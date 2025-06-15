15 июня 2025

На оборудованные пляжи Челябинска пришли 27 тысяч человек

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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На челябинские пляжи пришли десятки тысяч отдыхающих
На челябинские пляжи пришли десятки тысяч отдыхающих Фото:

За минувшую неделю на оборудованные пляжи Челябинска пришли более 27 тысяч человек. Об этом сообщил заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов, передает корреспондент URA.RU.

«С 9 по 15 июня муниципальные пляжи Челябинска посетили свыше 27 тысяч человек. 73 отдыхающим оказана первая помошь. Спасены из воды два человека», — уточнил Астахов во время аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU.

Астахов отметил, что пляжи работают штатно. Кроме того, он отметил, что за минувшую неделю произошел несчастный случай — 9 июня на озере Смолино утонул подросток. Ребенок плавал в необорудованном месте, запрещенном для купания.

Всего в городе работают девять муниципальных пляжей, где дежурят спасатели. Дно этих водоемов очищено, а берег оборудован для отдыха.

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За минувшую неделю на оборудованные пляжи Челябинска пришли более 27 тысяч человек. Об этом сообщил заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов, передает корреспондент URA.RU. «С 9 по 15 июня муниципальные пляжи Челябинска посетили свыше 27 тысяч человек. 73 отдыхающим оказана первая помошь. Спасены из воды два человека», — уточнил Астахов во время аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU. Астахов отметил, что пляжи работают штатно. Кроме того, он отметил, что за минувшую неделю произошел несчастный случай — 9 июня на озере Смолино утонул подросток. Ребенок плавал в необорудованном месте, запрещенном для купания. Всего в городе работают девять муниципальных пляжей, где дежурят спасатели. Дно этих водоемов очищено, а берег оборудован для отдыха.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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