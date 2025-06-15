15 июня 2025

Избирком Челябинской области отправит в школу кандидатов в депутаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Избирком научит кандидатов правильной работе
Избирком научит кандидатов правильной работе Фото:
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Выборы в заксобрание Челябинской области 2025 года

Избирком Челябинской области проведет день открытых дверей «Школа кандидатов» для кандидатов в депутаты. Об этом сообщили в пресс-службе избирательной комиссии региона.

«В избирательной комиссии региона и во всех территориальных избирательных комиссиях Челябинской области, организующих выборы, состоится день открытых дверей для потенциальных кандидатов на выборах депутатов законодательного собрания Южного Урала и органов местного самоуправления. Члены рабочих групп комиссий по приему документов проконсультируют о порядке выдвижения и регистрации, о сроках и формах агитации, об открытии избирательного счета и других вопросах по этой тематике», — сообщается в telegram-канале избиркома.

«Школа кандидатов» будет работать 18 июня. Желающих стать депутатами ждут с 10:00 до 14:00 часов.

Выборы в областное заксобрание, а также в собрания депутатов 39 городских и муниципальных округов пройдут с 12 по 14 сентября. Всего планируется распределить 60 мандатов депутатов областного и 683 — местных парламентов. Выдвижение кандидатов уже началось.

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Избирком Челябинской области проведет день открытых дверей «Школа кандидатов» для кандидатов в депутаты. Об этом сообщили в пресс-службе избирательной комиссии региона. «В избирательной комиссии региона и во всех территориальных избирательных комиссиях Челябинской области, организующих выборы, состоится день открытых дверей для потенциальных кандидатов на выборах депутатов законодательного собрания Южного Урала и органов местного самоуправления. Члены рабочих групп комиссий по приему документов проконсультируют о порядке выдвижения и регистрации, о сроках и формах агитации, об открытии избирательного счета и других вопросах по этой тематике», — сообщается в telegram-канале избиркома. «Школа кандидатов» будет работать 18 июня. Желающих стать депутатами ждут с 10:00 до 14:00 часов. Выборы в областное заксобрание, а также в собрания депутатов 39 городских и муниципальных округов пройдут с 12 по 14 сентября. Всего планируется распределить 60 мандатов депутатов областного и 683 — местных парламентов. Выдвижение кандидатов уже началось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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