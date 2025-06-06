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22:29
На Восточном обходе Перми грузовик насмерть сбил пешехода
22:00
От «Ералаша» до «голой вечеринки»: знаменитой артистке Глюкозе — 39
21:50
«Чрезмерно суровая мера»: звездный адвокат из Москвы прокомментировал арест редактора URA.RU
1
Суд вынес решение по делу редактора URA.RU Аллаярова: онлайн-трансляция
21:40
Аэропорты Домодедово и Жуковский снова приостановили прием самолетов
21:34
Экс-прокурор Сургута теряет шансы получить статусный пост. Инсайд
21:33
«Сейчас хорошее время»: продюсер оценил возвращение русских артистов в Европу
«Акция против URA.RU создает дурной прецедент»: адвокаты, журналисты и депутаты высказались в защиту Аллаярова
21:28
Арест редактора URA.RU, ликвидация заммэра Кургана, открытие туалета: главные события 6 июня
21:20
В Госавтоинспекции рассказали, сколько детей погибло в ДТП с начала года
21:18
Губернатор Текслер анонсировал строительство и капремонт больниц в Челябинской области
Свердловские слухи: ректора УрФУ готовят к выборам
21:15
Родственники погибшего нефтяника, обвиненного в ЧП на месторождении, ищут помощи у Бастрыкина
21:12
Путин назвал 2025 год определяющим для технологического развития России
3
21:10
Фигуранта — домой, а экс-свидетеля — в СИЗО: заявление URA.RU после необъяснимо жестокого суда над редактором
Слухи ХМАО: Кухарук устроил праздник Филипенко
21:08
Педагогам пересчитают зарплаты, а жители Тарко-Сале получат компенсации: события на Ямале 6 июня
21:08
Редактора URA.RU Аллаярова поместят в Екатеринбургский централ
21:02
Самый известный пермский участник СВО высказался после ареста редактора URA.RU Дениса Аллаярова
Путин пересмотрел KPI для правительства и губернаторов
21:01
Момент ликвидации росгвардейцами террориста в Рязанской области попал на видео
21:00
Фигурантам дела экс-мэра Нового Уренгоя Воронова продлили пребывание в СИЗО
20:52
Адвокаты редактора URA.RU Аллаярова будут обжаловать его заключение под стражу
Депутат Госдумы Наумов: дело Аллаярова напоминает сфабрикованные обвинения против Голунова
20:49
Суд огласил приговор жителю ХМАО, напавшему на силовика
20:49
Глава Пермского округа поставила своему заму задачу защитить мэрию от киберугроз
20:45
Бизнесмен просит мэрию Челябинска разрешить строить офисы с котельной возле Никольской рощи. Карта
Владимир Познер отреагировал на обыски в URA.RU: «Без свободной журналистики не может быть демократии»
20:43
Губернатор ЯНАО призвал к объективности в оценке нанесенного паводком ущерба
20:40
Следователь покинула здание суда в спешке, игнорируя просьбы о комментариях по аресту Аллаярова. Видео
1
20:28
Представителей СМИ выгоняли из зала суда во время обращения редактора Аллаярова
Россияне смогут строить планы на шесть лет вперед
20:27
«Отстаньте от URA.RU»: политолог Марков призвал сохранить богатство информации в РФ
20:27
Губернатор Шумков рассказал, как работал грузчиком и колол дрова. Видео
1
20:24
«Я выполнял журналистскую работу»: заявление редактора URA.RU Дениса Аллаярова после суда. Видео
1
«Это должно волновать любого думающего человека»: президент РАСО Минченко о деле редактора URA.RU
20:24
Челябинец устроил опасную перевозку любителя «красивых кадров» в авто и насобирал штрафы. Фото, видео
20:21
Меценаты современности: кто помогает тюменским властям экономить бюджетные деньги
