700 мандатов за три дня: в Челябинской области стартовала выборная кампания

Голосование на челябинских выборах продлится три дня

12 июня 2025 в 20:45 Размер текста - 17 +

Выборы в Челябинской области вновь растянутся на три дня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы в заксобрание Челябинской области 2025 года На фоне выборов в челябинское заксобрание отошли на второй план выборы на местном уровне. Не менее важные для большинства жителей Челябинской области, и уж точно куда более масштабные. Ведь на них предстоит обрести новых (или сохранить прежних) владельцев без малого 700 депутатским мандатам. Выборы состоятся в 39 городах и муниципальных округах Челябинской области состоятся. При этом в 37 из них изберут собрания в полном составе, в двух — пройдут довыборы вместо выбывших депутатов. «Всего предстоит избрать 683 муниципальных депутатов. Больше всего депутатов выберут в горсобрание Магнитогорска — 30 человек, меньше всего — в собрание Локомотивного городского округа — 12», — URA.RU сообщили в облизбиркоме. Новость по теме По правилам Текслера: выборы в Челябинской области станут уникальными По 15 депутатов выберут в Варненском, Каслинском, Катав-Ивановском, Кизильском, Кунашакском, Кусинском и Октябрьском округах. Столько же депутатов выберут в собрания Уйского, Чесменского, Усть-Катавского и Карабашского округов. По 16 депутатов выберут в Брединском и Нагайбакском округах. По 19 — в Еткульском округе. По 20 — в Агаповском, Верхнеуральском, Карталинском, Красноармейском, Увельском, Верхнеуфалейском и Южноуральском округах. В Аргаяшском и Еманжелинском округах, а также в Кыштыме — 21 депутат. В Чебаркуле — 23, в Чебаркульском округе — 24. Также 24 депутата в горсобрании Троицка. По 25 депутатов выберут жители Златоуста, Копейска, Озерска и Снежинска. 26 депутатов — в Миассе. Также пройдут довыборы одного депутата в Трехгорном и двух — в Пластовском округе. Как сообщил корреспонденту URA.RU спикер Пластовского собрания Арман Сакенбаев, оба выбывших депутата сложили полномочия по личным мотивам. В одном случае это был переезд, в другом — переход на другую работу. По информации источников URA.RU в партийных кругах, в челябинской ЕР вызывают вопросы результаты будущих выборов в трех территориях. Это Катав-Ивановский округ, Троицк и Чебаркуль. В Троицке и Чебаркуле работают относительно неопытные новые мэры Дмитрий Гатов и Михаил Панарин, в Катав-Ивановске после приговора экс-главе района Николаю Шимановичу бывший местный спикер Александр Васильев возглавляет округ с приставкой «и.о.». Поэтому за ходом кампании в этих территориях в партии будут следить с особым вниманием. Впрочем, кураторов закрепят за каждым из кандидатов, идущим на муниципальные выборы от «Единой России». Новость по теме Челябинских победителей праймериз ЕР начали учить, как выиграть выборы Сейчас к массовому «натаскиванию на победу» приступили две партии. «Единая Россия» отчиталась о старте программы «Курс победителей». Выигравших предварительное голосование кандидатов от ЕР, глав муниципалитетов, секретарей местных отделений ЕР и сотрудников предвыборных штабов будут учить координации действий во время кампаний. Также каждому кандидату обещан «опытный наставник». «Курс победителей» курирует вице-губернатор Роман Воллерт. Если единороссы собирались в отеле «Видгоф» (и в территориях), то «Новые люди» предпочли более неформальный вариант. Участники их двухдневного курса «Июнька» — 250 будущих кандидатов в депутаты — провели два дня в палаточном лагере, разбитом на природе. Тематика занятий была примерно та же. «Избирком официально объявил, что голосование на выборах в заксобрание и органы местного самоуправления в Челябинской области пройдет с 12 по 14 сентября. По опыту прошлых выборных кампаний многодневное голосование дает дополнительные плюсы „Единой России“. Партия власти в отличие от оппонентов обладает большим ресурсом и организованностью, что позволяет ей качественно отрабатывать задачи мобилизации своих избирателей и наблюдения на участках в течение всех дней», — заметил политолог Александр Мельников. Впрочем, присовокупил он, многодневное голосование удобно прежде всего избирателям, и тенденция к тому, что оно станет непременным условием избирательного процесса, была очевидна. Так что никто не мешал и не мешает и другим партиям учесть свои предыдущие уязвимые места и подойти к этому формату голосования более подготовленными. