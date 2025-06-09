Челябинских победителей праймериз ЕР начали учить, как выиграть выборы

В Челябинской области стартовал процесс обучения победителей предварительного голосования партии «Единая Россия», который получил название «Курс победителей». Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU.
«По поручению губернатора региона Алексея Текслера мы организовали обучающий „Курс победителей“ для победителей предварительного голосования партии „Единая Россия“. Обучение пройдут не только победители праймериз, но и главы муниципалитетов и секретари местных отделений партии, а также работники предвыборных штабов кандидатов», — заявил на открытии обучающего курса вице-губернатор Роман Воллерт. Старт обучения состоялся в гранд-отеле «Видгоф».
По словам Воллерта, к каждому из кандидатов от «Единой России» будет приставлен опытный наставник. Он поможет в координации работы местной администрации, предвыборных штабов и самих кандидатов. Обучение будет вестись по ходу всей предвыборной кампании.
Выборы пройдут в 37 собраний депутатов городов и муниципальных округов региона. Также в Пластовском округе и ЗАТО Трехгорный пройдут довыборы местных депутатов. Кроме этого, в полном составе выберут заксобрание региона.
Всего предстоит выбрать более 700 муниципальных депутатов и 60 депутатов заксобрания. «Единая Россия» в мае провела предварительные выборы, в которых посредством электронного голосования было определено, кто из кандидатов будет выдвинут от ЕР. Выборы пройдут в один день — 14 сентября.
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