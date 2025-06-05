По правилам Текслера: выборы в Челябинской области станут уникальными

Заксобрание официально объявило начало выборной кампании в Челябинской области

05 июня 2025 в 20:45 Размер текста - 17 +

Обращение челябинского губернатора Алексея Текслера к элитам региона символично совпало с официальным стартом выборной кампании в регионе. Она обещает стать уникальной для области: еще ни разу за всю историю политблоку правительства не удавалось сделать ее одновременно управляемой и высококонкурентной. По сценарию и задумке Предыдущие выборы в заксобрание проходили осенью 2020 года. В ситуации, когда возглавивший регион в 2019 году Текслер только осваивался, выстраивая отношения с элитами. Спустя пять лет мы видим кампанию, которая обещает пройти по сценарию, заданному главой региона и лидером челябинских единороссов. Первым очевидным признаком стали праймериз, которые областной политблок отмодерировал едва ли не идеально. «Если борьба за места в гордуме давала пусть и редкие, но рецидивы черных политтехнологий. А вот проходившее под контролем нового куратора внутренней пролитики Романа Воллерта предварительное голосование прошло абсолютно чисто», — заметил политолог, представитель АПЭК в Челябинской области Андрей Лавров. При этом все кандидаты, имеющие реальные шансы на избрание, были согласованы с Текслером. В результате, по оценке секретаря Генсовета партии Владимир Якушев, регион вышел на лидирующие позиции в России. «В этом году мы не можем сказать о каких-то неожиданностях, лишь об особенностях праймериз. Это, прежде всего, убедительная и закономерная победа в них участников СВО, а также политических тяжеловесов и руководителей крупных предприятий. Первый ход кампании сделан, и сделала его претендующая на большинство мандатов „Единая Россия“. И, разумеется, остается вопрос: кого эсеры, ЛДПР и КПРФ смогут противопоставить такому сильному электоральному составу», — подытожил руководитель Медиа-Бюро «Парадигма» Александр Юрин. При этом все кандидаты, имеющие реальные шансы на избрание, прошли согласование с Текслером На спаде влияния Вопрос, которым задается Юрин, возник неспроста. В 2020 году при явке в 33,87% «Единая Россия» набрала 42,59% голосов. На втором месте с большим отставанием оказалась «Справедливая Россия» с 14,79% голосов, на третьем месте — КПРФ с 11,86%. Четвертое место осталось за ЛДПР с 11,31%. Замкнула пятерку лидеров Партия пенсионеров с 5,7% голосов. «Зеленая альтернатива» набрала 5,36%, партия «За правду» — 2,08%, Партия роста — 1,69%, «Родина» — 0,71%. И сейчас главным оппонентом «Единой России» в регионе — как уже при четырех губернаторах — выступают эсеры во главе с харизматичным депутатом Госдумы Валерием Гартунгом. По итогам выборов, прошедших пять лет назад, мандаты получили семь справедливороссов. Показатели, которых «Справедливая Россия» достигнет в сентябре, покажут, насколько эта харизма сохранилась к 2025 году. Разгром, которым для эсеров закончились весьма острые выборы в гордуму Челябинска, позволяет усомниться. Но одновременно он стал весьма мощным стимулом для челябинских эсеров и их лидера по максимуму вложиться в кампанию этого лета. «Гартунг — это очень серьезно. Он пришел в политику в 1997 году совсем молодым человеком. Сейчас он матерый аксакал и политик федерального уровня», — подытожил в разговоре с URA.RU президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Так что интрига сохраняется. Игра по правилам Что до остальных политических сил, ничто не позволяет предполагать несистемного обострения с их стороны. КПРФ и ЛДПР, по оценке аналитиков, согласны играть по предложенным правилам — получив в итоге пусть и не большое, но представительство в областном парламенте. То же самое можно сказать о «Партии пенсионеров» — с той лишь разницей, что ей мандат не гарантирован — для этого придется постараться. «Зеленая альтернатива» уже очевидно сходит со сцены, и вряд ли останется в новом составе ЗСО Михаил Махов, единственный представитель ее фракции. Не помог и переход в стан единороссов. «Новые люди», которые готовятся выйти на сцену в качестве нового игрока, с их фиксацией на коммунальной теме нацелились на ядерный электорат эсеров. Что вполне логично и вполне устраивает как единороссов, так и либерал-демократов с коммунистами. Радикальное обновление Примечательно, что управляемость кампании удается поддерживать на фоне радикальных изменений политических раскладов в области. Самым ярким их индикатором стал отказ патриарха региональной политики, президента компании «Южуралзолото» и вице-спикера Константина Струкова продолжить 25-летнюю карьеру в ЗСО. Но это лишь верхушка айсберга. Предполагается, что депутатский корпус регионально уровня обновится примерно на треть. При этом в него должны войти сразу несколько участников СВО — что тоже будет оцениваться как один из обязательных итогов кампании. «Избирательная система в России и в Челябинской области прошла долгий пусть становления — начав в 90-е с полной анархии и разгула черных политических технологий, я уж не говорю об откровенно противоправных действиях. Но постепенно система излечивалась, я бы сказал — где-то начиная с 2012 года. Применительно к Челябинской области это произошло уже при Текслере. Последние всплески были прошлым летом на выборах в гордуму, а проведенные под контролем Воллерта праймериз — пролог кампании в ЗСО — были уже абсолютно чистыми», — констатировал Лавров. Всего в Челябинской области планируется распределить 791 мандат. Выбирать будут депутатов собраний 36 городов и районов региона, а также областного парламента. В регионе планируется распределить 791 мандат, в том числе 60 мандатов депутатов заксобрания. Как URA.RU сообщили в реготделении «Единой России», пока — по итогам праймериз — в среднем по области конкуренция составила пять человек на место. Из 3838 кандидатов 322 претендуют на мандаты в законодательное собрание, 3516 участников — в органы местного самоуправления. Вхождение в кампанию конкурирующих партий уже в ближайшей перспективе внесет коррективы в эти показатели. Самая большая конкуренция в Брединском районе, где на 16 мест претендует 91 кандидат, наименьшая — в Кусинском (45 кандидатов на 15 мест). Также в регионе в этом году отмечено одно из самых больших количеств кандидатов-участников СВО — заявки подали 85 человек. Это вывело область на третье место в РФ по данному параметру.