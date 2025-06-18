В челябинском районе лагерь, на который жаловались родители, прекратил работу

Лагерь «Десантник» в Серпиевке под Катав-Ивановском (Челябинская область) завершил работу из-за конфликта между организатором Алексеем Воробьевым и администраций района. Воробьев в разговоре с URA.RU заявил, что из четырех смен ни одна не состоится. Власти решили взять инициативу на себя.
«Я подал заявку на получение президентского гранта. Предусмотрел софинансирование проекта, ожидая его от администрации. Однако та отказалась выделять деньги. При главе Николае Шимановиче средства были, а теперь не стало», — пожаловался URA.RU Воробьев.
Собеседник добавил, что недостающее власти предложили взять с родителей, однако он этого делать не будет. Заявка была подана на два млн рублей. Предполагалось, что еще 800 тысяч на питание выделит муниципалитет, он же оплатит работу педагогов. На всю сумму в течение четырех смен должны были отдохнуть 500 детей, причем, в первую планировался заезд трудных подростков со всего горнозаводского края. От грантовых средств организатор заранее отказался.
«На межведомственной комиссии мы попросили от Воробьева предоставить смету расходов, чтобы понимать, сколько денег врио главы района Александр Васильев готов выделить. Но сметы не дождались», — рассказала URA.RU и.о. начальника управления образования Наталья Калинина.
Руководитель подчеркнула, что финансировать власти готовы, но могут это сделать при наличии документации. Дальше история переросла в конфликт. Депутат Воробьев, возглавляющий Союз десантников РФ по району, выступил с критикой руководства в социальных сетях. Прикладывать смету он не стал, отметив URA.RU, что власти лучше знают, сколько и на какие продукты понадобится средств.
Чтобы не потерять, власти, отметила Калинина, задумались о проведении лагеря собственными силами. Первую смену, если все пойдет по плану, соберут в августе неподалеку от привычного места.
Зимой 2023 года родители выступили против поборов в лагере. Тогда они заявили, что подписав договор о безвозмездном оказании услуг, вынуждены были сдать по 1,5 тысячи рублей. Самому лагерю родители и дети дали положительную оценку. В 2024 году «Десантник» отметил пятилетие.
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