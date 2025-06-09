09 июня 2025

В Челябинской области официально стартовали выборы в заксобрание

© Служба новостей «URA.RU»
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До дня голосования осталось 95 дней
До дня голосования осталось 95 дней Фото:

Избирательная комиссия Челябинской области сообщила о начале кампании по выборам в парламент региона. До дня голосования остается 95 дней.

«Сегодня, 10 июня 2025 года, опубликовано постановление ЗСО о назначении выборов депутатов законодательного собрания Челябинской области. Решение было принято 5 июня», — сообщили в облизбиркоме.

Выборы пройдут в 37 собраний депутатов городов и муниципальных округов региона. Также в Пластовском округе и ЗАТО Трехгорный пройдут довыборы местных депутатов. Кроме этого, в полном составе выберут заксобрание региона.

Всего предстоит выбрать более 700 муниципальных депутатов и 60 депутатов заксобрания. «Единая Россия» в мае провела предварительные выборы, в которых посредством электронного голосования было определено, кто из кандидатов будет выдвинут от ЕР. Выборы пройдут в один день — 14 сентября.

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Избирательная комиссия Челябинской области сообщила о начале кампании по выборам в парламент региона. До дня голосования остается 95 дней. «Сегодня, 10 июня 2025 года, опубликовано постановление ЗСО о назначении выборов депутатов законодательного собрания Челябинской области. Решение было принято 5 июня», — сообщили в облизбиркоме. Выборы пройдут в 37 собраний депутатов городов и муниципальных округов региона. Также в Пластовском округе и ЗАТО Трехгорный пройдут довыборы местных депутатов. Кроме этого, в полном составе выберут заксобрание региона. Всего предстоит выбрать более 700 муниципальных депутатов и 60 депутатов заксобрания. «Единая Россия» в мае провела предварительные выборы, в которых посредством электронного голосования было определено, кто из кандидатов будет выдвинут от ЕР. Выборы пройдут в один день — 14 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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