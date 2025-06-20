Песков рассказал, при каких условиях встретятся Путин и Трамп

Личной встречи президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа пока не планируется. Лидеры двух государств регулярно общаются по телефону
«Президенты регулярно общаются по телефону, это содержательное общение и импульсы они посылают. Субстанция настолько сложная, что сначала должна быть выполнена „домашняя работа“ на экспертном уровне. Для фиксации этой „домашней работы“ можно заводить речь о встрече на высшем уровне», — подчеркнул представитель Кремля на брифинге, который прошел на площадке ПМЭФ. Слова Пескова передает корреспондент URA.RU, освещающий события форума.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уже отмечал, что личная встреча президентов России и США требует длительной и тщательной подготовки, и в настоящее время конкретные договоренности по ее организации отсутствуют. Посол РФ в США Александр Дарчиев также подчеркивал, что подготовительная работа ведется, но обсуждение самой встречи пока не ведется. Ранее сообщалось, что даже новый телефонный разговор между лидерами пока не планируется.
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