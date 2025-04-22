Отдых на озерах в Беларуси: топ-10 курортов, где можно загорать и купаться

В Беларуси около 11 тысяч озер и больше всего их в северной и северо-западной частях страны. Множество водоемов расположено на территории национальных парков и объединено в целые комплексы. В некоторых местах действуют туристические базы и пансионаты, предлагающие проживание по системе «все включено». В Беларуси разрешено купаться практически во всех озерах, реках и водохранилищах, включая Заславское водохранилище, известное как Минское море. URA.RU собрало топ курортов в Беларуси, где можно отдохнуть в отпуске.
Озеро Дривяты
Озеро занимает одну из пяти первых позиций среди крупнейших озер Беларуси по площади и является самым крупным среди Браславской озерной группы. Оно признано основным туристическим центром этого региона. На берегу, где расположен город Браслав, обустроены пляжи с развитой инфраструктурой для отдыхающих.
Где находится: Витебская область, Браславский район.
Глубина и площадь: глубина озера Дривяты достигает 12 метров, а площадь внушительная — 36,14 кв. км.
Что посмотреть: юго-западная часть побережья озера окружена живописным сосновым лесом. В непосредственной близости располагаются древнее городище и курган, в котором обнаружены захоронения славянского периода.
В самом городе Браслав туристы могут посетить католический и православный храмы, прогуляться по парку отдыха «Замковая гора», а также ознакомиться с экспозициями историко-краеведческого музея. Крупное озеро Обстерно находится восточнее данного водоема.
Где остановиться: дома отдыха «Агроусадьба» в Красносельцах, «Порт-Артур» в Розете.
Озеро Струсто
Озеро Струсто занимает третье место по величине среди водоемов Браславской озерной группы. Его воды отличаются насыщенным синим оттенком, а очертания береговой линии отличаются извилистостью. На акватории расположены несколько островов, наиболее известным из которых является остров Чайчин.
Он получил свое название из-за многочисленных гнездящихся здесь чаек и других видов птиц. На северном берегу возвышается гора Маяк, на вершине которой оборудована смотровая площадка. Пляжи здесь песчаные и песчано?галечные. Вода в озере чистая и прозрачная, а в нем водятся более 20 видов рыб.
Где находится: Витебская область, Браславский район.
Глубина и площадь: наибольшая глубина озера составляет 23 метра, точная площадь — 13 кв. км.
Что посмотреть: экологическая тропа по территории национального парка «Браславские озера» берет свое начало у подножия горы Маяк. В северо-западном направлении от озера Струсто расположено урочище Окменица, которое славится источником с целебной водой. На окраине этого лесного массива находится массивный валун, известный под названием Чертов след.
Где остановиться: на юго-западном берегу Струсто есть турбазы, работает отель на острове Чайчин.
Озеро Снуды
Озеро Снуды занимает второе место по величине среди водоемов Браславской группы. Согласно одной из версий, его название происходит от балтского слова, означающего «погружать в сон». Существует предание, согласно которому в древности на эти берега пришли крестоносцы. Очарованные умиротворяющими пейзажами, они заснули, после чего были уничтожены местными жителями.
Вода в озере отличается высокой прозрачностью, а при солнечном свете поверхность приобретает насыщенный голубой оттенок. Озеро Снуды также характеризуется большим количеством заливов и островов, а вдоль его берегов обустроены специальные зоны для отдыха.
Где находится: Витебская область, Браславский район.
Глубина и площадь: наибольшая глубина превышает 16 метров, а площадь составляет 22 кв. км.
Что посмотреть: на острове Красногорка расположены крупные валуны, среди которых выделяется один камень с необычными следами. По предположениям специалистов он мог служить местом для проведения древних ритуалов. С южной стороны озера возвышается гора Маяк, на которую можно подняться, чтобы насладиться панорамными видами с оборудованной смотровой площадки или пройтись по экологическим тропам национального парка.
Где остановиться: на побережье есть базы отдыха «Поплавок» и «ЛакиФиш», отели «Красногорка» и «Green Club». Работает и гостиница на острове Турмос.
Озеро Болдук
Это крупнейшее и наиболее известное из Голубых озер, расположенных в окружении плотного лесного массива и входящих в территорию Нарочанского национального парка. Доступ к водоему осуществляется по лесным дорогам, а основные зоны отдыха для туристов оборудованы на северном берегу, вблизи деревни Войшкуны.
Где находится: Минская область, Мядельский район.
Глубина и площадь: площадь 0,78 кв. км, глубина достигает почти 40 метров.
Что посмотреть: озеро Нарочь, природные ландшафты Нарочанского национального парка, костел Вознесения Девы Марии в деревне Константиново.
Где остановиться: коттеджи в частном секторе деревни Войшкуны, база отдыха «Усадьба Трабутишки» в одноименной деревне, турбаза «Голубые озера» в деревне Грумбиненты.
Озеро Глубля
Озеро Глубля известно своей необычайно голубой водой. Существует мнение, что именно это озеро дало название всему комплексу Голубых озер. Характерный оттенок воды объясняется наличием карбонатных отложений на дне водоема. Вокруг озера расположен живописный лес, а среди растительности встречается занесенное в Красную книгу растение меч-трава.
Где находится: Минская область, Мядельский район.
Глубина и площадь: площадь озера составляет 0,47 кв. км. При этом оно имеет приличную глубину — до 27 метров.
