Проект аквапарка «Большая вода» депутата Колесникова в Челябинске прошел экспертизу

В Челябинске одобрили завершение строительства аквапарка «Большая вода». Проект компании ООО «Акватория» утвердила экспертная организация «Пируэт», сообщается на сайте госреестра.
«Комплексный туристический проект „Большая вода“: аквапарк с гостиницей 4 звезды и автопарковкой будет расположен в Челябинске по улице Братьев Кашириных, 142. Завершение строительства нежилого здания, положительное заключение», — сообщается на сайте госреестра.
Строительство аквапарка «Большая вода» планируется завершить в конце 2025 года. Поддерживает строительство аквапарка «Большая вода» «Туризм РФ». Там будут работать крытые бассейны, водные аттракционы, СПА-зона, фитнес-центр, банный комплекс с бассейном.
На крыше здания будет сухой пляж и открытые подогреваемые бассейны — для отдыха под открытым небом. Также возведут четырехзвездочную гостиницу на 153 номера с автопарковкой. Кроме того, в трехэтажном здании будут фуд-корт, бар, магазины.
Инвестор аквапарка — депутат Госдумы от Челябинской области, бизнесмен и участник специальной военной операции Олег Колесников. Строит объекты компания «Акватория», которой владеет Алексей Колесников с ноября 2022 года, сын Олега Колесникова.
В августе 2024 года стало известно, что строительством аквапарка «Большая вода» в Челябинске займется компания ООО «Акватория», владельцем которой является Алексей Колесников, сын депутата Госдумы Олега Колесникова. Банк ВТБ застройщику аквапарка предоставил льготный кредит на сумму 3,6 миллиарда рублей. Общая площадь застройки составит более 37 тысяч квадратных метров.
О том, что компания ООО «Акватория», получит льготный кредит на строительство аквапарка в Челябинске, стало известно в марте 2024 года. Об этом сообщали в пресс-службе Минэкономразвития РФ. Общий объем кредитного портфеля на развитие всех туристических объектов РФ составит более 101 миллиард рублей.
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