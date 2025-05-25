Без сладостей и чипсов: как успешно сдать ЕГЭ

Снизить стресс и в целом негативное влияние экзаменов на организм поможет правильная диета, говорит профессор Пермского медуниверситета (ПГМУ) Наталья Корягина. По ее словам, в период сдачи ЕГЭ важно обеспечить ребенку сбалансированное четырехразовое питание, отказавшись от сладостей, кофе и чая.
«На период сдачи экзаменов лучше отказаться от кофе и чая. Даже латте и капучино могут нарушить нервную систему. Необходимо исключить сладкие напитки, шоколад и особенно чипсы — они отрицательно влияют на нервную систему», — пишет Корягина в соцсетях. Стоит вообще сократить содержание сахара в продуктах, которые ест ребенок.
При этом выпускникам стоит больше есть, например, моркови, которая содержит витамин А, обладающий антиоксидантными свойствами. Помогут орехи, фрукты, овощи. Проверьте, чтобы на сам экзамен ребенок взял негазированную воду.
При подготовке к ЕГЭ не надо 24 часа в сутки сидеть за учебниками и пособиями — перерывы для любой физической активности обязательны. И самое главное, по мнению врача, — заряжайте ребенка позитивным отношением к предстоящим испытаниям.
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