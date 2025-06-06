Родственники погибшего нефтяника, обвиненного в ЧП на месторождении, ищут помощи у Бастрыкина

Родственники погибшего при ЧП нефтяника из ХМАО ищут справедливости у Бастрыкина
© Служба новостей «URA.RU»
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Родственники обвиненного в ЧП нефтяника попросили помощи у Бастрыкина
Родственники обвиненного в ЧП нефтяника попросили помощи у Бастрыкина Фото:

Родственники погибшего мастера, обвиненного в ЧП на нефтяном месторождении в Октябрьском районе ХМАО, направили обращение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Они попросили взять расследование под личный контроль, поскольку не согласны с обвинительным заключением следствия. Об этом они сообщили агентству URA.RU.

«Уважаемый Александр Иванович! Обращаюсь к Вам за помощью, поскольку понимаю, что попала в „жернова системы“ и нуждаюсь в Вашей поддержке в этой борьбе за справедливость, честность и объективность. Чем дальше я знакомлюсь с делом, тем больше нахожу фактов, которые „кричат“ о непричастности моего племянника, отсутствии заинтересованности следствия в объективном и всестороннем расследовании, а следователь только разводит руками и говорит: „Доказывайте в суде“, и готовит обвинительное заключение», — говорится в письме близкой родственницы обвиняемого к Бастрыкину.

В августе 2023 года на Талинском участке Красноленинского месторождения в Октябрьском районе ХМАО произошел взрыв, в результате которого погибли семь человек. Следствие обвинило в ЧП погибшего мастера бригады компании «Пакер Сервис», работавшей в тот момент на кустовой площадке.

Родственники считают, что в расследовании дела есть множество несостыковок, на которые они неоднократно сообщали следователю. По словам источника агентства, есть расхождения в показаниях свидетелей, экспертизы противоречивы, а важные факты не берутся во внимание.

Семья погибшего просит вмешательства и объективного расследования. «Узнавала о получении моего обращения в приемной Бастрыкина. Сказали, что получили и ответят в срок», — добавила тетя погибшего нефтяника.

Агентство URA.RU направило запросы в Следственный комитет РФ. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что 14 августа 2023 года на кустовой площадке в ХМАО произошел взрыв, в результате которого погибли семь человек. Единственным обвиняемым по делу стал погибший мастер.

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Родственники погибшего мастера, обвиненного в ЧП на нефтяном месторождении в Октябрьском районе ХМАО, направили обращение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Они попросили взять расследование под личный контроль, поскольку не согласны с обвинительным заключением следствия. Об этом они сообщили агентству URA.RU. «Уважаемый Александр Иванович! Обращаюсь к Вам за помощью, поскольку понимаю, что попала в „жернова системы“ и нуждаюсь в Вашей поддержке в этой борьбе за справедливость, честность и объективность. Чем дальше я знакомлюсь с делом, тем больше нахожу фактов, которые „кричат“ о непричастности моего племянника, отсутствии заинтересованности следствия в объективном и всестороннем расследовании, а следователь только разводит руками и говорит: „Доказывайте в суде“, и готовит обвинительное заключение», — говорится в письме близкой родственницы обвиняемого к Бастрыкину. В августе 2023 года на Талинском участке Красноленинского месторождения в Октябрьском районе ХМАО произошел взрыв, в результате которого погибли семь человек. Следствие обвинило в ЧП погибшего мастера бригады компании «Пакер Сервис», работавшей в тот момент на кустовой площадке. Родственники считают, что в расследовании дела есть множество несостыковок, на которые они неоднократно сообщали следователю. По словам источника агентства, есть расхождения в показаниях свидетелей, экспертизы противоречивы, а важные факты не берутся во внимание. Семья погибшего просит вмешательства и объективного расследования. «Узнавала о получении моего обращения в приемной Бастрыкина. Сказали, что получили и ответят в срок», — добавила тетя погибшего нефтяника. Агентство URA.RU направило запросы в Следственный комитет РФ. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что 14 августа 2023 года на кустовой площадке в ХМАО произошел взрыв, в результате которого погибли семь человек. Единственным обвиняемым по делу стал погибший мастер.
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© Служба новостей «URA.RU»
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