чтобы действия правоохранительных органов не переходили границы разумного и не создавали прецедента для ограничения свободы слова. Необходимо помнить, что защита прав журналистов и СМИ должна осуществляться в рамках закона, но при этом не допускать необоснованного давления на профессиональную деятельность», — добавил он. Редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров был задержан вечером 5 июня. Его обвинили в даче «взятки» должностному лицу из-за, якобы, передачи 20 тысяч рублей своему дяде-полицейскому, проходящему по другому уголовному делу. Эта информация недостоверна. Последний оговорил Дениса, пытаясь облегчить свою участь по другому обвинению, и этим воспользовались правоохранительные органы. Каких-либо доказательств вины Аллаярова силовики во время шестичасового обыска в редакции, из-за которого была парализована работа всего агентства, и на который они вопреки всем нормам права ворвались в масках, с кувалдой и ломом, не нашли. Сейчас Аллаяров задержан, что, с учетом его статуса, URA.RU считает давлением на СМИ. Суд по его делу должен пройти 6 июня. Все подробности — в онлайн-трансляции URA.RU. Карпова суд отправил под домашний арест на два месяца до 4 августа.