20:20
Фигурант уголовного дела о махинациях с автобусами в ХМАО вышел из СИЗО
«Один из самых сильных журналистов»: что известно о редакторе URA.RU Денисе Аллаярове
20:18
«Добывать информацию — основа работы журналиста»: глава компании «Этажи» Хусаинов поддержал редакцию URA.RU
20:12
Как прошел суд над редактором URA.RU Денисом Аллаяровым: фоторепортаж
20:10
Суд отправил редактора URA.RU в СИЗО за «взятку» в 20 тысяч рублей родному дяде. Видео
1
Слухи ЯНАО: сыщик уходит в ТЭК
20:05
В тюменских кафе гостей кормили потенциально опасным мясом
19:57
«Давление оказывается на рядовых сотрудников»: депутат Госдумы Нилов об обысках в URA.RU
1
19:56
«Прецедент не исключительный, но тревожный: главред SITV об обысках в URA.RU
2
Вице-спикер Госдумы: партия «Новые люди» направит обращение в Генпрокуратуру по обыскам в URA.RU
19:56
Украина начала атаку Москвы
19:54
Виталина Цымбалюк-Романовская откровенно высказалась о ребенке от Прохора Шаляпина
19:53
Над Москвой закрыли небо из-за опасности атаки БПЛА
Тюменские слухи: депутат наорал на прокурора
19:50
Над Москвой уничтожили беспилотник
19:44
Атака на URA.RU продолжается: запущен третий дипфейк с участием главреда агентства. Видео
19:40
Глава тюменского реготделения СЖР Девайкин: ситуация, происходящая с URA.RU, важна для всей журналистики
Челябинские слухи: VIP помчались по Парижу
19:37
Путин попросил Мантурова быть повнимательнее
1
19:30
В ЯНАО продают базу отдыха на реке Пур. Фото
19:29
Топ-менеджеры «Салехардэнерго» воспользовались необычным способом, чтобы отметить главный праздник экологов
Пермские слухи: маргиналы захватили фонтан
19:26
Троицкая родительская суббота 2025: слова и картинки, которые хочется сохранить
19:24
В Рязанской области пресекли теракт на военном объекте
19:23
Экс-участника «Дома 2» признали иноагентом
1
Курганские слухи: Науменко почувствовал власть
19:20
Депутаты думы ХМАО потребовали от силовиков тщательного разбирательства из-за обысков в URA.RU
19:18
В аэропорту Сургута сожгли партию черешни и абрикосов из Таджикистана
2
19:12
В Тюменской области утонули восемь человек
Депутат Госдумы Наумов: я направил запрос главе СПЧ Фадееву по ситуации с URA.RU
19:09
Главреда URA.RU Диану Козлову отпустили после допроса
19:08
«Преследование СМИ за работу недопустимо»: депутат Госдумы Кузнецов об обысках в URA.RU
19:07
Фадеев написал песню для Shaman, премьера которой пройдет на премии МУЗ-ТВ
Главреда URA.RU Диану Козлову увезли на допрос, работа агентства снова парализована
19:01
Президентский Совет по правам человека ждет информацию от свердловских силовиков по обыскам в URA.RU
18:57
«Прошу справедливости»: курганский ветеран СВО Пылков встал на защиту задержанного редактора URA.RU
18:55
Нефтяная компания из ХМАО снизила добычу нефти
18:53
Тюменские таможенники перехватили крупную партию одежды для детей
18:50
В Новом Уренгое на месяц перекроют одну из центральных улиц
18:49
Прокуратура аннулировала военный билет блогера Литвина, ему грозит уголовка
18:42
Без палаток: на набережной реки Миасс в Челябинске стартовал Ильменский фестиваль. Фото, видео
1
18:33
Путин назвал российские БПЛА самыми передовыми в мире
18:30
Адвокат не увидел оснований для обысков в URA.RU
18:24
«Акция устрашения»: Миронов попросил Бастрыкина разобраться с делом URA.RU
3
18:24
В Тюменской области водитель мотоблока погиб в ДТП с «КамАЗом»
1
18:23
