В Челябинской области официально стартовали выборы в заксобрание

Избирательная комиссия Челябинской области сообщила о начале кампании по выборам в парламент региона. До дня голосования остается 95 дней.
«Сегодня, 10 июня 2025 года, опубликовано постановление ЗСО о назначении выборов депутатов законодательного собрания Челябинской области. Решение было принято 5 июня», — сообщили в облизбиркоме.
Выборы пройдут в 37 собраний депутатов городов и муниципальных округов региона. Также в Пластовском округе и ЗАТО Трехгорный пройдут довыборы местных депутатов. Кроме этого, в полном составе выберут заксобрание региона.
Всего предстоит выбрать более 700 муниципальных депутатов и 60 депутатов заксобрания. «Единая Россия» в мае провела предварительные выборы, в которых посредством электронного голосования было определено, кто из кандидатов будет выдвинут от ЕР. Выборы пройдут в один день — 14 сентября.
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