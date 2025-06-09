09 июня 2025

Служить людям: ветеран Заозеров поделился планами на жизнь после с СВО

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Ветеран СВО Александр Заозеров ведет активную работу с молодежью
Ветеран СВО Александр Заозеров ведет активную работу с молодежью Фото:

Ветеран специальной военной операции (СВО) Александр Заозеров из Челябинской области считает важным продолжать служить стране после участия в боевых действиях. Такое мнение он озвучил после церемонии открытия проекта „Курс победителей“.

"Несмотря на пройденные испытания, продолжить службу государству и обществу. В этом моя самая главная победа", — поделился Заозеров.

Александр Заозеров ранее преподавал в частных образовательных учреждениях. В январе 2023 года он подписал контракт на прохождение военной службы в зоне специальной военной операции. Спустя месяц после заключения соглашения он был направлен на передовые позиции. В составе подразделения Заозеров участвовал в выполнении боевых задач в районе Артемовска (Бахмута). В ходе одного из боевых столкновений военнослужащие попали под интенсивный обстрел противника; минометный снаряд разорвался в непосредственной близости от Александра, в результате чего он получил серьезные ранения.

После службы боец начал работу специалистом по социальной работе Единого центра поддержки и реабилитации участников специальной военной операции. Он ведет активную общественную работу. Ветеран СВО принимал участие в праймериз "Единой России" на пост депутата Законодательного собрания Челябинской области. Сейчас Заозеров вошел в проект „Курс победителей“.

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Ветеран специальной военной операции (СВО) Александр Заозеров из Челябинской области считает важным продолжать служить стране после участия в боевых действиях. Такое мнение он озвучил после церемонии открытия проекта „Курс победителей“. "Несмотря на пройденные испытания, продолжить службу государству и обществу. В этом моя самая главная победа", — поделился Заозеров. Александр Заозеров ранее преподавал в частных образовательных учреждениях. В январе 2023 года он подписал контракт на прохождение военной службы в зоне специальной военной операции. Спустя месяц после заключения соглашения он был направлен на передовые позиции. В составе подразделения Заозеров участвовал в выполнении боевых задач в районе Артемовска (Бахмута). В ходе одного из боевых столкновений военнослужащие попали под интенсивный обстрел противника; минометный снаряд разорвался в непосредственной близости от Александра, в результате чего он получил серьезные ранения. После службы боец начал работу специалистом по социальной работе Единого центра поддержки и реабилитации участников специальной военной операции. Он ведет активную общественную работу. Ветеран СВО принимал участие в праймериз "Единой России" на пост депутата Законодательного собрания Челябинской области. Сейчас Заозеров вошел в проект „Курс победителей“.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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