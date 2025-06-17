На свердловском заводе число рабочих сократилось более, чем в десять раз

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Количество работников на заводе сократилось с 4000 до 300
Количество работников на заводе сократилось с 4000 до 300 Фото:

На Нижнетуринском машиностроительном заводе «Вента», где ранее трудились 4000 рабочих, сейчас занято около 300 человек. Об этом URA.RU сообщил гендиректор предприятия Александр Балашов.

"Сейчас на самом заводе работает около 300 человек. А на самом юридическом лице (ПАО "Вента" — прим. ред.) работает два человека", — сказал он. На другие вопросы Балашов отвечать не стал и бросил трубку.

Согласно годовому отчету, выручка компании падает с 2019 года. Если тогда этот показатель составил 141,8 млн рублей, то по итогам 2024 года — всего 9,9 млн рублей. При этом в 2023 году убытки "Венты" составили 9,4 млн рублей, а по итогам прошлого года предприятие получило прибыль в 5,4 млн рублей.

В 2023 году URA.RU сообщало, что ранее на заводе «Вента» трудились порядка 4000 сотрудников. Уже в позапрошлом году численность работников предприятия составила всего 400 человек.

В марте стало известно, что предприятиям Свердловской области требуется более 60 тысяч сотрудников. В основном от дефицита кадров страдает промышленность. Больше всего в отрасли не хватает слесарей, сварщиков, энергетиков, токарей.

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На Нижнетуринском машиностроительном заводе «Вента», где ранее трудились 4000 рабочих, сейчас занято около 300 человек. Об этом URA.RU сообщил гендиректор предприятия Александр Балашов. "Сейчас на самом заводе работает около 300 человек. А на самом юридическом лице (ПАО "Вента" — прим. ред.) работает два человека", — сказал он. На другие вопросы Балашов отвечать не стал и бросил трубку. Согласно годовому отчету, выручка компании падает с 2019 года. Если тогда этот показатель составил 141,8 млн рублей, то по итогам 2024 года — всего 9,9 млн рублей. При этом в 2023 году убытки "Венты" составили 9,4 млн рублей, а по итогам прошлого года предприятие получило прибыль в 5,4 млн рублей. В 2023 году URA.RU сообщало, что ранее на заводе «Вента» трудились порядка 4000 сотрудников. Уже в позапрошлом году численность работников предприятия составила всего 400 человек. В марте стало известно, что предприятиям Свердловской области требуется более 60 тысяч сотрудников. В основном от дефицита кадров страдает промышленность. Больше всего в отрасли не хватает слесарей, сварщиков, энергетиков, токарей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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