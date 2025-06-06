06 июня 2025

Глава челябинского фонда капремонта вновь пытался покинуть СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Виктора Тихоненко решили не выпускать из СИЗО
Виктора Тихоненко решили не выпускать из СИЗО Фото:

Генеральному директору фонда капитального ремонта Челябинской области Виктору Тихоненко отказали в изменении меры пресечения. Апелляционную жалобу, в которой он просил пересмотреть решение суда о продлении срока содержания в СИЗО, суд не удовлетворил, сообщили URA.RU в прокуратуре.

«Суд апелляционной инстанции, с учетом позиции прокурора, оставил решение Центрального райсуда Челябинска, которым обвиняемому продлен срок содержания под стражей до 19 августа, без изменений. Апелляционную жалобу адвокатов — без удовлетворения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Ранее Центральный районный суд Челябинска постановил продлить срок ареста Тихоненко еще на три месяца. Он останется в следственном изоляторе до 19 августа. Руководителя задержали 20 марта. Ему предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток.

По предварительным данным, Тихоненко вступил в сговор с представителем подрядной организации ООО «Паритет». Следствие полагает, что после завершения ремонта жилого дома по одному из контрактов между фондом и подрядчиком было заключено дополнительное соглашение на проведение аналогичных работ в этом же здании. Также его обвиняют в коррупции. Предварительно, еще до назначения на пост гендиректора фонда, он получал взятки в виде услуги имущественного характера на сумму не менее 740 тысяч рублей за помощь в заключении контрактов.

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Генеральному директору фонда капитального ремонта Челябинской области Виктору Тихоненко отказали в изменении меры пресечения. Апелляционную жалобу, в которой он просил пересмотреть решение суда о продлении срока содержания в СИЗО, суд не удовлетворил, сообщили URA.RU в прокуратуре. «Суд апелляционной инстанции, с учетом позиции прокурора, оставил решение Центрального райсуда Челябинска, которым обвиняемому продлен срок содержания под стражей до 19 августа, без изменений. Апелляционную жалобу адвокатов — без удовлетворения», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Ранее Центральный районный суд Челябинска постановил продлить срок ареста Тихоненко еще на три месяца. Он останется в следственном изоляторе до 19 августа. Руководителя задержали 20 марта. Ему предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток. По предварительным данным, Тихоненко вступил в сговор с представителем подрядной организации ООО «Паритет». Следствие полагает, что после завершения ремонта жилого дома по одному из контрактов между фондом и подрядчиком было заключено дополнительное соглашение на проведение аналогичных работ в этом же здании. Также его обвиняют в коррупции. Предварительно, еще до назначения на пост гендиректора фонда, он получал взятки в виде услуги имущественного характера на сумму не менее 740 тысяч рублей за помощь в заключении контрактов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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