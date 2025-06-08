08 июня 2025

Официально назначена новая пиарщица свердловских властей

Инна Аверкова возглавила департамент информполитики Свердловской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Инна Аверкова приступила к выполнению обязанностей 9 июня
Инна Аверкова приступила к выполнению обязанностей 9 июня Фото:

Как и анонсировало URA.RU, департамент информационной политики Свердловской области официально возглавила экс-замминистра региональной и информполитики Оренбуржья Инна Аверкова. Информация об этом появилась в telegram-канале властей.

«Подписан указ о назначении директором департамента информационной политики Свердловской области Инны Аверковой. Она приступила к исполнению обязанностей 9 июня», — рассказали в ДИПе.

Аверковой 48 лет. Она — уроженка оренбургского Новотроицка. Отучившись в магнитогорском техуниверситете, вернулась в родной город и работала в пресс-службе местной администрации. Затем работала в коммерческом секторе.

В 2012 году возглавила отдел пресс-службы управления информационной политики аппарата губернатора и правительства Оренбургской области, выстраивала работу Центра управления регионом. Замминистра региональной и информационной политики Оренбургской области работала с 2021 года. Подробнее об Аверковой — в сбойке URA.RU.

О том, что Аверкову ждут на работе в свердловском правительстве, URA.RU сообщило 19 мая. С конца апреля она дистанционно работала в предвыборном штабе врио губернатора.

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Как и анонсировало URA.RU, департамент информационной политики Свердловской области официально возглавила экс-замминистра региональной и информполитики Оренбуржья Инна Аверкова. Информация об этом появилась в telegram-канале властей. «Подписан указ о назначении директором департамента информационной политики Свердловской области Инны Аверковой. Она приступила к исполнению обязанностей 9 июня», — рассказали в ДИПе. Аверковой 48 лет. Она — уроженка оренбургского Новотроицка. Отучившись в магнитогорском техуниверситете, вернулась в родной город и работала в пресс-службе местной администрации. Затем работала в коммерческом секторе. В 2012 году возглавила отдел пресс-службы управления информационной политики аппарата губернатора и правительства Оренбургской области, выстраивала работу Центра управления регионом. Замминистра региональной и информационной политики Оренбургской области работала с 2021 года. Подробнее об Аверковой — в сбойке URA.RU. О том, что Аверкову ждут на работе в свердловском правительстве, URA.RU сообщило 19 мая. С конца апреля она дистанционно работала в предвыборном штабе врио губернатора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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