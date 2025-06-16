16 июня 2025

Свердловский подполковник из зоны спецоперации остался без пенсии

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Мужчина ушел на фронт в прошлом году (архивное фото)
Мужчина ушел на фронт в прошлом году (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военный пенсионер из Камышловского района (Свердловская область) в звании подполковника, участвующий в спецоперации РФ на Украине, остался без компенсации военной пенсии. Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов.

«В прошлом году он заключил контракт с Минобороны. С июня по октябрь 2024 года был на СВО. И тоже за этот период не получил компенсацию», — написал депутат в своем Telegram-канале. Он уже отправил запрос в военное ведомство.

Ранее в аналогичную ситуацию попал военный пенсионер из Асбеста. Положенную выплату мужчина перестал получать с мая 2024 года. После нескольких обращений Иванова бойцу перечислили средства, однако перерасчет сделали не за весь период, а текущую компенсацию не перестали выплачивать. На данный момент в ситуации разбирается Минобороны.

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Военный пенсионер из Камышловского района (Свердловская область) в звании подполковника, участвующий в спецоперации РФ на Украине, остался без компенсации военной пенсии. Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов. «В прошлом году он заключил контракт с Минобороны. С июня по октябрь 2024 года был на СВО. И тоже за этот период не получил компенсацию», — написал депутат в своем Telegram-канале. Он уже отправил запрос в военное ведомство. Ранее в аналогичную ситуацию попал военный пенсионер из Асбеста. Положенную выплату мужчина перестал получать с мая 2024 года. После нескольких обращений Иванова бойцу перечислили средства, однако перерасчет сделали не за весь период, а текущую компенсацию не перестали выплачивать. На данный момент в ситуации разбирается Минобороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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