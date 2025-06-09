Текслер возглавит список кандидатов в депутаты челябинского заксобрания

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Алексей Текслер возглавит список ЕР на выборах в ЗСО
Алексей Текслер возглавит список ЕР на выборах в ЗСО Фото:
новость из сюжета
Выборы в заксобрание Челябинской области 2025 года

Губернатор Алексей Текслер возглавит список кандидатов от партии «Единая Россия» на выборах в законодательное собрание Челябинской области. Об этом заявил спикер ЗСО Олег Гербер на встрече с победителями праймериз ЕР.

«Нам повезло, у нас губернатор, он же высшее должностное лицо на территории, он же секретарь регионального отделения, наш главный партиец в регионе. Именно он возглавляет, точнее, возглавит список», — сообщил Гербер однопартийцам. Он напомнил, что в прошлом году Текслер возглавлял список кандидатов ЕР на выборах в гордуму Челябинска.

Текслер сообщил корреспонденту URA.RU о намерении возглавить список ЕР на выборах в заксобрание региона в декабре прошлого года. Также он возглавлял партийный список и на выборах 2020 года. Как секретарь реготделения «Единой России» он освобожден от обязанности участвовать в праймериз ЕР. Официально список кандидатов будет утвержден на ближайшей конференции реготделения.

В этом году выборы в ЗСО пройдут в один день. Они состоятся 14 сентября. В этот же день пройдут выборы местных собраний депутатов в большинстве муниципалитетов региона.

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Губернатор Алексей Текслер возглавит список кандидатов от партии «Единая Россия» на выборах в законодательное собрание Челябинской области. Об этом заявил спикер ЗСО Олег Гербер на встрече с победителями праймериз ЕР. «Нам повезло, у нас губернатор, он же высшее должностное лицо на территории, он же секретарь регионального отделения, наш главный партиец в регионе. Именно он возглавляет, точнее, возглавит список», — сообщил Гербер однопартийцам. Он напомнил, что в прошлом году Текслер возглавлял список кандидатов ЕР на выборах в гордуму Челябинска. Текслер сообщил корреспонденту URA.RU о намерении возглавить список ЕР на выборах в заксобрание региона в декабре прошлого года. Также он возглавлял партийный список и на выборах 2020 года. Как секретарь реготделения «Единой России» он освобожден от обязанности участвовать в праймериз ЕР. Официально список кандидатов будет утвержден на ближайшей конференции реготделения. В этом году выборы в ЗСО пройдут в один день. Они состоятся 14 сентября. В этот же день пройдут выборы местных собраний депутатов в большинстве муниципалитетов региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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