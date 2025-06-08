Официально назначена новая пиарщица свердловских властей

Как и анонсировало URA.RU, департамент информационной политики Свердловской области официально возглавила экс-замминистра региональной и информполитики Оренбуржья Инна Аверкова. Информация об этом появилась в telegram-канале властей.
«Подписан указ о назначении директором департамента информационной политики Свердловской области Инны Аверковой. Она приступила к исполнению обязанностей 9 июня», — рассказали в ДИПе.
Аверковой 48 лет. Она — уроженка оренбургского Новотроицка. Отучившись в магнитогорском техуниверситете, вернулась в родной город и работала в пресс-службе местной администрации. Затем работала в коммерческом секторе.
В 2012 году возглавила отдел пресс-службы управления информационной политики аппарата губернатора и правительства Оренбургской области, выстраивала работу Центра управления регионом. Замминистра региональной и информационной политики Оренбургской области работала с 2021 года. Подробнее об Аверковой — в сбойке URA.RU.
О том, что Аверкову ждут на работе в свердловском правительстве, URA.RU сообщило 19 мая. С конца апреля она дистанционно работала в предвыборном штабе врио губернатора.
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