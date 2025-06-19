Черная ножка и бактериальный рак: 7 опасных болезней перцев и способы защиты от них

Перец — теплолюбивая культура, поэтому обычно его выращивают в теплицах. Из-за высокой влажности и высокой температуры в тепличных условия растения могут заболеть грибковыми, бактериальными и вирусными заболеваниями. О том, какие существуют болезни у перцев, и как спасти растения — в материале URA.RU.
Почему появляются болезни перцев
Болезни перцев могут появляться из-за неправильного ухода, инфекционных заболеваний и неблагоприятных погодных условий, сообщили в Россельхознадзоре. К примеру, к болезням может привести неправильный полив — избыток или недостаток влаги, использование холодной воды. Загущенные посадки также могут стать причиной гибели растений.
В этом случае корни растений спутываются, им недостает кислорода и питательных веществ. Недостаток или избыток удобрений приводит к ослаблению растений. Температурные перепады также негативно влияют на развитие растений.
По данным ведомства, болезни могут проявляться через некачественные семена. «Споры грибов или бактерии могут оставаться на поверхности или внутри семян. При посадке такие семена приводят к заражению рассады на ранних этапах ее роста», — говорится на сайте ведомства.
Основные заболевания перцев и причины появления
Болезни перцев делятся на грибковые, бактериальные и вирусные.
- Грибковые (черная ножка, серая гниль, фитофтороз) — возникают из-за высокой влажности и загущенности посадок.
- Бактериальные (бактериальный рак, бактериальная пятнистость) — бактерии проникают в растения через повреждения, распространяются по сосудистой системе.
- Вирусные (табачная мозаика, вирус курчавости) — передаются через насекомых, зараженные инструменты или семена.
Признаки грибковых заболеваний, как бороться
Черная ножка
При этом заболевании появляется потемнение и размягчение тканей у основания стебля. Заметно увядают и желтеют нижние листья, а от почвы появляется запах гнили. Основной способ заражения: споры грибков, вызывающих болезнь, могут годами находиться в почве и активироваться при высокой влажности.
Как бороться: для борьбы с черной ножкой также используют биопрепараты на основе полезных микроорганизмов. Например, «Алирин-Б», «Гамаир», «Трихоцин». Эти средства подавляют рост и развитие возбудителей заболевания.
Народные средства: развести раствор соды 1 чайную ложку на стакан воды. Им поливают почву раз в неделю.
Серая гниль
При этом заболевании на плодах появляются гнилостные пятна оливкового цвета, на листьях и стеблях — бурые мокнущие пятна. В запущенном виде на пятнах образуется серый налет — мицелий гриба. Основной способ заражения: грибок появляется при высокой влажности воздуха и температура около +20 градусов. Споры гриба переносятся насекомыми, ветром и водой, попадают в растения через механические повреждения или укусы насекомых.
Как бороться: обработать и заболевшие, и здоровые кусты фунгицидами — препаратами против грибка. Они бывают химическими (например, «Скор», «Раек», «Танос») и биологическими («Фитоспорин», «Триходерма», «Алирин?Б»).
Народные средства:
Раствор молока: к 9 литрам воды следует добавить 1 литр молока. Опрыскивание рекомендуется проводить еженедельно не менее двух–трех раз, предпочтительно в вечерние часы.
Меловая взвесь: в 1 литре подогретой воды растворить две столовые ложки измельченного мела. Полученным раствором поливать растения под корень
Раствор йода: развести 10 капель йода на 10 литров воды. Обработку проводить по листовой поверхности растений.
Фитофтороз
При этом заболевании на листьях перцев появляются темно-бурые пятна с водянистой зоной. В запущенном виде листья опадают. На стеблях образуется гниль, кора легко снимается, при высокой влажности стебли покрываются светлым налетом. На зараженных плодах появляется водянистая пятнистость, а позже — гниение. Основной способ заражения — от зараженных растительных остатков в почве или семян.
Как бороться: Больные плоды и части растений, а нередко и кусты целиком, убирают за территорию участка, чтобы не допустить распространения инфекции. Применяют химические фунгициды («Квадрис», «Скор», «Консенто») или биопрепараты («Фитоспорин-М», «Триходермин»).
Народные средства:
Чесночный настой: залить один стакан измельченных зубчиков чеснока с молодыми побегами десятью литрами воды и настоять сутки. После этого раствор следует процедить и добавить два грамма марганцовки. Опрыскивание рекомендуется проводить два раза.
Солевой раствор: растворить один стакан соли в ведре воды и опрыскивать грядки в течение недели.
Признаки бактериальных заболеваний, как бороться
Бактериальный рак
При этом заболевании на листья плодах и стеблях перцев появляются небольшие темных пятна с белесыми серединками. Позже они сливаются, что приводит к увяданию листьев. Основной способ заражения — бактерии могут переноситься с одного растения на другое через насекомых и зараженный рабочий инвентарь.
Как бороться: бактериальный рак перца плохо поддается лечению, поэтому оптимальным вариантом считается удаление всех инфицированных кустов.
Народные средства: на ранней стадии опрыскивание 1-процентным раствором медного купороса.
Бактериальная пятнистость
На поверхности листьев образуются небольшие водянистые пятна, которые особенно хорошо видны при освещении. По мере увеличения их диаметр достигает 1–2 мм, после чего пятна темнеют до черного цвета, однако сохраняют светло-желтую кайму. У молодых листьев пораженные участки распределяются равномерно по всей пластине, тогда как у старых листьев пятна преимущественно появляются по краям. Основной способ заражения — через почву, растительные остатки и семена, где и сохраняется возбудитель.
Как бороться: на начальной стадии можно использовать медьсодержащие препараты. Также эффективны биопрепараты, такие как «Фитоспорин-М». Также рекомендуется удалить пораженные части растений.
Признаки вирусных заболеваний, как бороться
Табачная мозаика
При этом заболевании листья перца становятся пестро, мозаично окрашенными в желтый, черный и светло-зеленый цвета. Происходит деформация и чернение листьев, в некоторых случаях массовое опадание. Растение начинает отставать в росте, а плоды получаются маленькие и деформированные. Основной способ заражения — между растениями контактным путем.
Как бороться: избавиться от вируса табачной мозаики на листьях невозможно. Пораженные кустарники выкорчевывают и сжигают, а садовые инструменты дезинфицируют.
Вирус курчавости
Заболев этим вирусом при бутонизации листья перца начинают не только курчавиться, но и буреть. Подросшие растения останавливается в развитии, а новые завязи не появляются. Основной способ заражения — перенос тлями.
Как бороться: вирус курчавости у перца не лечится. При появлении признаков заболевания больные растения удаляют и сжигают.
Профилактика болезней перца в огороде
- Соблюдать севооборот. Не выращивать перцы на одной грядке два года подряд, не сажать их после томатов, баклажанов, картофеля.
- Обрабатывать грунт перед посадкой. Для рассады — прокаливать в духовке или проливать «Фитоспорином».
- Не загущать посадки. Оптимальное расстояние между растениями — 30–35 см, между рядами — 50 см.
- Регулярно проветривать теплицы. Повышенная влажность воздуха провоцирует распространение грибков.
- Осенью перекапывать почву, удалять все растительные остатки и сорняки.
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