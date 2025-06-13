Челябинск и Египет свяжет еще один рейс

Открыт новый авиарейс из Челябинска в Египет. Об этом сообщил официальный telegram-канал международного аэропорта Челябинск им. И. В. Курчатова.
"С 12 июля стартуют рейсы в Хургаду с частотой один раз в 10 дней. Полеты запланированы египетским авиаперевозчиком ALMASRIA UNIVERSAL AIRLINES JSC", — уточнили в аэропорту.
Авиаперевозчик осуществляет полеты из Челябинска в Шарм-эш-Шейх, предоставляя услуги по чартерной программе. Продажа билетов на рейсы осуществляется исключительно в составе туристических пакетов.
Как ранее писало URA.RU, аэропорт имени Курчатова стал работать по летнему расписанию. Как проинформировали в пресс-службе аэропорта, теперь пассажиры могут воспользоваться двадцатью прямыми маршрутами.
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