«Энтеромикс» против рака: в России начали тестировать новую вакцину

В России стартовали клинические испытания противораковой вакцины «Энтеромикс». Об этом сообщил главный онколог Министерства здравоохранения Андрей Каприн.
«Наш институт первый, которому доверено проводить открытое, одноцентровое клиническое исследование первой фазы с участием этой вакцины», — сказал Каприн. Его заявление прозвучало на площадке ПМЭФ-2025.
Главный онколог уточнил, что в исследовании примут участие 48 добровольцев. Он подчеркнул, что токсический эффект от вакцины незначительный.
Ранее в России были разработаны и другие инновационные препараты для лечения онкологических заболеваний, такие как радиофармацевтическое средство «Ракурс» на основе отечественного сырья и препарат «Афотид», не имеющий мировых аналогов. Эти разработки направлены на импортозамещение и повышение доступности современных методов терапии для российских пациентов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.