Люди смогут дольше жить благодаря обезьянам

Пожилые приматы, находящиеся в Курчатовском комплексе медицинской приматологии, стали объектом исследований российских ученых, которые ищут биомаркеры долголетия и изучают влияние питания на продолжительность жизни. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил директор Российского научного центра хирургии имени академика Б.В. Петровского Константин Котенко.
«В Курчатовском комплексе медицинской приматологии собрана уникальная коллекция стареющих (возрастных) обезьян. Предлагаем: оценить биомаркеры старения у приматов и человека, сопоставить возрастные изменения приматов и человека по всем органам и системам, разработать план исследований по оценке эффективности препаратов, в том числе по борьбе с саркопенией», — рассказал Котенко. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Как отметил Котенко, исследование пожилых обезьян может дать новые данные о процессах старения у млекопитающих, в том числе у человека. По мнению ученых, выявление общих механизмов позволит приблизиться к разработке эффективных методов замедления возрастных изменений.
В ходе сессии специалист подчеркнул, что благодаря улучшенному питанию приматы стали не только дольше жить, но и активнее размножаться. Подобные тенденции могут стать примером для разработки мер по решению демографических проблем и повышения качества жизни населения. «Но макаки отвыкли от воспитания детей, решили что это игрушка», — подчеркнул Котенко.
Ранее на ПМЭФ министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что у лиц с индексом массы тела (ИМТ) свыше 40 продолжительность жизни может сокращаться на срок до 10 лет. Глава Минздрава уточнил, что при ИМТ в диапазоне от 30 до 35 летальная перспектива снижается примерно на два-четыре года, пишет RT. Мурашко также обратил внимание на тот факт, что избыточная масса тела нередко сопровождается развитием артериальной гипертензии, сердечно-сосудистых заболеваний и ишемических состояний.
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