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00:42
Ливень, ветер и град: пермяков предупредили об опасной погоде
00:41
В Екатеринбурге побили температурный рекорд, установленный в 19-м веке
00:33
Штукатурка облупилась, рамы вываливаются: курганцам показали фасад, который портит вид города. Фото
1
«Журналистика на Урале обеднеет»: самые яркие истории о Денисе Аллаярове
00:30
Ученые нашли новый вид динозавра
00:22
Мэр из ХМАО рассказал о состоянии пострадавшего от урагана ребенка
00:11
Колл-центры, обманывающие россиян, ликвидировали в Белоруссии и Узбекистане
1504 места и шаверма в пути: как двухэтажная «Аврора» покорила Книгу рекордов. Фоторепортаж
11 июня 2025
23:58
Путин назвал оперативными меры по поставкам вооружений для нужд СВО
23:55
«Я такого у нас не помню»: мэр из ХМАО поделился впечатлениями после разрушительного шторма. Фото
23:54
В Гарвардском университете рассказали, как избавиться от пивного живота
SHAMAN, Розенбаум и Валерия на Красной площади: полная афиша Дня России в Москве
23:51
Путин дал важнейшее поручение
23:48
Священник рассказал, как праздновать день христианской любви
23:43
В Госдуме раскритиковали пермскую и челябинскую больницы за выбор талисманов
Москва передала Киеву 1212 тел погибших бойцов ВСУ: главное об СВО за 11 июня
23:42
Психолог предупредила о частой ошибке родителей при воспитании детей, которая может привести к трагедии
1
23:40
США готовят побег посольства из Ирака
23:37
Россиянам назвали самые бюджетные направления для отдыха этим летом
Свердловские слухи: бывшего министра пристраивают на СВО
23:30
Суд признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании
23:19
Адвокат рассказала о возможности взять удаленку или уйти пораньше с работы в жару
23:13
Юрист предупредил о существовании «балконного» дресс-кода
2
Слухи ЯНАО: ямальцы удивились компенсациям
23:10
Создатель культовой группы ушел из жизни
23:10
В арктической зоне ХМАО шторм повредил десятки домов, пострадал ребенок
23:04
Врач перечислил самые полезные ягоды и фрукты для зрения
Слухи ХМАО: миллионер распугал арендаторов
23:04
Путин поручил уделить особое внимание ядерной триаде
23:03
Анфиса Чехова поделилась своим главным комплексом
23:01
Известного продюсера признали виновным в изнасилованиях
Авторынок в июне 2025: стоит ли покупать машину после снижения ставки до 20%
23:00
Путин раскрыл главную цель новой программы вооружений
22:55
Бюджет празднования Дня России и Дня города Перми превысил 16 млн рублей
22:53
Агроном дал совет по избавлению «червей» в томатах
Пермские слухи: с улиц пропадают таксисты
22:49
Садоводам подсказали, какие цветы лучше всего садить в июне
22:45
Свердловчанин решил поиграть с огнем и сжег несколько легковушек. Фото
22:44
Хуснуллин обсудил с Текслером строительство челябинского метро. Фото
Как Путин отметит День России, о чем будут беседовать РФ и США: главные заявления Пескова 11 июня
22:42
Юные вандалы испортили общественный туалет в Далматово. Фото
2
22:42
Российская актриса снялась в новом клипе солиста Rammstein
22:39
Солнечная аллергия: врач рассказала, чем опасен фотодерматоз на отдыхе и как его избежать
Курганские слухи: охота на мигрантов
22:36
Ученые выявили легкий способ избавления от депрессии
22:33
Студентка утонула на озере в Тобольске
22:32
Сухопутные войска ВСУ лишились своего командира
Армия ВС РФ приближается к ключевому городу на Донбассе: карта СВО на 11 июня
