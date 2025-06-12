Ани Лорак объявила о массовой отмене концертов: что случилось

Певица Ани Лорак объявила, что ее ближайшие концерты с 13 по 16 июня отменены. URA.RU попыталось разобраться, в чем причина ситуации, в которой зрители, планирующие провести приятные выходные на концерте любимой певицы, остались без долгожданного мероприятия. Концерты Лорак должны были пройти в Южно-Сахалинске, Хабаровске, Иркутске и Владивостоке. В последний момент даты выступлений перенесли.
«По независимым от меня причинам запланированные на июнь концерты переносятся на новые даты, которые будут объявлены вскоре. Все билеты остаются действительными», — написала певица.
Организаторы также не называли причину отмены концертов, но заверили, что билеты будут действительны.
В разговоре с URA.RU представитель Ани Лорак заявила, что вопросы об отмене концертов певицы нужно задавать организатору — промоутерской компании «Стерео Город». Звонки нашего агентства представитель компании сбрасывала, а соответствующее сообщение с запросом было проигнорировано.
Компания позиционирует себя как организатор концертов топовых артистов российского шоу-бизнеса. Ее адрес регистрации находится в Краснодаре. Согласно данным открытых источников, выручка компании за 2024 год составила 168 млн рублей.
В Сети достаточно негативных отзывов об этом компании. Концерты отменялись не только у Ани Лорак, но и других артистов. Зрители пишут, что организаторы после отмены не выходили на связь, игнорировали их и не возвращали деньги за билеты. Некоторые грозились обратиться в суд, чтобы добиться справедливости.
Продюсер Сергей Дворцов сотрудничает со многими агентствами и в разговоре с URA.RU рассказал, что слышал об этой компании, якобы у них проблемы с финансами. Они берут предоплату, а потом исчезают. По словам Дворцова, такая ситуация, увы, встречается в шоу-бизнесе.
Новые даты концертов Ани Лорак пока не объявлены. Ближайший концерт певицы запланирован на конец июля.
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