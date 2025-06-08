08 июня 2025

В одном из районов Челябинска на весь день отключат воду

В Советском районе Челябинска на десять часов отключат воду
© Служба новостей «URA.RU»
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Жителям района нужно сделать запас воды
Жителям района нужно сделать запас воды Фото:

В части Советского района Челябинска с 9 до 19 часов 10 июня отключат воду для проведения плановых работ. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. 

«Завтра, 10 июня, с 9 до 19 часов в Советском районе ожидается временное ограничение водоснабжения в связи с проведением плановых работ на водоводе. Просим жителей сделать необходимый запас воды», — сообщила пресс-служба администрации Челябинска в telegram-канале. 

Ограничение коснется жилого фонда, объектов соцсферы и административных зданий. Воду отключат в домах по улицам Блюхера, Воровского, Доватора, Омская, Разина, Сулимова, Тарасова, Техникумовская, Шаумяна, Яблочкина, Варненская, Елькина, Ильменская, Колсанова, Курчатова, Луганская, Овчинникова и других. Полный список адресов указан на сайте администрации Челябинска

Из-за работ может наблюдаться пониженное давление в домах в районе проспекта Ленина, улиц Российской, Овчинникова, Курчатова и Воровского. МУП «ПОВВ» приносит извинения за временные неудобства. 

В Челябинске второй этап опрессовки стартует с 17 июня, сообщил ранее заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов. Первый этап опрессовки проводился с 20 мая по 3 июня.

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В части Советского района Челябинска с 9 до 19 часов 10 июня отключат воду для проведения плановых работ. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.  «Завтра, 10 июня, с 9 до 19 часов в Советском районе ожидается временное ограничение водоснабжения в связи с проведением плановых работ на водоводе. Просим жителей сделать необходимый запас воды», — сообщила пресс-служба администрации Челябинска в telegram-канале.  Ограничение коснется жилого фонда, объектов соцсферы и административных зданий. Воду отключат в домах по улицам Блюхера, Воровского, Доватора, Омская, Разина, Сулимова, Тарасова, Техникумовская, Шаумяна, Яблочкина, Варненская, Елькина, Ильменская, Колсанова, Курчатова, Луганская, Овчинникова и других. Полный список адресов указан на сайте администрации Челябинска.  Из-за работ может наблюдаться пониженное давление в домах в районе проспекта Ленина, улиц Российской, Овчинникова, Курчатова и Воровского. МУП «ПОВВ» приносит извинения за временные неудобства.  В Челябинске второй этап опрессовки стартует с 17 июня, сообщил ранее заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов. Первый этап опрессовки проводился с 20 мая по 3 июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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