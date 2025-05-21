На ЕГЭ в Пермском крае за выпускниками будет следить нейросеть

Во время сдачи Единого государственного экзамена за выпускниками будут следить через систему видеонаблюдения. С помощью более 2200 камер присматривать за ходом экзамена будут онлайн-наблюдатели и искусственный интеллект, рассказали URA.RU в компании Ростелеком.
«Образовательные учреждения, где будет проходить итоговая аттестация, оснащены 2 200 цифровых камер интернет-провайдера. Видеоустройства работают на базе технологий искусственного интеллекта. За ходом экзаменов будут смотреть не только умные камеры, но и около 50 онлайн-наблюдателей», — говорится в сообщении.
Камеры показывают не только картинку, но и передают звук в аудитории. В кадр попадают участники ЕГЭ, а также место печати, сканирования и раскладки экзаменационных материалов. Выявлять нарушения поможет технология анализа поведения с использованием нейросети. При обнаружении подозрительной активности она подаст сигнал и автоматически зафиксирует момент. Затем запись с нужной минуты поступит на проверку наблюдателю, а после — на утверждение модератору.
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