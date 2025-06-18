Промышленные роботы, запущенные в массовое производство в Челябинске, разыграли шахматную партию на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент URA.RU.
«Перед вами шахматная партия, которую разыгрывают две роботизированные руки. Каждый ход в точности повторяет реальную игру между легендарным гроссмейстером уроженцем Челябинской области Анатолием Карповым и чемпионом Болгарии Веселином Топаловым. Роботизированные манипуляторы, воспроизводящие партии, созданы на ООО „Завод роботов“, — сообщается на стенде.
Сам стенд — который журналистка и блогер Ксения Собчак назвала одним из самых ярких и запоминающихся — отражает промышленный, экономический и инвестиционный потенциал, а также развитие цифровых технологий. Делегацию региона возглавляет губернатор Алексей Текслер. Завтра представители региона проведут тематическую сессию «Стратегия роботизации. Составляющие успеха».
Участие в Петербургском международном экономическом форуме, который начнется в Санкт-Петербурге 18 июня, подтвердили свыше 20 тысяч представителей из 140 государств, заявил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков. На форум планируют прибыть представители политических кругов примерно из 50 государств, среди которых лидеры Абхазии, Республики Сербской и Южной Осетии, а также заместители премьер-министров Армении, Азербайджана, Вьетнама, Ирана, Лаоса, Танзании и Мьянмы.
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