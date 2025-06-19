19 июня 2025

Свердловская область впервые попала в топ-10 рейтинга, за которым следит Кремль

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловская область с каждым годом улучшает позиции в рейтинге
Свердловская область с каждым годом улучшает позиции в рейтинге Фото:

Свердловская область заняла десятое место в нацрейтинге состояния инвестиционного климата регионов от Агентства стратегических инициатив — впервые за все время. Его итоги презентовали на полях Петербургского международного экономического форума. 

«Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата АСИ оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса. В фокусе рейтинга — выявление и устранение административных барьеров, с которыми сталкивается бизнес», — прокомментировала у себя в telegram-канале гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

В 2024 году Свердловская область была на 11 месте, в 2023-м — на 35-м. Низкие позиции в нацрейтинге бьют по имиджу губернаторов, ведь по этим показателям в администрации президента оценивают и глав субъектов. Экс-губернатора Евгения Куйвашева в свое время низкие позиции региона в нацрейтинга заботили.

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Свердловская область заняла десятое место в нацрейтинге состояния инвестиционного климата регионов от Агентства стратегических инициатив — впервые за все время. Его итоги презентовали на полях Петербургского международного экономического форума.  «Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата АСИ оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса. В фокусе рейтинга — выявление и устранение административных барьеров, с которыми сталкивается бизнес», — прокомментировала у себя в telegram-канале гендиректор АСИ Светлана Чупшева. В 2024 году Свердловская область была на 11 месте, в 2023-м — на 35-м. Низкие позиции в нацрейтинге бьют по имиджу губернаторов, ведь по этим показателям в администрации президента оценивают и глав субъектов. Экс-губернатора Евгения Куйвашева в свое время низкие позиции региона в нацрейтинга заботили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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