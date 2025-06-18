Технолог рассказала, как правильно хранить кисломолочные продукты летом

Летняя жара создает особые требования к хранению молочной продукции. В таких условиях сохранить свежесть продуктов, особенно кисломолочных, становится настоящим испытанием. Неправильное хранение молочки может привести не только к порче продуктов, но и к пищевым отравлениям. Как правильно хранить кисломолочную продукцию и обезопасить себя и близких, URA.RU рассказала технолог и микробиолог Марина Сахарова.
Правило хранения кисломолочной продукции летом
«Главный враг любой кисломолочной продукции — тепло», — объясняет биолог Марина Сахарова. По словам эксперта, оптимальная температура хранения творога, сметаны, йогуртов, ряженки, кефира и простокваши составляет от +2°C до +4°C. Именно в этом диапазоне размножение бактерий замедляется, а продукт сохраняет свои полезные свойства.
«Большинство современных холодильников имеют зоны с различными температурными режимами. Кисломолочные продукты следует хранить на верхних полках — там обычно поддерживается самая низкая температура. Нижние полки и дверцы холодильника для молочки не подходят — там теплее», — поясняет Сахарова.
Сроки хранения кисломолочной продукции
В летнюю жару сроки годности кисломолочных продуктов сокращаются. Даже если на упаковке указан длительный срок хранения, эксперты рекомендуют ориентироваться на следующие временные рамки:
- Творог в закрытой фабричной упаковке – 3-4 суток
- Творог после вскрытия упаковки – не более 24 часов
- Домашний творог без консервантов – до 36 часов
- Сметана, ряженка, простокваша, кефир после вскрытия – максимум 1-2 дня
«Я рекомендую летом приобретать кисломолочные продукты небольшими порциями, которые как раз можно употребить за один-два дня. Так, понятное дело, снижаются риски порчи и пищевых отравлений», — советует Марина Сахарова.
В какой упаковке хранить кисломолочную продукцию летом
При выборе кисломолочных продуктов в магазине обращайте внимание на целостность упаковки. Она должна быть герметичной, без повреждений и вздутий.
«Лучший вариант — продукция в вакуумной упаковке или герметичном контейнере. Такие упаковки лучше защищают от проникновения бактерий», — отмечает эксперт.
После вскрытия упаковки рекомендуется переложить продукт в стеклянную или керамическую ёмкость с плотной крышкой. Пластиковые контейнеры также подойдут, но стекло и керамика лучше сохраняют низкую температуру.
«Важно минимизировать контакт продукта с воздухом. Чем меньше кисломолочный продукт контактирует с окружающей средой, тем дольше он сохраняет свежесть», — поясняет Сахарова.
Как распознать испорченный продукт
Даже при соблюдении всех правил хранения кисломолочные продукты могут испортиться. Как понять, что продукт уже непригоден к употреблению:
«Существует несколько определенных и явных признаков порчи, — рассказывает Марина Сахарова. — Во-первых, обращайте внимание на запах. Горький или неприятный кислый запах — первый сигнал о том, что продукт испорчен. Во-вторых, изменение консистенции — появление комков, расслоение, изменение цвета. В-третьих, появление плесени или нехарактерных пятен».
Эксперт подчеркивает, что при обнаружении любого из этих признаков продукт необходимо немедленно утилизировать. Даже если срок годности по этикетке ещё не истек.
Как транспортировать кисломолочную продукцию в жару
Летом особое внимание следует уделить транспортировке кисломолочных продуктов из магазина домой. В жаркую погоду даже 15-20 минут без холодильника могут существенно повлиять на качество продукта.
«Для транспортировки молочных продуктов в жару используйте термосумку или изотермический пакет, — рекомендует Сахарова. — Если таких нет, постарайтесь как можно быстрее доставить продукты домой и сразу поместить в холодильник. Планируйте покупки так, чтобы кисломолочные продукты приобретались в последнюю очередь, непосредственно перед возвращением домой».
Правильные условия хранения в магазине
Качественное хранение начинается еще в магазине. Обращайте внимание на температуру в холодильниках торговой точки.
«К сожалению, не все магазины соблюдают температурный режим хранения кисломолочных продуктов, — отмечает эксперт. — Если вы видите, что творог или йогурты хранятся в теплой витрине или холодильник работает недостаточно эффективно, лучше воздержаться от покупки. Такие продукты могут начать портиться еще до того, как вы принесете их домой».
Особенности хранения разных видов кисломолочных продуктов
Марина Сахарова отмечает, что разные виды кисломолочной продукции имеют свои особенности хранения:
Творог наиболее чувствителен к повышению температуры. Его лучше хранить в самой холодной части холодильника. Если вы покупаете развесной творог на рынке, обязательно переложите его в герметичный контейнер и употребите в течение суток.
Йогурты с живыми культурами требуют особенно строгого соблюдения температурного режима. Если йогурт был подвержен воздействию высоких температур, полезные бактерии могут погибнуть, а патогенные — активно размножиться.
Кефир и простокваша после вскрытия быстро теряют свои полезные свойства. Пейте их в течение суток после открытия упаковки.
Сметана может храниться немного дольше других кисломолочных продуктов благодаря высокому содержанию жира, но и ее не стоит держать открытой более двух дней.
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