22:27
Россияне назвали главные достижения страны за последние 25 лет
22:27
Российский посол внезапно покинул Турцию
22:19
Сербия предложила Зеленскому помощь
Тюменские слухи: лысый верблюд переполошил власти
22:19
Доктор Мясников назвал два способа избавления от аллергии
22:11
Минфин США предрек дефолт в стране
22:10
Лидер среди люксовых брендов автомобилей не меняется восемь лет подряд
Челябинские слухи: губернатор «распушил» мэров
21:58
Раскрыта странность Алины Загитовой, которую она пытается скрыть
21:55
Выросла стоимость на жизненно необходимое лекарство для сердечников
1
21:45
Огурцы и помидоры упали в цене
1
Песков — URA.RU: Россия ожидает, что Украина примет тела своих бойцов
21:39
Две туристки утонули в горной реке в Северной Осетии
21:38
«Триколор на тарелке»: топ-5 лучших рецептов пиццы «Маргарита» в печи
21:33
Бедных россиян стало меньше
1
Гостиница 5* и шведский стол: какой отдых выбирают россияне
21:25
Участникам СВО хотят облегчить трудоустройство
21:20
Угонщик BMW M4 свердловчанина, которую подарил блогер Литвин, избежал тюрьмы. Фото
21:20
Лето в разгаре: где в Тюмени отдохнуть у воды
Экскурс в историю для коллеги из ФРГ: Володин направил в Бундестаг свидетельства преступлений киевского режима
21:19
В России снизился объем выдачи ипотеки
21:14
Клишас предложил ужесточить уголовную ответственность за изнасилование
2
21:09
Украина увеличит военные расходы почти на 10 миллиардов
Клубничная, но не съедобная: как выглядит необычная Луна, явившаяся россиянам. Фотогалерея
21:03
Сербы на Ямале, поставки замороженных круассанов и подготовка к праздникам: события 11 июня
21:00
Ректора Гатчинского университета наказали за организацию незаконной миграции
20:52
Замглавы МИД РФ обратился к Западу с просьбой об Украине
20:51
Семь населенных пунктов Белгородской области попали под удары ВСУ
20:50
Онлайн-выборы, велодорожки и рекордный улов: главное в Кургане за 11 июня
20:49
В Коркино предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями начальнице управления. Видео
20:48
В Перми увеличилась цена бизнес-центра, который не могут продать годами
20:45
Центробанк назвал единственный способ снижения инфляции
2
20:45
Ольга Бузова на VK Fest, чемпионат по рыбалке и этнофест «Аркаим» — бурные выходные в Челябинске. Афиша
20:43
Новые машины BMW начнут сами включать поворотники
20:38
Под Екатеринбургом водитель иномарки насмерть разбился, вылетев с трассы. Фото
1
20:36
Бомбардировщики Ту-22М3 пролетели над Балтикой
20:36
Губернатор ХМАО выразил соболезнования близким умершего ветерана Великой Отечественной войны
20:35
Экологи исследуют уникальную территорию ямальского заказника «Полуйский»
20:28
В Тюменской области выступит Татьяна Буланова
20:28
Экс-министр Саратовской области погиб в ходе СВО
20:26
Госдума приняла решение по внедрению цифрового рубля в бюджетный процесс
20:20
В ГД приняли окончательное решение об увеличении пособий по уходу за ребенком
20:20
Пациентки поддержали врачей из поликлиники Сургута, на которую обрушились жалобы
20:18
Google придумала хитрый способ для увольнения 20 тысяч человек
20:16
Трасса Тюмень — Омск станет опасной для водителей
20:12
Возраст уголовной ответственности хотят снизить до 14 лет
4
20:05
«Рано говорить о воровстве»: адвокат Тонкий пояснил, что происходит у Савельевой
20:00
Штраф за курение на территории школ и садов увеличили в три раза
20:00