В выходной в центре Перми введут запрет для водителей. Схема
18:20
Из-за паводка в Тарко-Сале несколько жителей остались без работы. Скрин
18:18
Суд закрыл заседание по делу редактора URA.RU, которого оговорил родной дядя. Фото
2
18:15
Редактора URA.RU Дениса Аллаярова завели в зал суда
18:14
Сбербанк резко снижает ставки по ипотеке
2
18:13
Юрист Варфоломеев подтвердил версию о наговоре на свердловского редактора URA.RU для смягчения наказания
18:11
В Курганской области подросток на мотоцикле врезался в дерево и чуть не погиб. Фото
18:09
Детский лагерь «Утес» в Ужевском бору около Челябинска реконструируют на 300 млн. Фото
18:09
Суд над редактором URA.RU Аллаяровым из-за «взятки» дяде перенесли: что происходит в зале. Фоторепортаж
18:07
В ЮУрГУ расскажут участникам СВО, как пройти бесплатные курсы для поступления на бюджет
18:03
Стало известно, какие отечественные бренды россияне чаще покупают онлайн
18:03
Эпидемиологи ищут места скопления крыс в Тарко-Сале
1
18:01
Заседание по делу редактора URA.RU Аллаярова задерживают на два часа
17:58
В Курганской области появилось пять новых мастеров спорта. Фото
1
17:58
«Акция устрашения»: свердловский депутат высказался на фоне жестких обысков в URA.RU
17:57
«С тревогой слежу»: глава Уральской ассоциации туризма Мальцев об обысках в URA.RU
17:48
«Речь может идти о превышении должностных полномочий»: адвокат Сталина Гуревич об обысках в URA.RU
1
17:47
В ХМАО ветеран СВО получил медаль «За отвагу». Фото
17:46
В Тюменской области ввели новую поддержку для участников СВО
17:45
«Военные действия против России»: во Франции разнесли Германию
17:45
«Мешать журналистам — недопустимо»: кандидат в свердловские губернаторы поддержал URA.RU после обысков. Видео
17:42
Курганские ведомства почтили память героев прошлого в День образования полиции. Фото
1
17:40
Стало известно, на каком этапе находится масштабный ремонт в пермской больнице имени Тверье
17:35
Глава Ямала провел заседание Госсовета РФ по вопросам молодежи и детей в Омске
17:31
Над регионами РФ сбили 16 беспилотников
17:31
В Челябинской области на дорогах продолжают гибнуть люди: что с этим делать?
17:31
В Челябинске число заказов букетов на доставку выросло на 25%
17:30
Силовик из антинаркотического управления курганского УМВД перевелся в Екатеринбург
17:28
ЧВК «Вагнер» выводит войска из Мали и «возвращается домой»
3
17:27
В Екатеринбурге прошел уникальный поэтический марафон. Фото
17:24
Премию заксобрания получили 58 лучших челябинских соцработников
17:24
В Курганской области 18 многодетных мам получат знак «Материнская слава». Скрин
3
17:20
Лучший фермер РФ Сегаль из Челябинской области возмутилась давлением на URA.RU
1
17:19
Казахстан начал военное сотрудничество со страной НАТО
18
17:17
В СК рассказали, чей труп был обнаружен в Кургане у алкомаркета
17:14
Якушев и Пушилин вручили авдеевским семьям ключи от домов, восстановленных Ямалом
17:12
На тюменской объездной в ДТП с такси и большегрузом пострадал годовалый ребенок
17:11
Пермская стоматологическая поликлиника получила гигантский доход
1
17:06
Цены на пионы в Кургане повергли горожан в шок. Скрин
3
17:02
На СВО передали конфискованный у нижегородца Porsche Cayenne
5
17:01
В Пермском крае простятся с погибшим на СВО сержантом Александром Колотовым
17:00
Легенда журналистики Кургана Овсянников: методы силового воздействия на СМИ недопустимы
17:00
Жители пермского поселка, где массово горели дома и гибли люди, потребовали отставки мэра
