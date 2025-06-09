Текслер возглавит список кандидатов в депутаты челябинского заксобрания

Губернатор Алексей Текслер возглавит список кандидатов от партии «Единая Россия» на выборах в законодательное собрание Челябинской области. Об этом заявил спикер ЗСО Олег Гербер на встрече с победителями праймериз ЕР.
«Нам повезло, у нас губернатор, он же высшее должностное лицо на территории, он же секретарь регионального отделения, наш главный партиец в регионе. Именно он возглавляет, точнее, возглавит список», — сообщил Гербер однопартийцам. Он напомнил, что в прошлом году Текслер возглавлял список кандидатов ЕР на выборах в гордуму Челябинска.
Текслер сообщил корреспонденту URA.RU о намерении возглавить список ЕР на выборах в заксобрание региона в декабре прошлого года. Также он возглавлял партийный список и на выборах 2020 года. Как секретарь реготделения «Единой России» он освобожден от обязанности участвовать в праймериз ЕР. Официально список кандидатов будет утвержден на ближайшей конференции реготделения.
В этом году выборы в ЗСО пройдут в один день. Они состоятся 14 сентября. В этот же день пройдут выборы местных собраний депутатов в большинстве муниципалитетов региона.
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