Скандальный депутат думы ХМАО избежал наказания за присвоение награды родному брату
19:57
В Челябинске презентовали комикс-путеводитель по самым чилловым местам. Фото
19:54
Нефтяные компании ХМАО получили полмиллиарда рублей убытков за первый квартал
19:53
В Перми в преддверии Дягилевского фестиваля открывают выставку «русского Родена» Эрьзи. Фото, видео
19:49
В России хотят упростить отдых на пляже для иностранных туристов
19:47
Тюменская область вошла в число лидеров по развитию гастрономического туризма
19:45
Глава Кургана Науменко передал бойцам СВО гуманитарную помощь
5
19:45
Жители Ямала поделились своими предпочтениями в шашлыке
19:44
МВД хочет получить возможность блокировать средства на счетах
19:41
Лидера уралмашевской группировки со свастикой на груди отправили за решетку
19:40
«Дочка» «Роснефти» в ХМАО объяснила перевод нефтяников на вахтовый метод работы
19:27
ФАЛН: сохранение русской культуры должно войти в стратегию государственной национальной политики
19:26
Учителя на Украине обещали коллегам «прибить паспорта России гвоздями ко лбу»
19:23
В Новом Уренгое строят концертный зал-трансформер
19:21
«Не поражает»: музыкальный критик оценил песню SHAMAN и Фадеева на «Интервидение»
1
19:20
Израильские военные издевались над Гретой Тунберг
5
19:19
В Челябинске напротив ТРК «Горки» горит шашлычная. Видео
1
19:14
Как Ямал отпразднует День России: программа мероприятий
19:10
Кабмин подумает над бесплатным проездом в лагеря для многодетных семей
1
19:10
В административном здании в Челябинске вспыхнул пожар. Фото, видео
19:06
Вице-премьер РФ призвал сформировать распорядок дня школьника
1
19:01
ФСБ задержала сотрудников транспортного МУП в Челябинске
1
18:56
В Коми семья участника СВО похоронила его, но позже узнала, что он в плену
18:54
Жителей 12 регионов порадуют классической музыкой в День России
18:52
«Нам предстоит большая кампания»: Якушев поставил цель «Единой России» в Удмуртии
18:48
Концерт группы VIVA и уличные фестивали: как жители ХМАО отметят День России. Афиша
18:47
МИД расценило заявление главы СБУ Малюка* о терактах в России как «явку с повинной»
18:46
Звезды «Фабрики звезд» выступят возле «УГМК-Арены» в Екатеринбурге
18:45
Захарова разгромила статью The Globe and Mail о «похищенных» украинских детях
18:38
Тюмень и Москва заключили важное соглашение
18:37
Стало известно содержание прощальной записки напавшего на австрийскую школу
18:35
В Ноябрьске из-за праздника перекроют главную улицу
18:34
Одиннадцатиклассникам добавили в учебник по истории причины начала СВО
18:29
Названа самая угоняемая марка авто
1
18:27
Коммунисты потребовали закрыть Ельцин Центр в Екатеринбурге и Москве. Документ
1
18:26
Путин поздравил пианиста Дениса Мацуева с юбилеем
18:22
Власти ЯНАО отказались компенсировать ущерб владельцам затопленных гаражей
18:18
В Москве завершился «Форум будущего 2050»
18:18
На челябинском полигоне тяжелая техника уничтожила почти 100 игровых автоматов. Видео
18:16
В Пермском крае выросла заработная плата
18:16
Прокуратура Курганской области озвучила штрафы для родителей подростков, нарушающих ПДД
18:15
Шнуров устроит шоу на главном стадионе Екатеринбурга впервые за шесть лет
1
18:12
Коллектив челябинского «ЮГК» сдал отходы пластика на выпуск шахмат. Фото
18:12
Госдума одобрила поправки в бюджет на 2025 год
1
18:10
Трамп дал совет по воспитанию детей
1
18:10
Дерматолог назвала неожиданную причину появления аллергии на солнце
