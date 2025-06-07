Дело подростков, угрожавших пистолетом екатеринбуржцу, дошло до Бастрыкина

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о подростках, которые угрожали пистолетом и избили сверстника в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства
«Глава СКР дал поручение руководителю СУ СК по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в официальном сообщении ведомства. На подростков, которые унизили школьника, возбуждено уголовное дело по статьям 127 УК РФ (Незаконное лишения свободы) и 213 УК РФ (Хулиганство).
Инцидент произошел в Екатеринбурге, где двое подростков поставили на колени, заставили извиняться и избили сверстника, угрожая ему пистолетом. Есть предположение, что подросток оскорбил отца одного из напавших, поэтому он извинялся. Все это попало на видео. По этому факту Следственный комитет ранее возбудил уголовное дело.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!