13 июня 2025
12 июня 2025

Челябинск и Египет свяжет еще один рейс

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Новые рейсы до популярного египетского курорта осуществляются каждые десять дней
Новые рейсы до популярного египетского курорта осуществляются каждые десять дней Фото:

Открыт новый авиарейс из Челябинска в Египет. Об этом сообщил официальный telegram-канал международного аэропорта Челябинск им. И. В. Курчатова.

"С 12 июля стартуют рейсы в Хургаду с частотой один раз в 10 дней. Полеты запланированы египетским авиаперевозчиком ALMASRIA UNIVERSAL AIRLINES JSC", — уточнили в аэропорту.

Авиаперевозчик осуществляет полеты из Челябинска в Шарм-эш-Шейх, предоставляя услуги по чартерной программе. Продажа билетов на рейсы осуществляется исключительно в составе туристических пакетов.

Как ранее писало URA.RU, аэропорт имени Курчатова стал работать по летнему расписанию. Как проинформировали в пресс-службе аэропорта, теперь пассажиры могут воспользоваться двадцатью прямыми маршрутами.

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Открыт новый авиарейс из Челябинска в Египет. Об этом сообщил официальный telegram-канал международного аэропорта Челябинск им. И. В. Курчатова. "С 12 июля стартуют рейсы в Хургаду с частотой один раз в 10 дней. Полеты запланированы египетским авиаперевозчиком ALMASRIA UNIVERSAL AIRLINES JSC", — уточнили в аэропорту. Авиаперевозчик осуществляет полеты из Челябинска в Шарм-эш-Шейх, предоставляя услуги по чартерной программе. Продажа билетов на рейсы осуществляется исключительно в составе туристических пакетов. Как ранее писало URA.RU, аэропорт имени Курчатова стал работать по летнему расписанию. Как проинформировали в пресс-службе аэропорта, теперь пассажиры могут воспользоваться двадцатью прямыми маршрутами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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