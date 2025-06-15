15 июня 2025
14 июня 2025

Строители второго моста через Обь получили новый заказ властей ХМАО на 300 млн рублей

Подрядчик властей ХМАО отремонтирует аварийный мост в Пыть-Яхе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Компания из Сургута отремонтирует проблемный мост в Пыть-Яхе
Компания из Сургута отремонтирует проблемный мост в Пыть-Яхе Фото:

Компания «Мостострой-11», которая возводит второй мост через Обь в районе Сургута, получила новый подряд на 295 млн рублей. Предприятие отремонтирует аварийный мост в Пыть-Яхе. Подрядчик стал единственным участником торгов, следует из данных портала госзакупок.

«Комиссия по осуществлению закупок рассмотрела информацию и документы единственной заявки АО „Мостострой-11“ на выполнение работ по реконструкции объекта: „Путепровод через железнодорожные пути в г. Пыть-Ях“ и приняла решение, что она соответствует требованиям. Цена контракта 254 935 100 рублей», — говорится в протоколе госзакупки, который есть в распоряжении URA.RU.

Торги объявили в апреле, сразу после отставки бывшего мэра Пыть-Яха Дмитрия Горбунова, который не смог добиться начала ремонта. Обещание восстановить мост дал губернатор ХМАО Руслан Кухарук летом 2024 года. Финансирование проекта обеспечено за счет бюджета округа, муниципалитета и компании «Роснефть».

На время работ движение по мосту перекроют, будет организован объезд. Подрядчик должен завершить ремонт к 20 декабря 2025 года.

Агентство URA.RU направило запросы в департамент дорожного хозяйства ХМАО и компанию «Мостострой-11». На момент публикации новости ответы не поступили.

Ранее URA.RU писало, что в Пыть-Яхе (ХМАО) перекроют движение по аварийному мосту на семь месяцев из-за реконструкции. По проекту, 95 миллионов рублей на ремонт выделил округ, 30 млн заложено в бюджете города и 130 млн руб. предоставит НК «Роснефть».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компания «Мостострой-11», которая возводит второй мост через Обь в районе Сургута, получила новый подряд на 295 млн рублей. Предприятие отремонтирует аварийный мост в Пыть-Яхе. Подрядчик стал единственным участником торгов, следует из данных портала госзакупок. «Комиссия по осуществлению закупок рассмотрела информацию и документы единственной заявки АО „Мостострой-11“ на выполнение работ по реконструкции объекта: „Путепровод через железнодорожные пути в г. Пыть-Ях“ и приняла решение, что она соответствует требованиям. Цена контракта 254 935 100 рублей», — говорится в протоколе госзакупки, который есть в распоряжении URA.RU. Торги объявили в апреле, сразу после отставки бывшего мэра Пыть-Яха Дмитрия Горбунова, который не смог добиться начала ремонта. Обещание восстановить мост дал губернатор ХМАО Руслан Кухарук летом 2024 года. Финансирование проекта обеспечено за счет бюджета округа, муниципалитета и компании «Роснефть». На время работ движение по мосту перекроют, будет организован объезд. Подрядчик должен завершить ремонт к 20 декабря 2025 года. Агентство URA.RU направило запросы в департамент дорожного хозяйства ХМАО и компанию «Мостострой-11». На момент публикации новости ответы не поступили. Ранее URA.RU писало, что в Пыть-Яхе (ХМАО) перекроют движение по аварийному мосту на семь месяцев из-за реконструкции. По проекту, 95 миллионов рублей на ремонт выделил округ, 30 млн заложено в бюджете города и 130 млн руб. предоставит НК «Роснефть».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...