18:08
Ямальские шиномонтажки подняли цены за перебортовку колес
18:05
Трамп заключил сделку с Китаем
18:03
Возраст предоставления бесплатного питания в школах могут повысить
3
18:02
Подавляющее большинство ветеранов СВО доверяют фонду «Защитники Отечества»
17:59
Премьер Британии назвал «сложным вопросом» идею конфискации Западом замороженных активов РФ
17:54
День России в 2025 году: история, традиции и как будем отдыхать
2
17:54
В Минпросвещения рассказали о планах борьбы с буллингом в школах
17:53
Молодая пара из Курганской области обручится на Красной площади в День семьи. Фото
17:52
Эксперт: наступление в Днепропетровской области поможет полностью освободить ДНР
17:50
Почетными гражданами Тюменской области сделают двух бывших депутатов
17:49
Власти Киева раскрыли планы Зеленского на Сумскую область
17:45
Депутат из ХМАО написал заявление в полицию из-за издевательского рэп-ролика. Видео
17:44
В Раде опозорили Зеленского за его решение по мирным жителям
17:41
В городе Красноярского края ввели режим ЧС
17:37
Тюменские школьники получили свои первые паспорта из рук губернатора
17:33
Синоптик рассказал, что ждет Тюменскую область после аномальной жары
17:33
Китай начнет поставлять США редкоземельные металлы
1
17:32
В Госдуме предложили запретить оборот вейпов
17:30
Глэмпинг, баня и страусиные фоточки: лучшие места для отдыха в Курганской области на праздниках. Инфографика
3
17:29
Один из крупнейших производителей комбикормов в России расширил возможности для экспорта
17:27
Немецкого посла на Украине хотят назначить главой внешней разведки Германии
17:27
Курганцев предупредили о грозе с дождем и нашествии комаров на День России
2
17:23
Армения обвинила Грузию в блокировке экспорта в Россию
1
17:22
Мужей на час в Тюменской области становится меньше
17:21
Жители пяти микрорайонов Перми останутся без горячей воды
17:20
Петербургскому «маньяку» в квесте вынесли приговор
17:20
В Магнитогорске отправлены под суд организаторы подпольного казино
17:20
Друг Скриптонита закатит бесплатный концерт в крупном ТЦ Екатеринбурга
17:18
В Тобольском районе утонул мужчина
17:15
Угон и погоня по лесу: как пьяный курганец украл иномарку Mercedes-Benz
17:15
В Минпросвещения оценили возможность замены учителей на ИИ
17:14
Тюменские школьники получили свои первые паспорта в экодомах
2
17:12
МЧС выпустило экстренное предупреждение на праздники в Свердловской области
17:08
Захарову напугало усиление присутствия НАТО у берегов Черного моря
17:07
На Западе восхитились российской крылатой ракетой Х-101
17:07
В Мальцево школьники отметили пятилетие «Агро-класса»
2
17:06
«Врачи творят чудеса»: чиновник-волонтер из ЯНАО о работе в госпитале Луганска. Видео
17:02
«Мало что поменяется»: как снижение ключевой ставки повлияет на рынок жилья в Екатеринбурге
17:01
Россия получила разъяснения от Израиля по поводу поставки ракет Украине
17:00
Пермь встречает Ольгу Бузову и Теодора Курентзиса. Афиша
17:00
Челябинский эколог дал рекомендации, как не допустить пожары при отдыхе на природе
16:56
Губернатор Курганской области Шумков вручил медикам ведомственные награды. Фото
4
16:56
Опубликовано видео процесса передачи тел погибших украинских военных
16:55
Ямальская авиакомпания наградила 500-тысячного пассажира. Фото
16:54
Сургутяне пожаловались на огромные пробки при выезде из города. Фото
16:52
Станислав Дужников опроверг слухи об операции на желудке
