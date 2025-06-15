Избирком Челябинской области отправит в школу кандидатов в депутаты

Избирком Челябинской области проведет день открытых дверей «Школа кандидатов» для кандидатов в депутаты. Об этом сообщили в пресс-службе избирательной комиссии региона.
«В избирательной комиссии региона и во всех территориальных избирательных комиссиях Челябинской области, организующих выборы, состоится день открытых дверей для потенциальных кандидатов на выборах депутатов законодательного собрания Южного Урала и органов местного самоуправления. Члены рабочих групп комиссий по приему документов проконсультируют о порядке выдвижения и регистрации, о сроках и формах агитации, об открытии избирательного счета и других вопросах по этой тематике», — сообщается в telegram-канале избиркома.
«Школа кандидатов» будет работать 18 июня. Желающих стать депутатами ждут с 10:00 до 14:00 часов.
Выборы в областное заксобрание, а также в собрания депутатов 39 городских и муниципальных округов пройдут с 12 по 14 сентября. Всего планируется распределить 60 мандатов депутатов областного и 683 — местных парламентов. Выдвижение кандидатов уже началось.
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