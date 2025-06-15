На оборудованные пляжи Челябинска пришли 27 тысяч человек

За минувшую неделю на оборудованные пляжи Челябинска пришли более 27 тысяч человек. Об этом сообщил заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов, передает корреспондент URA.RU.
«С 9 по 15 июня муниципальные пляжи Челябинска посетили свыше 27 тысяч человек. 73 отдыхающим оказана первая помошь. Спасены из воды два человека», — уточнил Астахов во время аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU.
Астахов отметил, что пляжи работают штатно. Кроме того, он отметил, что за минувшую неделю произошел несчастный случай — 9 июня на озере Смолино утонул подросток. Ребенок плавал в необорудованном месте, запрещенном для купания.
Всего в городе работают девять муниципальных пляжей, где дежурят спасатели. Дно этих водоемов очищено, а берег оборудован для отдыха.
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