Строители второго моста через Обь получили новый заказ властей ХМАО на 300 млн рублей

Компания «Мостострой-11», которая возводит второй мост через Обь в районе Сургута, получила новый подряд на 295 млн рублей. Предприятие отремонтирует аварийный мост в Пыть-Яхе. Подрядчик стал единственным участником торгов, следует из данных портала госзакупок.
«Комиссия по осуществлению закупок рассмотрела информацию и документы единственной заявки АО „Мостострой-11“ на выполнение работ по реконструкции объекта: „Путепровод через железнодорожные пути в г. Пыть-Ях“ и приняла решение, что она соответствует требованиям. Цена контракта 254 935 100 рублей», — говорится в протоколе госзакупки, который есть в распоряжении URA.RU.
Торги объявили в апреле, сразу после отставки бывшего мэра Пыть-Яха Дмитрия Горбунова, который не смог добиться начала ремонта. Обещание восстановить мост дал губернатор ХМАО Руслан Кухарук летом 2024 года. Финансирование проекта обеспечено за счет бюджета округа, муниципалитета и компании «Роснефть».
На время работ движение по мосту перекроют, будет организован объезд. Подрядчик должен завершить ремонт к 20 декабря 2025 года.
Агентство URA.RU направило запросы в департамент дорожного хозяйства ХМАО и компанию «Мостострой-11». На момент публикации новости ответы не поступили.
Ранее URA.RU писало, что в Пыть-Яхе (ХМАО) перекроют движение по аварийному мосту на семь месяцев из-за реконструкции. По проекту, 95 миллионов рублей на ремонт выделил округ, 30 млн заложено в бюджете города и 130 млн руб. предоставит НК «Роснефть».
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