17:00
Депутат ГД Разворотнева: поведение силовиков в отношении URA.RU дискредитирует их в глазах общества
4
17:00
В ХМАО подорожала окрошка на 20% за год
16:59
В Екатеринбурге изменят работу метро
16:57
Челябинского экс-силовика Савоськина начали судить по новому эпизоду
16:53
Возвращение жары ожидается в Кургане на выходных
16:53
Жители тюменской деревни вынуждены ходить по два километра, чтобы выбросить мусор
16:52
В Перми растет количество жалоб на работу общественного транспорта
16:52
В тюменском селе нашли очаг опасной болезни
16:52
Спикер пермского заксобрания Сухих подчеркнул значимость массового спорта
16:45
Жильцы без управления: почему многоквартирные дома Кургана приходят в аварийное состояние
1
16:43
«Выглядит странным»: петербургский журналист Маракулин дал комментарий по делу редактора URA.RU
16:40
В Тюмени из-за музыкального фестиваля ограничат движение на центральных улицах
16:40
Легенда уральской журналистики Шеремет прокомментировал обыски с кувалдой в URA.RU
16:37
Атака на URA.RU усиливается: теперь запущен дипфейк с губернатором Паслером. Видео
16:36
«Меня не обрадовало, что работа редакции парализована»: легенда журналистики ХМАО об обысках в URA.RU
16:35
МУП «ПОВВ» компенсирует лечение челябинки, упавшей в открытый колодец. Фото, видео
16:32
Мэр Кургана Науменко обратился к родителям детей с важным сообщением. Видео
6
16:31
«Прецедент давления на журналистов»: адвокат Трусов прокомментировал задержание редактора URA.RU
16:30
«Это большая редкость для СМИ»: военкор Колясников прокомментировал обыски в URA.RU
2
16:29
Депутат ГД Горячева: «Не все преступники сталкиваются с методами, с какими столкнулись журналисты URA.RU»
16:27
На Ямале пересчитают зарплаты учителей: от чего теперь будут зависеть выплаты
16:25
Свердловский экс-министр Старков отправился на СВО
1
16:22
Адвокат из Санкт-Петербурга Ренат Оспанов: журналисту Аллаярову не нужно признавать вину
16:20
Депутат Госдумы раскритиковал новый закон о локализации такси
16:20
В Троицке выбрали секретаря местного отделения партии «Единая Россия»
16:18
Ажиотажный спрос на садовые товары возник в Сургуте
16:17
Челябинский медиаменеджер Филичкин: акция против URA.RU создает дурной прецедент
16:17
«Силовики признали влияние агентства»: что говорят эксперты о деле редактора URA.RU Аллаярова
16:16
Зеленский пожаловался из-за ответа России на атаки
3
16:14
В Кургане ребенок жестко травмировал шею на детской площадке в Рябково. Фото
16:14
ЦБ объяснил решение впервые с начала СВО снизить ставку и рассказал про будущее экономики России
16:14
«Налицо давление на медиа»: глава Медиасоюза ХМАО прокомментировал обвинения в адрес редактора URA.RU
16:14
В Перми за 260 млн рублей продают здание бывшего кинотеатра «Октябрь»
16:12
Тюменский «Водоканал» избавился от самодельного оборудования
16:08
Бесплатный рок-концерт и мороженое получат курганцы в выходные. Афиша
5
16:04
В URA.RU нагрянула ФСБ — работа редакции снова парализована
1
16:02
Якушев назвал дату полной интеграции ДНР в правовое поле России
1
15:57
Сугробы тополиного пуха окутали курганский ЦПКиО. Видео
1
15:56
Рэпер Сява записал новый вариант гимна Перми. Видео
1
15:56
В Челябинске закроют движение по улице Жукова. Схема
15:54
На челябинской границе вернули в Казахстан пять тонн мороженого и масла
15:54
Средняя стоимость квартиры на вторичке в Челябинске превысила 5,5 млн рублей
