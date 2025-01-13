В Башкирии продали аренду участка с баней семьи челябинского экс-губернатора

С торгов ушло право аренды участка с незаконной баней семейной фирмы ПО «Монтажник» бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Как следует из сообщения конкурсного управляющего Елены Соломка, актив продан почти за 402 тысячи рублей.
«Конкурсный управляющий сообщает о результатах проведения торгов по продаже имущества АО „ПО ‚Монтажник. [Реализовано] право аренды земельного участка в Абзелиловском районе Башкортостана. Победитель Рушан Ямалов. цена продажи 401,9 тысячи рублей‘, — сообщила Соломка на ‚Федресурсе‘.
Площадь земли составила 835 кв метров, размер бани — 70,4 кв метра. Недвижимость ушла на торгах, которые проводились с 9 декабря 2024 года и завершились 13 января.
Баня, которая располагается на участке, является незаконной постройкой. Попытки легализовать объект в суде закончились безуспешно. Актив продавали долго, но покупателей не находилось.
В январе стало известно о ходатайстве бизнесмена Дениса Кашигина, которое он направил в арбитраж, с сообщением о погашении долгов Дубровского. Если инициативу поддержат, бывший губернатор сможет прекратить банкротство. Судебное заседание назначено на 20 января. Кашигин уже гасил часть долгов, выплатив 31,8 тысячи рублей по налогам, хотя формально не имеет связей с Дубровским.
Бывший глава региона был признан банкротом из-за долгов перед обанкроченной фирмой «Монтажник», которые первоначально составляли 37,3 миллиона рублей, но позже были снижены до 9,755 миллиона рублей. Кроме того, он должен 620 тысяч рублей своему адвокату и более 2,6 миллионов рублей ФНС. После отставки Дубровский уехал из России, а его сын также признан банкротом. Представители семьи уклоняются от комментариев по всем вопросам.
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