Служить людям: ветеран Заозеров поделился планами на жизнь после с СВО

Ветеран специальной военной операции (СВО) Александр Заозеров из Челябинской области считает важным продолжать служить стране после участия в боевых действиях. Такое мнение он озвучил после церемонии открытия проекта „Курс победителей“.
"Несмотря на пройденные испытания, продолжить службу государству и обществу. В этом моя самая главная победа", — поделился Заозеров.
Александр Заозеров ранее преподавал в частных образовательных учреждениях. В январе 2023 года он подписал контракт на прохождение военной службы в зоне специальной военной операции. Спустя месяц после заключения соглашения он был направлен на передовые позиции. В составе подразделения Заозеров участвовал в выполнении боевых задач в районе Артемовска (Бахмута). В ходе одного из боевых столкновений военнослужащие попали под интенсивный обстрел противника; минометный снаряд разорвался в непосредственной близости от Александра, в результате чего он получил серьезные ранения.
После службы боец начал работу специалистом по социальной работе Единого центра поддержки и реабилитации участников специальной военной операции. Он ведет активную общественную работу. Ветеран СВО принимал участие в праймериз "Единой России" на пост депутата Законодательного собрания Челябинской области. Сейчас Заозеров вошел в проект „Курс победителей“.
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