«Энтеромикс» против рака: в России начали тестировать новую вакцину

В России начались клинические исследования онковакцины «Энтеромикс»
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В России начались клинические исследования онковакцины «Энтеромикс»
В России начались клинические исследования онковакцины «Энтеромикс» Фото:

В России стартовали клинические испытания противораковой вакцины «Энтеромикс». Об этом сообщил главный онколог Министерства здравоохранения Андрей Каприн.

«Наш институт первый, которому доверено проводить открытое, одноцентровое клиническое исследование первой фазы с участием этой вакцины», — сказал Каприн. Его заявление прозвучало на площадке ПМЭФ-2025.  

Главный онколог уточнил, что в исследовании примут участие 48 добровольцев. Он подчеркнул, что токсический эффект от вакцины незначительный.

Ранее в России были разработаны и другие инновационные препараты для лечения онкологических заболеваний, такие как радиофармацевтическое средство «Ракурс» на основе отечественного сырья и препарат «Афотид», не имеющий мировых аналогов. Эти разработки направлены на импортозамещение и повышение доступности современных методов терапии для российских пациентов.

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В России стартовали клинические испытания противораковой вакцины «Энтеромикс». Об этом сообщил главный онколог Министерства здравоохранения Андрей Каприн. «Наш институт первый, которому доверено проводить открытое, одноцентровое клиническое исследование первой фазы с участием этой вакцины», — сказал Каприн. Его заявление прозвучало на площадке ПМЭФ-2025.   Главный онколог уточнил, что в исследовании примут участие 48 добровольцев. Он подчеркнул, что токсический эффект от вакцины незначительный. Ранее в России были разработаны и другие инновационные препараты для лечения онкологических заболеваний, такие как радиофармацевтическое средство «Ракурс» на основе отечественного сырья и препарат «Афотид», не имеющий мировых аналогов. Эти разработки направлены на импортозамещение и повышение доступности современных методов терапии для российских пациентов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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