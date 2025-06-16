Челябинская ЕР провела ротацию руководящих кадров

На конференции Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия» 16 июня обновлен состав руководящих органов. Как передает корреспондент URA.RU, обновлен состав областного президиума и регионального политсовета (РПС).
«Из состава президиума выведены Максим Голощапов и Вадим Воробей. В состав президиума введены Юрий Кузнецов и Владислав Уланов», — сообщил корреспондент.
Воробей входил в состав президиума как председатель регионального совета сторонников партии, Голощапов как руководитель регионального отделения МГЕР. В марте челябинскую МГЕР возглавил Уланов, а Голощапов перешел на работу в гордуму Челябинска и стал советником спикера Сергея Буякова. Кузнецов до октября 2014 года занимал пост главы Тракторозаводского района Челябинска, а затем был назначен заместителем председателя правительства региона.
Из регионального политсовета выведены Воробей и Голощапов, экс-глава Курчатовского района Сергей Антипов, экс-мэр Чебаркуля Светлана Виноградова, экс-глава Калининского района Владимир Шамне и бывший спикер собрания депутатов Троицка Василий Хасанов. Антипов и Виноградова потеряли партийные посты так как уже не являются главами, Шамне теперь вице-мэр Челябинска, а Хасанов ушел на СВО.
Новыми членами регионального политсовета стали глава Траткорогозаводского района Татьяна Букреева, глава Ленинского района Ольга Гущина, глава Калининского района Сергей Колесник и глава Курчатовского района Константин Матыгин. Также в состав РПС введен Уланов.
В Челябинске собрались 159 единороссов со всего региона. Ключевыми участниками стали члены регионального политсовета и кадровой комиссии, действующие депутаты заксобрания и победители праймериз. Основной темой конференции является утверждение кандидатов на выборы, которые состоятся в сентябре Выбирать будут депутатов собраний 36 городов и районов региона, а также областного парламента. В регионе планируется распределить 791 мандат, в том числе 60 мандатов депутатов заксобрания — половину по округам, половину по партийным спискам.
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