15:50
Адвокат Демьянчук: в обоснованности намерений силовиков арестовать Аллаярова есть сомнения
15:50
«Взвешенное СМИ, без глупостей»: пермский депутат Постников поддержал URA.RU
15:48
В Екатеринбурге запретят продажу алкоголя из-за выпускников
15:48
В Челябинске перекроют участок улицы на ЧМЗ. Карта
15:45
Депутат Госдумы Аксененко считает, что обыски в URA.RU играют на руку врагам России
15:45
«Обвинения натянутые»: адвокат объяснил задержание Аллаярова клановой борьбой за контроль над СМИ
15:40
«Журналисты — не бандиты»: курганский правозащитник Андрюков высказался в поддержку URA.RU
15:39
Как США и Россия смотрят на конфликт на Украине, спор Трампа и Маска: главные заявления Пескова 6 июня
2
15:38
Адвокат из ХМАО Александров: вину редактора URA.RU доказать будет очень трудно
1
15:38
Регина Тодоренко появилась на публике с округленным животом
15:36
Журналисты сообщают о второй машине в Москве с подозрительным предметом
1
15:33
Челябинский «Трактор» подписал американца из Минска
15:33
В России не планируют запрещать продажу техники на Windows
1
15:32
Ямальцы, пострадавшие от паводка в Тарко-Сале, получат компенсацию
15:30
Военэксперт предрек конец «войны дронов»
3
15:30
Нефтяная компания из ХМАО ушла в минус в 2025 году
15:30
Банк России понизил ключевую ставку впервые с начала СВО
6
15:27
В Свердловской области ограничили рыбалку: где действует запрет
15:27
Десятки школьников в ХМАО получат по 100 тысяч рублей
15:22
Свердловскую область накроет опасный воздух
1
15:21
Курганский сквер в центре города назовут в честь создателя БМП Благонравова
3
15:18
Штормовое предупреждение объявили из-за пожаров в Свердловской области
15:17
Ямальский адвокат прокомментировал обыски в URA.RU
15:16
В деле о хищениях в Курской области появился новый фигурант
15:16
Появилось видео штурма освобожденной Федоровки
15:15
В Шадринске на выходных потеплеет до 25 градусов
15:14
Тюменский «Светофор» ждут новые проверки от Роспотребнадзора
15:14
Песков прокомментировал ночные атаки ВС РФ по Украине
1
15:10
Курганский бизнесмен, оправданный после пяти лет преследований, призвал прекратить давление на URA.RU
1
15:09
Автобусы сменили движение, дороги перекроют: что происходит в центре Екатеринбурга. Карта
3
15:08
Нефтяники провели серию масштабных субботников в ХМАО
15:07
Пермских перевозчиков наказали за неработающие кондиционеры
15:07
Электроснабжение челябинского метротрама и кампуса в приоритете развития региона
15:03
Троицкая родительская суббота 7 июня 2025: как правильно поминать усопших и что нельзя делать
15:02
В Кремле дали свою оценку скандалу с латвийским депутатом, который заговорил на русском
1
15:02
Уроженка Самары годами получала на Ямале пособие на несуществующего ребенка
15:01
В Кургане уберут должность первого замглавы города
14:59
Пермский ТЮЗ закроет сезон премьерным моноспектаклем «Сто лет одиночества» (18+). Видео
14:58
Кремль — URA.RU: Россия негативно отреагировала на слова Мерца о разгроме нацизма
3
14:57
В Пермском крае не хватает учебников по истории и биологии
14:56
Одновременно с обысками в URA.RU распространена клевета в адрес агентства, Роскомнадзор уже опроверг ее
14:55
«Экзистенциальный вопрос»: Песков прокомментировал сравнение украинского конфликта Трампом с дракой детей
14:55
Кремль оценил масштабы конфликта Трампа и Илона Маска
1
14:50
Курганский губернатор Шумков анонсировал продолжение чисток среди недобросовестных чиновников и подрядчиков
