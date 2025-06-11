В Екатеринбурге побили температурный рекорд, установленный в 19-м веке

Минувший день, 11 июня, стал самым теплым в Екатеринбурге за последние 145 лет. Такой информацией поделился синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
«Екатеринбург, ночной минимум: +20,4; дневной максимум: +31,2. Среднесуточная температура: +26,5 (+10,3 к норме) — самый теплый день 11 июня (по крайней мере, за последние 145 лет)», — написал Пулин.
Ранее, 1 июня, в Екатеринбурге уже был зафиксирован температурный рекорд — 32,5 градуса, что превысило показатель 1952 года. Тогда аномальная жара сохранялась с конца мая, и МЧС предупреждало горожан о рисках, связанных с высокой температурой воздуха.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!