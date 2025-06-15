15 июня 2025

Первый кандидат появился на выборах депутатов заксобрания Челябинской области

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Жителям региона предстоит определить новый состав заксобрания в сентябре
Жителям региона предстоит определить новый состав заксобрания в сентябре Фото:
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Выборы в заксобрание Челябинской области 2025 года

На выборах в законодательное собрание Челябинской области появился первый кандидат в депутаты. Об этом информирует портал избиркома РФ.

«Юртаева Елена Геннадьевна, проживает в селе Травники Чебаркульского района. Является директором „Центра народного творчества“ Травниковского сельского поселения и депутатом совета депутатов этого же поселения», — информирует портал.

Юртаевой 57 лет. Выдвигается по избирательному округу № 21 (бывший Чебаркульский). На выборы она идет как самовыдвиженец. Обладатель статуса выдвинутого кандидата.

Для того, чтобы стать зарегистрированным кандидатом, самовыдвиженцу потребуется собрать подписи в поддержку своего выдвижения. Их число должно составить не менее 0,5% от числа избирателей, зарегистрированных в округе.

Выдвижение кандидатов в депутаты стартовало 11 июня и завершится 1 июля. Затем на протяжении 10 дней будет идти регистрация кандидатов.

Партии будут выдвигать своих кандидатов в заксобрание на предстоящих конференциях региональных отделений. Они состоятся в ближайшее время.

Выборы назначены на  три дня — с 12 по 14 сентября. Избирателям предстоит определить 60 человек, которые станут депутатами — 30 по одномандатным округам и столько же — по партийным спискам. В эти же дни пройдут выборы местных собраний депутатов в большинстве муниципалитетов региона. Известно, что список «Единой России» на выборах в ЗСО возглавит губернатор Алексей Текслер.

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На выборах в законодательное собрание Челябинской области появился первый кандидат в депутаты. Об этом информирует портал избиркома РФ. «Юртаева Елена Геннадьевна, проживает в селе Травники Чебаркульского района. Является директором „Центра народного творчества“ Травниковского сельского поселения и депутатом совета депутатов этого же поселения», — информирует портал. Юртаевой 57 лет. Выдвигается по избирательному округу № 21 (бывший Чебаркульский). На выборы она идет как самовыдвиженец. Обладатель статуса выдвинутого кандидата. Для того, чтобы стать зарегистрированным кандидатом, самовыдвиженцу потребуется собрать подписи в поддержку своего выдвижения. Их число должно составить не менее 0,5% от числа избирателей, зарегистрированных в округе. Выдвижение кандидатов в депутаты стартовало 11 июня и завершится 1 июля. Затем на протяжении 10 дней будет идти регистрация кандидатов. Партии будут выдвигать своих кандидатов в заксобрание на предстоящих конференциях региональных отделений. Они состоятся в ближайшее время. Выборы назначены на  три дня — с 12 по 14 сентября. Избирателям предстоит определить 60 человек, которые станут депутатами — 30 по одномандатным округам и столько же — по партийным спискам. В эти же дни пройдут выборы местных собраний депутатов в большинстве муниципалитетов региона. Известно, что список «Единой России» на выборах в ЗСО возглавит губернатор Алексей Текслер.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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