Что посмотреть: вблизи водоема проложен экологический маршрут «Голубые озера» протяженностью семь километров. Стартовая точка находится на парковке, расположенной вдоль автодороги между населенными пунктами Лынтупы и Константиново.
Где остановиться: база отдыха «Лесная поляна» в Константиново, турбазы в Грумбиентах, «Домики на Голубых озерах» в Войшкунах.
Озеро Глубелька
Озеро Глубелька, часто называемое «младшей сестрой» озера Глубля, отличается необычной и сложной конфигурацией береговой линии. Водоем полностью окружен плотным лесным массивом, а в его центре располагается небольшой остров. Вода в озере имеет характерный бирюзовый оттенок.
Где находится: Минская область, Мядельский район.
Глубина и площадь: площадь водоема 900 кв. м. Глубина доходит до 17 метров,
Что посмотреть в окрестностях: смотровая площадка «Лысая гора» расположена на территории национального парка «Нарочанский». В деревне Комарово находится усадебно-парковый комплекс, некогда принадлежавший семье Сулистровских. В деревне Константиново располагается католический костел.
Где остановиться: в соседней деревне Грумбиенты есть две базы отдыха. Также можно остановиться в деревне Войшкуны, где сдаются домики на озере для туристов.
Озеро Нарочь
Озеро является самым большим в стране и широко известно под названием «белорусское море». Расположено на территории национального парка «Нарочанский». Для отдыхающих на озере Нарочь созданы развитые условия: обустроены пляжи, функционируют санатории и туристические базы, проложены экологические тропы и туристические маршруты. Здесь также предлагаются услуги по аренде водного транспорта, созданы возможности для рыболовства, занятий кайтингом и виндсерфингом.
Где находится: Минская область, Мядельский район.
Глубина и площадь: площадь водоема почти 80 кв. км. Глубина — 25 метров.
Что посмотреть: в соседнем городе Мядель находится множество достопримечательностей, среди которых католический костел, православная церковь, музей народной славы и древнее городище. Кроме того, посетители могут воспользоваться маршрутами, проложенными по территории Нарочанского национального парка.
В окрестностях расположено несколько водоемов, включая озера Мястро, Баторино и Белое, которые вместе формируют группу Нарочанских озер. Также неподалеку находится озеро Мядель, входящее в состав Мядельской группы озер.
Где остановиться: кемпинги «Нарочь», Лагерь» и «Антонизберг», гостиница «Наносы Отдых» и ряд других отелей.
Лепельское озеро
На этом озере много островов и пляжей, есть места для рыбалки. Рядом находится еще одно симпатичное озеро — Бобрица. Оно окружено красивым лесным массивом. Во время курортного сезона здесь много отдыхающих. Рыбалка разрешена как с берега, так и с лодки.
В лесных массивах можно собирать грибы и ягоды. Для любителей отдыха на природе на побережье оборудованы специальные палаточные площадки, а также имеются бесплатные и обустроенные кемпинги. На южном берегу, со стороны города Лепель, расположен благоустроенный песчаный пляж, оснащенный раздевалками, скамейками и детскими качелями.
Где находится: Витебская область, Лепельский район.
Глубина и площадь: глубина доходит до 33 метров, а площадь — более 10 кв. км.
Что посмотреть в окрестностях: на расстоянии 30 км от озера Лепель находится Березинский биосферный заповедник. Среди других примечательных объектов региона можно отметить сохранившиеся фрагменты древних оборонительных сооружений в деревне Суша. Также есть исторические памятники Лепеля, такие как костел Святого Казимира и ряд православных церквей.
Где остановиться: на берегу озера работает пансионат «Лодэ», а также его филиал. Забронировать жилье недорого можно и в самом Лепеле в гостиницах.
Озеро Червоное
Самое большое озеро в белорусском Полесье расположено среди лесистых равнин и обширных болотистых территорий. В прошлом оно носило название Князь-озеро, что было связано с его значительной площадью. Хотя рассчитывать на полноценный пляжный отдых здесь не приходится, водоем известен богатством рыбных ресурсов.
Где находится: Гомельская область, Житковичский район.
Глубина и площадь: его площадь 40,8 кв. км и это третье озеро Беларуси по размерам. Глубина всего до трех метров.
Что посмотреть в окрестностях: в непосредственной близости расположен лесопарк «Припятский». Кроме того, туристы имеют возможность ознакомиться с достопримечательностями Житковичей и Турова, среди которых преимущественно представлены церкви и соборы.
Где остановиться: базы отдыха «Домик в деревне» и «Цiхая Затока» в Турове.
Озеро Глубокое, Беларусь
Это озеро, расположенное в окружении соснового леса, признано одним из наиболее чистых и прозрачных в Беларуси. По мнению посетителей, его условия подходят для занятий дайвингом. Кроме того, на озере Глубоком созданы благоприятные возможности для любителей рыбной ловли.
Где находится: Витебская область, Полоцкий район.
Глубина и площадь: максимальная глубина достигает 11 метров, а площадь — 0,42 кв. км.
Что посмотреть в окрестностях: в 60 километрах от города расположен Полоцк, где сосредоточено множество достопримечательностей, среди которых можно выделить Музей книгопечатания, Музей средневекового рыцарства, а также Софийский собор — первое каменное сооружение на территории современной Беларуси.
Где остановиться: в соседней деревне Получье расположена база отдыха «Охотничье Званное», а в деревне Бобарыки действует туристическая база «Бабарики». Кроме того, в 90 километрах от озера находится город Витебск, где предлагается широкий выбор квартир и других вариантов размещения..
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