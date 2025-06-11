11 июня 2025

В Екатеринбурге побили температурный рекорд, установленный в 19-м веке

© Служба новостей «URA.RU»
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Предыдущий рекорд был зарегистрирован в 19 веке
Предыдущий рекорд был зарегистрирован в 19 веке Фото:

Минувший день, 11 июня, стал самым теплым в Екатеринбурге за последние 145 лет. Такой информацией поделился синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

«Екатеринбург, ночной минимум: +20,4; дневной максимум: +31,2. Среднесуточная температура: +26,5 (+10,3 к норме) — самый теплый день 11 июня (по крайней мере, за последние 145 лет)», — написал Пулин.

Ранее, 1 июня, в Екатеринбурге уже был зафиксирован температурный рекорд — 32,5 градуса, что превысило показатель 1952 года. Тогда аномальная жара сохранялась с конца мая, и МЧС предупреждало горожан о рисках, связанных с высокой температурой воздуха.

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Минувший день, 11 июня, стал самым теплым в Екатеринбурге за последние 145 лет. Такой информацией поделился синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». «Екатеринбург, ночной минимум: +20,4; дневной максимум: +31,2. Среднесуточная температура: +26,5 (+10,3 к норме) — самый теплый день 11 июня (по крайней мере, за последние 145 лет)», — написал Пулин. Ранее, 1 июня, в Екатеринбурге уже был зафиксирован температурный рекорд — 32,5 градуса, что превысило показатель 1952 года. Тогда аномальная жара сохранялась с конца мая, и МЧС предупреждало горожан о рисках, связанных с высокой температурой воздуха.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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