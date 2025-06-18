Экс-сотруднице опеки ужесточили приговор по делу о гибели Далера в Екатеринбурге

Свердловский областной суд ужесточил приговор бывшей сотруднице опеки Евгении Вознесенской, курировавшей семью, в которой жил погибший в Екатеринбурге шестилетний Далер Бобиев. Вместо оплаты штрафа она отправится в колонию, рассказали URA.RU в прокуратуре.
«Евгении Вознесенской назначено два года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Судом на основании ст. 82 УК РФ применена к осужденной отсрочка – отбывать наказание она будет по достижению ребенком 14-летнего возраста», — пояснили там. При новом рассмотрении дела суд исключил из числа смягчающих наказание обстоятельств явку с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступления.
Первый приговор Вознесенская получила 19 августа — 110 тысяч рублей штрафа. Тогда гособвинитель просил отправить ее в колонию-поселение на 1,5 года. После второго рассмотрения дела размер штрафа подняли до 200 тысяч и запретили два года занимать должности в педагогической сфере.
По версии следствия, в начале декабря 2022 года Вознесенская не провела проверку в семье Далера и своевременно не вскрыла факт его смерти. Несмотря на это, она внесла ложные сведения о якобы проведенной проверке. Позже документ стал основанием для продолжения получения выплат опекуншей Вероникой Наумовой.
Труп Бобиева нашли в конце июня 2023 года. Сначала Наумова уверяла, что мальчик сбежал из дома. Тысячи волонтеров, неравнодушных и полицейских вышли его искать. Когда тело обнаружили в гараже Наумовых, опекунша попала в СИЗО. Все о громкой истории — в сюжете агентства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!