16:52
Стрелявший по людям мужчина задержан в Волгоградской области. Видео
16:48
В Перми на пожаре погибли два человека
16:45
Как работают больницы, почта и МФЦ на Ямале в праздничные выходные
1
16:44
Россиян предупредили о риске стать спонсором террористов при использовании криптокошелька
16:44
Челябинск перед праздничными выходными встал в 8-балльную пробку. Скрин
16:43
Володин раскритиковал Роспотребнадзор из-за жидкого мыла в школах
2
16:36
В Екатеринбурге привезли 17 тонн зараженных томатов
1
16:35
Мединский подтвердил передачу Россией 1212 тел военных ВСУ
16:33
Володин предложил списать кредиты с некоторых регионов
1
16:32
В Екатеринбурге появится Арт-квартал с собственным входом в парк Маяковского
16:32
От забега до Сабантуя: самые яркие тусовки Шадринска этой недели. Афиша
16:31
Омрачит ли Солнце День России: прогноз магнитной бури 12 июня 2025
16:31
В Тюмени пополнился список медленных зон для электросамокатов: где запретили гонять
16:27
Захарова назвала слова Рютте о России исповедью Кощея
1
16:25
Власти Челябинска разрешили бизнес-леди строить магазин в Центральном районе. Карта
16:25
Орбан: в Европе не поддерживают мирную инициативу Трампа по Украине
16:25
Трамп заявил об отличных отношениях с Путиным
1
16:24
«Черный столб дыма видно из других районов»: на северо-западе Челябинска вспыхнул пожар. Фото
16:23
Самолет Utair не смог вовремя вылететь из Минвод в Тюмень из-за неисправности
16:18
Первые автобусы-«гармошки» добрались своим ходом до Екатеринбурга. Видео
2
16:18
В Подмосковье задержаны 95 нелегальных мигрантов из Азии, Африки и Латинской Америки
16:18
Глава Минздрава забил тревогу из-за ожирения российских школьников
1
16:15
Ямальские врачи спасли двух человек с инфарктом за одни сутки
1
16:12
Суд вернул государству элитный дом, похищенный у санатория «Красные камни»
1
16:09
Пермский перевозчик опроверг неисправные кондиционеры в автобусах
1
16:09
Путешествие в Гравити Фолз и секреты Челябинского зоопарка: что ждет детей в выходные. Афиша
16:08
Военкор Коц: между Россией и Украиной состоялся обмен тел 1212 на 27
16:06
В МИД высказались о дате проведения нового раунда переговоров РФ и США
16:06
Челябинские перевозчики получат 60 штрафов за неработающие кондиционеры
2
16:04
Ким Чен Ын направил открытку Путину
2
16:03
В Кургане на улице Коли Мяготина появились велодорожки. Фото
9
16:03
В Тюмени ввели услугу бесплатной кремации
15:59
Зеленский решил поплакаться США из-за атаки России на объекты ВСУ
1
15:58
В ХМАО медики получили премии в честь профессионального праздника
1
15:58
Стало известно, кто заплатит Бузовой за выступление в Перми
1
15:58
Русское поле и казачий вайб: как зажечь 12 июня в Кургане. Афиша
7
15:57
Под Екатеринбургом продают часть термального комплекса за сотни миллионов рублей
10
15:56
Екатеринбург выиграл борьбу за федеральные деньги на парки, обогнав другие мегаполисы
15:55
Володин напомнил председателю Бундестага Клекнер, какая армия брала Берлин
15:52
В ХМАО умер ветеран Великой Отечественной войны
15:50
Трамп допустил примирение с Илоном Маском
1
15:46
Присяжные решили судьбу бизнесмена из Екатеринбурга, обвиненного в убийстве. Фото
15:44
Пермские депутаты признались в любви спикеру Сухих
1
15:39
Соседка по лестничной клетке превратила жизнь москвичей в настоящий ад
15:37
«Верните моего мужа»: Юлю Ковальчук разозлили фанатки Чумакова
15:35
Пермские власти рассказали о судьбе трамвайного депо «Балатово»
