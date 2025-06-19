В ЯНАО вырастут розничные цены на газ

На Ямале с 1 июля вырастут цены на газ в розницу. Изменения предполагаются в пределах 10%. Об этом сообщают в окружном правительстве.
Как следует из приказа окружного департамента тарифной политики Ямала, с 1 июля 2025 года на территории округа вырастут розничные цены на газ, реализуемый населению. Тарифы утверждаются дифференцированно по территориям обслуживания отдельными поставщиками топлива.
Так, по данным источника, стоимость газа от ООО Газпром межрегионгаз Север» составит 6 153 рубля за куб. м., от ООО «Пургазсервис» (в Уренгое, Тарко-Сале, в районе Пурпе Губкинского) – 6 313 рублей за куб м. Дешевле топливо от ООО Горгаз» (Губкинский), где стоимость кубометра оценивается в 5 785 рублей. В среднем, рост тарифов по сравнению с ценами 2024 года составил около 10%.
В департаменте тарифной политики рост цен объяснили синхронизацией с изменениями, которые определяет антимонопольная служба. «Проект приказа предполагает пересмотр розничных цен на газ для синхронизации с изменениями, определяемыми ФАС», – сообщили в ведомстве.
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