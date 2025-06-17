На свердловском заводе число рабочих сократилось более, чем в десять раз

На Нижнетуринском машиностроительном заводе «Вента», где ранее трудились 4000 рабочих, сейчас занято около 300 человек. Об этом URA.RU сообщил гендиректор предприятия Александр Балашов.
"Сейчас на самом заводе работает около 300 человек. А на самом юридическом лице (ПАО "Вента" — прим. ред.) работает два человека", — сказал он. На другие вопросы Балашов отвечать не стал и бросил трубку.
Согласно годовому отчету, выручка компании падает с 2019 года. Если тогда этот показатель составил 141,8 млн рублей, то по итогам 2024 года — всего 9,9 млн рублей. При этом в 2023 году убытки "Венты" составили 9,4 млн рублей, а по итогам прошлого года предприятие получило прибыль в 5,4 млн рублей.
В 2023 году URA.RU сообщало, что ранее на заводе «Вента» трудились порядка 4000 сотрудников. Уже в позапрошлом году численность работников предприятия составила всего 400 человек.
В марте стало известно, что предприятиям Свердловской области требуется более 60 тысяч сотрудников. В основном от дефицита кадров страдает промышленность. Больше всего в отрасли не хватает слесарей, сварщиков, энергетиков, токарей.
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