В одном из районов Челябинска на весь день отключат воду

В части Советского района Челябинска с 9 до 19 часов 10 июня отключат воду для проведения плановых работ. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
«Завтра, 10 июня, с 9 до 19 часов в Советском районе ожидается временное ограничение водоснабжения в связи с проведением плановых работ на водоводе. Просим жителей сделать необходимый запас воды», — сообщила пресс-служба администрации Челябинска в telegram-канале.
Ограничение коснется жилого фонда, объектов соцсферы и административных зданий. Воду отключат в домах по улицам Блюхера, Воровского, Доватора, Омская, Разина, Сулимова, Тарасова, Техникумовская, Шаумяна, Яблочкина, Варненская, Елькина, Ильменская, Колсанова, Курчатова, Луганская, Овчинникова и других. Полный список адресов указан на сайте администрации Челябинска.
Из-за работ может наблюдаться пониженное давление в домах в районе проспекта Ленина, улиц Российской, Овчинникова, Курчатова и Воровского. МУП «ПОВВ» приносит извинения за временные неудобства.
В Челябинске второй этап опрессовки стартует с 17 июня, сообщил ранее заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов. Первый этап опрессовки проводился с 20 мая по 3 июня.
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