14:49
Челябинский холдинг «Мечел» оставит акционеров без дивидендов
14:48
Глава ФАДН Баринов поздравил мусульман России
14:46
Россия дала мощный ответ на теракты Украины
14:46
Дело редактора URA.RU выросло из слов одного человека, органам этого достаточно
6
14:44
Минобороны РФ сообщило об успехах российских военных на Донбассе
14:40
Глава курганского родкомитета Леонов поддержал URA.RU после обысков и задержания редактора
1
14:39
Эколог Безруков о деле редактора URA.RU: я верю, справедливость восторжествует
1
14:35
Депутат-фронтовик Колесников о деле редактора URA.RU: я против таких масок-шоу
1
14:31
В Госдуме предложили Илону Маску политубежище в России
2
14:31
Нефтяная компания из ХМАО раскрыла свои доходы за 2024 год
14:31
В Перми нашли подрядчика для ремонта «Благородного собрания»
14:30
Туроператор выплатит 632 тысячи челябинцам из-за опоздания на самолет с Мальдив
14:30
В Курган на праздник выпускников приедет певец, прославившийся песней «Любимка». Инсайд
3
14:29
В ДНР освободили Федоровку
14:26
Суд отправил под арест Карпова, дядю редактора URA.RU, оговорившего его по делу о взятке
14:24
Курганцы сдали в банки более полутора тонн монет на сумму 1,4 миллиона рублей
14:23
В центре Челябинска открылось кафе со стейками и крафтовыми бургерами
14:22
Тюменскую аптеку наказали за завышение цен на жизненно важные лекарства
1
14:22
СМИ раскрыли, что Трамп попал в тяжелую ситуацию из-за действий Украины
14:18
Звездный адвокат Жорин: статья, которую вменяет Аллаярову, не предполагает арест
1
14:14
В Пермском крае началось строительство нового завода
14:14
В Тюмени парни избили тюменца, который ударил ножом их друга на глазах матери
14:11
Как заставить УК убирать мусор и косить газон: советы юриста
14:11
В ХМАО на выходных ударит 30-градусная жара
1
14:06
Более десяти тысяч свердловчан остались без горячей воды. Видео
2
14:05
В Шадринске собираются возродить пляж у реки Исеть. Фото
14:05
Кадыров проводит благотворительную акцию в честь Курбан-байрама
14:04
Школьники сдали ЕГЭ по истории хуже, чем в прошлом году
14:04
Продолжи стихи Пушкина: тест на знание творчества великого поэта
14:02
Сотрудники УФСБ накрыли крупную нарколабораторию в Пермском крае
14:02
Адвокат Чудинов: обвинение в адрес редактора URA.RU шаткое
14:00
Челябинец Тимофеев, причастный к атакам БПЛА, связан с экс-кандидатом на пост замминистра обороны Украины
14:00
Адвокат из Кургана Ломакин: у журналиста Аллаярова есть шансы избежать СИЗО
13:56
Банк газовой корпорации продает бронированный Mercedes в ХМАО. Фото
13:55
Медведев выразил готовность примирить Трампа и Маска за разумную плату
4
13:53
Росавтодор ответил на жалобы жителей ХМАО об опасном участке трассы Сургут-Тюмень
13:51
Мишустин поручил Минэнерго проверить цены на электричество
2
13:50
Столб дыма застелил горизонт: в украинском Тернополе сообщают о мощном пожаре. Видео
13:44
В Кургане перекрыли две полосы дороги из-за ДТП рядом с ТРЦ «РИО». Видео
1
13:41
РЕН ТВ собрал четыре миллиона рублей на лечение челябинской девочки от рака
13:40
В России определили лучшее корпоративное медиа
13:35
МО РФ сообщило о новой атаке ВСУ по Белгородской области
13:34
Адвокат Колосовский об уголовном деле редактора URA.RU: глупейшая история
2
13:32
Подозрительный предмет обнаружили под машиной в одном из московских дворов
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