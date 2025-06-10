К спору мэрии Челябинска с кикшеринговыми компаниями подключилась прокуратура

Прокуратура Челябинска подключилась к спору между мэрией областного центра и кикшеринговыми компаниями. Надзорное ведомство изучило проект решения, которое внесли в гордуму, и выступило с предложениями о его изменении в некоторых пунктах, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области.
«При анализе проекта решения установлено, что в документе нет положения о возмездном характере предоставления администрацией города земельных участков кикшеринговым компаниям. В проекте регламента взаимодействия отсутствуют обязательства кикшеринговых компаний обязательно присваивать каждой единице СИМ уникального идентификационного номера. По итогам анализа прокуратура города направила в администрацию Челябинска предложения о внесении этих положений в проекты документов», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Электросамокаты начали изымать с улиц Челябинска в середине мая. Поводом стали множественные ДТП с участием пешеходов и самокатчиков. По версии следствия, владельцы оказывали услуги, не отвечающие требованиям безопасности. Мэрия между тем заявляла, что направляла владельцам компаний соглашение с прописанными правилами, но так и не получила обратной связи.
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