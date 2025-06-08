«История повторяется»: легендарный декан УрФУ вступился за арестованного редактора URA.RU Аллаярова

Легендарный декан журфака УрФУ Борис Лозовский поддержал редактора свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова, которого оговорил по делу о взятке в 20 тысяч рублей родной дядя. Наказание журналиста в беседе с агентством он сравнил с расправой силовиков над студентами, выступавшими против платного образования в 1998 году.
«С тревогой слежу за развитием событий. К большому огорчению, история повторяется. В очередной раз наказание несоразмерно проступку. Такое уже в Екатеринбурге бывало. В апреле 1998 года парни из ОМОНа резиновыми палками побили студентов. Они вышли на митинг и демонстрацию против введения платного образования. Изрядно досталось двум студенткам журфака. Тогда событие получило большой резонанс. И силовики провели свой „разбор полетов“», — сказал Лозовский.
Декан отметил, что внимательно наблюдает за развитием дела Аллаярова и выразил надежду на профессионализм правоохранительных органов, которые должны дать объективную оценку ситуации. Он пожелал редактору сохранить самообладание и мужество, а журналистам агентства, среди которых много выпускников и студентов факультета журналистики УрФУ, — единства и высокого уровня исполнения профессиональных обязанностей.
Денис Аллаяров был задержан 5 июня по обвинению в даче взятки должностному лицу. Он стал жертвой оговора со стороны своего дяди Андрея Карпова — по версии следствия, Денис якобы передал 20 тысяч рублей своему родственнику-полицейскому за получение информации криминального характера. 6 июня Ленинский райсуд отправил Дениса в СИЗО на два месяца, при этом Карпов получил в тот же день домашний арест. Поддержать Дениса пришли многие его коллеги и знакомые, заседание (и не только) широко освещали и СМИ. Решение судья озвучила лишь спустя два с половиной часа — сначала была задержка, потом она уходила в совещательную комнату.
Журналист свою вину отрицает. Позиция агентства и адвокатов такова: обвинения связаны с профессиональной деятельностью Дениса как руководителя региональной редакции. Он обладал обширной базой источников, которую накопил за долгие годы работы журналистом, зачастую задавал неудобные вопросы и поднимал резонансные темы.
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