15:35
Суд вынес приговор наемнице из Дании за участие в нападении на Курскую область
15:33
«Сезон начался раньше»: в Челябинской области появилась первая лесная земляника. Фото
15:32
В РФ около 80% школьников занимаются дополнительным образованием
15:31
Рыбаки Ямала соберутся летом на знаменитом озере
1
15:27
Пермский «Молот» подписал контракт с обладателем Кубка Петрова Каменевым
15:26
Политика Леонида Волкова* заочно приговорили к 18 годам колонии
15:23
Дрон атаковал гражданский автомобиль в Рыльске, пострадал водитель
15:22
Претенденток на звание «Мисс Екатеринбург» атакуют мошенники
15:21
На Бажовский фестиваль в Челябинскую область приедут мастера из Тулы
15:19
Ему аплодируют стоя: знаменитому пианисту Денису Мацуеву — 50
1
15:18
112: в Москве у мужчины при досмотре нашли гранату
15:18
Россиянам рассказали о возможности компенсации за ухудшение зрения на работе
15:15
В России будут конфисковывать незаконно добытую криптовалюту
1
15:15
Гроза с дождем придет в Шадринск на День России
1
15:10
«Манипулируют ребенком»: многоженец Сухов оправдался после обвинений в домогательстве от своей дочери
15:09
В ЯНАО прибыла делегация из Сербии. Фото
15:08
Курганский сенатор и оборонное предприятие передали на СВО приборы, которые помогут обнаружить дроны. Видео
6
15:07
Минпросвещения высказалось о введении цифровых учебников в школах
1
15:07
Челябинская актриса Оболдина снялась с Пореченковым в финальном сезоне сериала «Полярный»
15:03
Уровень монополизации на рынке новостроек в Челябинске снизился на 12%
15:03
Вторая группировка ВС РФ достигла Днепропетровской области
1
14:59
Расходы на образование в регионах России выросли
14:58
Захарова рассказала о печальном будущем молодежи на Украине
14:55
Каждый пятый россиянин хотел бы вернуться к бывшему партнеру
14:53
Стало известно, сколько россиян смогут проголосовать на выборах в сентябре
14:51
В Пермском крае образовался дефицит врачей и продавцов
1
14:48
Президент Сербии впервые с начала СВО приедет на Украину
1
14:47
Экс-замглаве Минтранса Токареву вынесли приговор
14:46
Курганский депутат ГД Лисовский назвал причины роста цен на картофель
8
14:43
В Интернете появились дипфейки с участием губернаторов
14:42
Песков: Россия готова выступить посредником между США и Ираном
14:42
В Курской области просят отложить выборы главы региона, намеченные на осень
14:41
Песков: переговоры в Москве касаются только отношений России и США
14:41
В Тюмени нашли способ, как избавиться от тополиного пуха
8
14:40
Пермские власти рассказали о ходе реконструкции трамвайных путей на улице Мира
14:40
Продавец ягод устроил стрельбу у стадиона «Динамо» в Екатеринбурге
1
14:36
В минздраве рассказали о состоянии ребенка, сбитого на пешеходном переходе в Перми
14:36
Ветеран боевых действий напишет гимн для проекта «Герои Югры»
14:35
Киркорова засняли в компании врача из рехаба
14:35
Песков прокомментировал решение ЕК снизить цены на нефть
1
14:35
Песков: Путин проведет в День России серьезные мероприятия
14:35
Песков: в отношениях России и США много завалов
14:34
Курганцы смогут проголосовать на выборах в сентябре не выходя из дома
1
14:34
В Челябинске нашли подростка, который регулярно портил арт-объекты: что грозит нарушителю и его родителям
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Украина увеличила масштаб эвакуации на фоне продвижения ВС РФ: главное об СВО за 10 июня