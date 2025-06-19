Свердловская область впервые попала в топ-10 рейтинга, за которым следит Кремль

Свердловская область заняла десятое место в нацрейтинге состояния инвестиционного климата регионов от Агентства стратегических инициатив — впервые за все время. Его итоги презентовали на полях Петербургского международного экономического форума.
«Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата АСИ оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса. В фокусе рейтинга — выявление и устранение административных барьеров, с которыми сталкивается бизнес», — прокомментировала у себя в telegram-канале гендиректор АСИ Светлана Чупшева.
В 2024 году Свердловская область была на 11 месте, в 2023-м — на 35-м. Низкие позиции в нацрейтинге бьют по имиджу губернаторов, ведь по этим показателям в администрации президента оценивают и глав субъектов. Экс-губернатора Евгения Куйвашева в свое время низкие позиции региона в нацрейтинга заботили.
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