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На фоне выборов в челябинское заксобрание отошли на второй план выборы на местном уровне. Не менее важные для большинства жителей Челябинской области, и уж точно куда более масштабные. Ведь на них предстоит обрести новых (или сохранить прежних) владельцев без малого 700 депутатским мандатам. Выборы состоятся в 39 городах и муниципальных округах Челябинской области состоятся. При этом в 37 из них изберут собрания в полном составе, в двух — пройдут довыборы вместо выбывших депутатов. «Всего предстоит избрать 683 муниципальных депутатов. Больше всего депутатов выберут в горсобрание Магнитогорска — 30 человек, меньше всего — в собрание Локомотивного городского округа — 12», — URA.RU сообщили в облизбиркоме. По 15 депутатов выберут в Варненском, Каслинском, Катав-Ивановском, Кизильском, Кунашакском, Кусинском и Октябрьском округах. Столько же депутатов выберут в собрания Уйского, Чесменского, Усть-Катавского и Карабашского округов. По 16 депутатов выберут в Брединском и Нагайбакском округах. По 19 — в Еткульском округе. По 20 — в Агаповском, Верхнеуральском, Карталинском, Красноармейском, Увельском, Верхнеуфалейском и Южноуральском округах. В Аргаяшском и Еманжелинском округах, а также в Кыштыме — 21 депутат. В Чебаркуле — 23, в Чебаркульском округе — 24. Также 24 депутата в горсобрании Троицка. По 25 депутатов выберут жители Златоуста, Копейска, Озерска и Снежинска. 26 депутатов — в Миассе. Также пройдут довыборы одного депутата в Трехгорном и двух — в Пластовском округе. Как сообщил корреспонденту URA.RU спикер Пластовского собрания Арман Сакенбаев, оба выбывших депутата сложили полномочия по личным мотивам. В одном случае это был переезд, в другом — переход на другую работу. По информации источников URA.RU в партийных кругах, в челябинской ЕР вызывают вопросы результаты будущих выборов в трех территориях. Это Катав-Ивановский округ, Троицк и Чебаркуль. В Троицке и Чебаркуле работают относительно неопытные новые мэры Дмитрий Гатов и Михаил Панарин, в Катав-Ивановске после приговора экс-главе района Николаю Шимановичу бывший местный спикер Александр Васильев возглавляет округ с приставкой «и.о.». Поэтому за ходом кампании в этих территориях в партии будут следить с особым вниманием. Впрочем, кураторов закрепят за каждым из кандидатов, идущим на муниципальные выборы от «Единой России». Сейчас к массовому «натаскиванию на победу» приступили две партии. «Единая Россия» отчиталась о старте программы «Курс победителей». Выигравших предварительное голосование кандидатов от ЕР, глав муниципалитетов, секретарей местных отделений ЕР и сотрудников предвыборных штабов будут учить координации действий во время кампаний. Также каждому кандидату обещан «опытный наставник». «Курс победителей» курирует вице-губернатор Роман Воллерт. Если единороссы собирались в отеле «Видгоф» (и в территориях), то «Новые люди» предпочли более неформальный вариант. Участники их двухдневного курса «Июнька» — 250 будущих кандидатов в депутаты — провели два дня в палаточном лагере, разбитом на природе. Тематика занятий была примерно та же. «Избирком официально объявил, что голосование на выборах в заксобрание и органы местного самоуправления в Челябинской области пройдет с 12 по 14 сентября. По опыту прошлых выборных кампаний многодневное голосование дает дополнительные плюсы „Единой России“. Партия власти в отличие от оппонентов обладает большим ресурсом и организованностью, что позволяет ей качественно отрабатывать задачи мобилизации своих избирателей и наблюдения на участках в течение всех дней», — заметил политолог Александр Мельников. Впрочем, присовокупил он, многодневное голосование удобно прежде всего избирателям, и тенденция к тому, что оно станет непременным условием избирательного процесса, была очевидна. Так что никто не мешал и не мешает и другим партиям учесть свои предыдущие уязвимые места и подойти к этому формату голосования более подготовленными.