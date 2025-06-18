Экс-сотруднице опеки ужесточили приговор по делу о гибели Далера в Екатеринбурге

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Вознесенская отправится в колонию после 14-летия ее ребенка
Вознесенская отправится в колонию после 14-летия ее ребенка Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев

Свердловский областной суд ужесточил приговор бывшей сотруднице опеки Евгении Вознесенской, курировавшей семью, в которой жил погибший в Екатеринбурге шестилетний Далер Бобиев. Вместо оплаты штрафа она отправится в колонию, рассказали URA.RU в прокуратуре.

«Евгении Вознесенской назначено два года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Судом на основании ст. 82 УК РФ применена к осужденной отсрочка – отбывать наказание она будет по достижению ребенком 14-летнего возраста», — пояснили там. При новом рассмотрении дела суд исключил из числа смягчающих наказание обстоятельств явку с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Первый приговор Вознесенская получила 19 августа — 110 тысяч рублей штрафа. Тогда гособвинитель просил отправить ее в колонию-поселение на 1,5 года. После второго рассмотрения дела размер штрафа подняли до 200 тысяч и запретили два года занимать должности в педагогической сфере.

По версии следствия, в начале декабря 2022 года Вознесенская не провела проверку в семье Далера и своевременно не вскрыла факт его смерти. Несмотря на это, она внесла ложные сведения о якобы проведенной проверке. Позже документ стал основанием для продолжения получения выплат опекуншей Вероникой Наумовой.

Труп Бобиева нашли в конце июня 2023 года. Сначала Наумова уверяла, что мальчик сбежал из дома. Тысячи волонтеров, неравнодушных и полицейских вышли его искать. Когда тело обнаружили в гараже Наумовых, опекунша попала в СИЗО. Все о громкой истории — в сюжете агентства.

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Свердловский областной суд ужесточил приговор бывшей сотруднице опеки Евгении Вознесенской, курировавшей семью, в которой жил погибший в Екатеринбурге шестилетний Далер Бобиев. Вместо оплаты штрафа она отправится в колонию, рассказали URA.RU в прокуратуре. «Евгении Вознесенской назначено два года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Судом на основании ст. 82 УК РФ применена к осужденной отсрочка – отбывать наказание она будет по достижению ребенком 14-летнего возраста», — пояснили там. При новом рассмотрении дела суд исключил из числа смягчающих наказание обстоятельств явку с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Первый приговор Вознесенская получила 19 августа — 110 тысяч рублей штрафа. Тогда гособвинитель просил отправить ее в колонию-поселение на 1,5 года. После второго рассмотрения дела размер штрафа подняли до 200 тысяч и запретили два года занимать должности в педагогической сфере. По версии следствия, в начале декабря 2022 года Вознесенская не провела проверку в семье Далера и своевременно не вскрыла факт его смерти. Несмотря на это, она внесла ложные сведения о якобы проведенной проверке. Позже документ стал основанием для продолжения получения выплат опекуншей Вероникой Наумовой. Труп Бобиева нашли в конце июня 2023 года. Сначала Наумова уверяла, что мальчик сбежал из дома. Тысячи волонтеров, неравнодушных и полицейских вышли его искать. Когда тело обнаружили в гараже Наумовых, опекунша попала в СИЗО. Все о громкой истории — в сюжете агентства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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