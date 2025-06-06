«Преследование СМИ за работу недопустимо»: депутат Госдумы Кузнецов об обысках в URA.RU

Депутат Госдумы Кузнецов: работа с источниками является одной из функций СМИ

06 июня 2025 в 19:08 Размер текста - 17 +

Андрей Кузнецов назвал URA.RU площадкой национального масштаба Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Редактора URA.RU Дениса Аллаярова обвиняют в передаче своему дяде «взятки» в 20 тысяч рублей Депутат Госдумы, секретарь свердловского отделения «Справедливой России» Андрей Кузнецов заявил о недопустимости преследования СМИ за профессиональную деятельность, а работу с источниками назвал их основной функцией. Об этом он заявил в беседе с URA.RU, комментируя прошедший обыск в редакции и ситуацию с экс-начальником отдела уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу Андрея Карпова, оговорившего своего племянника, редактора свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова по делу о взятке. «Как член Союза журналистов считаю, что действия сотрудников силовых ведомств абсолютно не соразмерны. Работа с источниками — это одна из основных функций СМИ. Более того, даже раскрытие источников, по закону о СМИ возможно только на основании решения суда. Преследование СМИ за его работу недопустимо. Я думаю, вышестоящие органы просто обязаны изучить, что стоит за такой несоразмерностью. Поскольку URA.RU — это площадка национального масштаба, к его работе приковано внимание миллионов наших сограждан», — подчеркнул Андрей Кузнецов. Редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров был задержан вечером 5 июня. Его обвинили в даче «взятки» должностному лицу из-за, якобы, передачи 20 тысяч рублей своему дяде-полицейскому, проходящему по другому уголовному делу. Эта информация недостоверна. Последний оговорил Дениса, пытаясь облегчить свою участь по другому обвинению, и этим воспользовались правоохранительные органы. Каких-либо доказательств вины Аллаярова силовики во время шестичасового обыска в редакции, из-за которого была парализована работа всего агентства, и на который они вопреки всем нормам права ворвались в масках, с кувалдой и ломом, не нашли. Сейчас Аллаяров задержан, что, с учетом его статуса, URA.RU считает давлением на СМИ. Суд по его делу проходит 6 июня. Все подробности — в онлайн-трансляции URA.RU. Карпова суд отправил под домашний арест на два месяца до 4 августа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Госдумы, секретарь свердловского отделения «Справедливой России» Андрей Кузнецов заявил о недопустимости преследования СМИ за профессиональную деятельность, а работу с источниками назвал их основной функцией. Об этом он заявил в беседе с URA.RU, комментируя прошедший обыск в редакции и ситуацию с экс-начальником отдела уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу Андрея Карпова, оговорившего своего племянника, редактора свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова по делу о взятке. «Как член Союза журналистов считаю, что действия сотрудников силовых ведомств абсолютно не соразмерны. Работа с источниками — это одна из основных функций СМИ. Более того, даже раскрытие источников, по закону о СМИ возможно только на основании решения суда. Преследование СМИ за его работу недопустимо. Я думаю, вышестоящие органы просто обязаны изучить, что стоит за такой несоразмерностью. Поскольку URA.RU — это площадка национального масштаба, к его работе приковано внимание миллионов наших сограждан», — подчеркнул Андрей Кузнецов. Редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров был задержан вечером 5 июня. Его обвинили в даче «взятки» должностному лицу из-за, якобы, передачи 20 тысяч рублей своему дяде-полицейскому, проходящему по другому уголовному делу. Эта информация недостоверна. Последний оговорил Дениса, пытаясь облегчить свою участь по другому обвинению, и этим воспользовались правоохранительные органы. Каких-либо доказательств вины Аллаярова силовики во время шестичасового обыска в редакции, из-за которого была парализована работа всего агентства, и на который они вопреки всем нормам права ворвались в масках, с кувалдой и ломом, не нашли. Сейчас Аллаяров задержан, что, с учетом его статуса, URA.RU считает давлением на СМИ. Суд по его делу проходит 6 июня. Все подробности — в онлайн-трансляции URA.RU. Карпова суд отправил под домашний арест на два месяца до 4 августа.