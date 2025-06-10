К спору мэрии Челябинска с кикшеринговыми компаниями подключилась прокуратура

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прокуратура изучила регламент для самокатчиков
Прокуратура изучила регламент для самокатчиков Фото:
новость из сюжета
СК арестовал электросамокаты в Челябинске

Прокуратура Челябинска подключилась к спору между мэрией областного центра и кикшеринговыми компаниями. Надзорное ведомство изучило проект решения, которое внесли в гордуму, и выступило с предложениями о его изменении в некоторых пунктах, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области.

«При анализе проекта решения установлено, что в документе нет положения о возмездном характере предоставления администрацией города земельных участков кикшеринговым компаниям. В проекте регламента взаимодействия отсутствуют обязательства кикшеринговых компаний обязательно присваивать каждой единице СИМ уникального идентификационного номера. По итогам анализа прокуратура города направила в администрацию Челябинска предложения о внесении этих положений в проекты документов», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Электросамокаты начали изымать с улиц Челябинска в середине мая. Поводом стали множественные ДТП с участием пешеходов и самокатчиков. По версии следствия, владельцы оказывали услуги, не отвечающие требованиям безопасности. Мэрия между тем заявляла, что направляла владельцам компаний соглашение с прописанными правилами, но так и не получила обратной связи. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура Челябинска подключилась к спору между мэрией областного центра и кикшеринговыми компаниями. Надзорное ведомство изучило проект решения, которое внесли в гордуму, и выступило с предложениями о его изменении в некоторых пунктах, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области. «При анализе проекта решения установлено, что в документе нет положения о возмездном характере предоставления администрацией города земельных участков кикшеринговым компаниям. В проекте регламента взаимодействия отсутствуют обязательства кикшеринговых компаний обязательно присваивать каждой единице СИМ уникального идентификационного номера. По итогам анализа прокуратура города направила в администрацию Челябинска предложения о внесении этих положений в проекты документов», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Электросамокаты начали изымать с улиц Челябинска в середине мая. Поводом стали множественные ДТП с участием пешеходов и самокатчиков. По версии следствия, владельцы оказывали услуги, не отвечающие требованиям безопасности. Мэрия между тем заявляла, что направляла владельцам компаний соглашение с прописанными правилами, но так и не получила обратной связи. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...