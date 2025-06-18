Эксперты по недвижимости объяснили, почему Челябинск лидирует по росту цен на жилье

Челябинск вошел в топ-3 городов РФ, где за последние пять лет сильнее всего выросли цены на жилье. В мегаполисе они увеличились больше, чем в два раза. О причинах рассказал руководитель «Циан Аналитики» Алексей Попов.
«За последние пять лет цены на жилье в Челябинске увеличились на 221%. Мегаполис обошла лишь Самара, где стоимость квартир выросла на 229%. Так же цены на жилье резко поднялись в Омске — до 203%. Такие показатели связаны с активным спросом из-за увеличения доходов жителей, занятых в промышленности», — цитирует Попова сайт единый ресурс застройщика (ЕРЗ).
В свою очередь, управляющий директор агентства недвижимости «Метриум» Руслан Сырцов подчеркнул, что среди всех городов РФ инвестор скорее предпочтет вложиться в недвижимость Москвы, Сочи, Санкт-Петербурга или городов на Урале. Инвестиционная привлекательность таких миллионников связана с общеэкономической ситуацией в регионе, прогнозом спроса, а также миграционным потоком и постоянным притоком рабочей силы.
В июне 2025 года в Челябинске стоимость квадратного метра в новостройках превысила 153 000 рублей. В среднем новое жилье в городе продается по 8 236 000 рублей за объект. Стоимость квартир на вторичке достигла 100 000 рублей за «квадрат». Квартиры площадью 55 квадратных метров на вторичном рынке продаются в среднем по 5 500 000 за объект.
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