Свердловский оборонный завод впервые за три года начнет выплачивать дивиденды

Машиностроительный завод имени Калинина (Екатеринбург), выполняющий гособоронзаказ, выплатит дивиденды по итогам 2024 года. Решение было принято на общем собрании акционеров, следует из данных на сервисе раскрытия информации. Это будут первые дивиденды компании за три года, так как последние выплаты были в 2022-м.
«Установить следующий размер дивидендов по акциям ПАО „МЗИК“ по результатам 2024 года и порядок их выплаты: — по обыкновенным акциям: 532 293 116 рублей — по привилегированным акциям: 118 285 877 рублей», — говорится в опубликованном решении акционеров.
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию составит 729,7 рубля, на привилегированную — 902,2 рубля. Имеющих право получить дивиденды компания определит 25 июня, а выплатить их планирует до 29 июля.
Последний раз МЗиК выплачивал дивиденды в 2022 году — направил на них 694 миллиона рублей. В 2023 году уральский завод от этого отказался, так как получил убытки в два миллиарда.
По итогам 2024 года МЗиК получил чистую прибыль в 1,1 млрд рублей. Завод занимается производством продукции военного назначения, а также погрузчиков, коммунальных машин.
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