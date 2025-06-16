Свердловский подполковник из зоны спецоперации остался без пенсии

Военный пенсионер из Камышловского района (Свердловская область) в звании подполковника, участвующий в спецоперации РФ на Украине, остался без компенсации военной пенсии. Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов.
«В прошлом году он заключил контракт с Минобороны. С июня по октябрь 2024 года был на СВО. И тоже за этот период не получил компенсацию», — написал депутат в своем Telegram-канале. Он уже отправил запрос в военное ведомство.
Ранее в аналогичную ситуацию попал военный пенсионер из Асбеста. Положенную выплату мужчина перестал получать с мая 2024 года. После нескольких обращений Иванова бойцу перечислили средства, однако перерасчет сделали не за весь период, а текущую компенсацию не перестали выплачивать. На данный момент в ситуации разбирается Минобороны.
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