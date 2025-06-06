Суд отправил под арест Карпова, дядю редактора URA.RU, оговорившего его по делу о взятке

Начальника угрозыска Екатеринбурга Карпова отправили под домашний арест

06 июня 2025 в 14:26 Размер текста - 17 +

Мера пресечения избрана в Ленинском суде Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Редактора URA.RU Дениса Аллаярова обвиняют в передаче своему дяде «взятки» 20 тысяч рублей Суд отправил под домашний арест на два месяца до 4 августа включительно экс-начальника отдела уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу Андрея Карпова, оговорившего редактора Свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова — своего племянника — по делу о взятке. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда. «В отношении Андрея Карпова избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца — до 4 августа», — сообщили в суде. Изначально защита попросила закрыть процесс. Прокурор согласилась. Карпов на оглашении скрывал лицо от СМИ. Бывший сотрудник полиции не имеет право общаться без разрешения следователя или прокурора со свидетелями и потерпевшими по данному уголовному делу. Ему запрещено отправлять, получать письма, кроме сообщений от силовых структур и госорганов. Карпову нельзя пользоваться интернетом. Связь по телефон возможна лишь для вызова скорой помощи, медиков, аварийно-спасательных служб в случаях ЧС, для общения со следователем, представителями суда. В ГУ МВД по Свердловской области подчеркнули, что Карпов не является сотрудником полиции. Он был уволен по отрицательным мотивам. Денис Аллаяров был задержан 5 июня у себя дома. К нему дважды применили силу, чтобы вскрыть технику, а потом увезли в областное управление СК, но вскоре отпустили. Спустя несколько часов журналист был задержан повторно. Утром 5 июня сотрудники Следственного комитета пришли с обысками не только к Аллаярову, но и r корреспонденту Сергею Бодрову, который освещает криминальные темы, а также в головной офис агентства в Екатеринбурге. Из-за этого работа свердловской редакции оказалась парализованной почти полностью, а сайт работал со сбоями из-за технических ограничений. Одной из сотрудниц, которая скоро собирается уходить в декрет, стало плохо. Несмотря на то, что женщина работает в отделе кадров и к свердловской редакции отношения не имеет, ее сначала отказались отпускать. Силу также применили и к главному редактору агентства Диане Козловой. Как ранее сообщало URA.RU, Карпов — родной дядя Дениса. Он ранее был задержан по другому преступлению. Сейчас утверждается, что Денис Аллаяров дал ему взятку в сумме 20 тысяч рублей. Мы считаем, что Аллаяров стал жертвой оговора со стороны своего дяди, который таким образом хочет облегчить свою участь по другому обвинению, и этим воспользовались правоохранительные органы. Денис вину не признает, сам факт взятки отрицает. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд отправил под домашний арест на два месяца до 4 августа включительно экс-начальника отдела уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу Андрея Карпова, оговорившего редактора Свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова — своего племянника — по делу о взятке. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда. «В отношении Андрея Карпова избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца — до 4 августа», — сообщили в суде. Изначально защита попросила закрыть процесс. Прокурор согласилась. Карпов на оглашении скрывал лицо от СМИ. Бывший сотрудник полиции не имеет право общаться без разрешения следователя или прокурора со свидетелями и потерпевшими по данному уголовному делу. Ему запрещено отправлять, получать письма, кроме сообщений от силовых структур и госорганов. Карпову нельзя пользоваться интернетом. Связь по телефон возможна лишь для вызова скорой помощи, медиков, аварийно-спасательных служб в случаях ЧС, для общения со следователем, представителями суда. В ГУ МВД по Свердловской области подчеркнули, что Карпов не является сотрудником полиции. Он был уволен по отрицательным мотивам. Денис Аллаяров был задержан 5 июня у себя дома. К нему дважды применили силу, чтобы вскрыть технику, а потом увезли в областное управление СК, но вскоре отпустили. Спустя несколько часов журналист был задержан повторно. Утром 5 июня сотрудники Следственного комитета пришли с обысками не только к Аллаярову, но и r корреспонденту Сергею Бодрову, который освещает криминальные темы, а также в головной офис агентства в Екатеринбурге. Из-за этого работа свердловской редакции оказалась парализованной почти полностью, а сайт работал со сбоями из-за технических ограничений. Одной из сотрудниц, которая скоро собирается уходить в декрет, стало плохо. Несмотря на то, что женщина работает в отделе кадров и к свердловской редакции отношения не имеет, ее сначала отказались отпускать. Силу также применили и к главному редактору агентства Диане Козловой. Как ранее сообщало URA.RU, Карпов — родной дядя Дениса. Он ранее был задержан по другому преступлению. Сейчас утверждается, что Денис Аллаяров дал ему взятку в сумме 20 тысяч рублей. Мы считаем, что Аллаяров стал жертвой оговора со стороны своего дяди, который таким образом хочет облегчить свою участь по другому обвинению, и этим воспользовались правоохранительные органы. Денис вину не признает, сам факт взятки отрицает.